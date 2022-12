WCLV Program Guide 02-26-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:02 Ludwig Spohr: Adagio from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 8:09

00:10:25 Michel Corrette: Concerto comique No. 7 Arion Baroque Orchestra early-mus 7768 4:42

00:15:44 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:56

00:21:55 Leo Brouwer: Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco' Julian Bream, guitar RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer RCA 7718 22:03

00:45:37 Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 John O'Conor, piano Cleveland Quartet Telarc 80225 36:46

01:25:45 Percy Grainger: To a Nordic Princess Danish National Radio Sym Richard Hickox Chandos 9721 12:30

01:39:07 Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style Op 102 Brian Thornton, cello Steinway 30117 15:17

01:54:39 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin, arr. Raimundo Penaforte: Three Preludes: Prelude No. 1 Eroica Trio Album: Eroica Trio EMI 556482 Music: 4:33

Eugene Ysaÿe: Sonata in G Major for Solo Violin, Op. 27 No. 5 Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 9:27

Traditional: Grumbling Woman, Growling Man Yura Lee, violin Music@Menlo, Stent Family Hall, Menlo School, Atherton, CA Music: 0:53

George Gershwin: Rhapsody In Blue Aldo Lopez-Gavilan, piano; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 20:15

Richard Boukas: A Dozen Choro Tributes (Select Mvts. 8-10) Dialogos Duo New York City Classical Guitar Society, Tenri Institute, New York, NY Music: 11:46

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor Album: The Copland Collection 1936 1948 Sony 46559 Music: 4:41

Edvard Grieg: Selections from Lyric Pieces Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D major, K. 285 Bart Feller, flute; Mari Kim, violin; Cindy Wu, viola; Nicholas Canellakis, cello Music in the Vineyards Festival, The Hess Collection (Winery and art museum), Napa, CA Music: 13:59

Aaron Copland: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 16:15

Thelonious Monk: Reflections (encore) Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 2:42

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:51 Philip Lasser: Twelve Variations on a Chorale by Bach Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 22:18

04:24:27 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223503 7:10

04:35:02 Ola Gjeilo: Ubi caritas Ola Gjeilo, piano Voces8 Decca 24646 5:15

04:41:19 Richard Rodgers: Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

04:49:55 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 Op 15 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 34:53

05:28:32 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 9:42

05:39:10 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

05:49:59 Ludwig van Beethoven: Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5 # 1 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 6:59

05:57:57 Johann Sebastian Bach: Two-Part Invention No. 13 BWV 784 Béla Fleck, banjo Sony 89610 1:31

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:20 Carl Nielsen: Maskarade: Overture San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 425857 4:15

06:14:11 Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 6:30

06:22:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Bassoon Concerto K 191 David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 4:26

06:27:36 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386 7:35

06:39:43 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 359/2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:25

06:51:13 William H. Monk: Abide with Me Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:20

06:56:39 Johann Strauss Jr: Cavalry March Op 428 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 3:00

07:04:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

07:13:17 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

07:26:08 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Bourrée anglaise BWV 1013 Joshua Smith, flute Delos 3402 2:53

07:30:52 Anton Reicha: Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100 # 5 Aulos Wind Quintet Schwann 310011 6:59

07:42:44 Joseph Joachim: Finale from Violin Concerto No. 2 Op 11 Elmar Oliveira, violin London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 10:40

07:56:15 Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504 3:47

08:08:03 Frank Bridge: Sally in our Alley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:32

08:15:21 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Xyrion Trio Naxos 500250 6:43

08:22:37 Claude Debussy: King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle EMI 72095 4:43

08:29:56 Ernesto Lecuona: San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803 4:49

08:40:34 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

08:55:22 Jeannette Sorrell: Sugarloaf Mountain Apollo's Fire Ensemble Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2329 5:02

09:05:03 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 19:10

09:27:10 Alex North: A Streetcar Named Desire: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 6:01

09:35:11 John Williams: For 'The President's Own' United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 4:20

09:40:51 Peter Tchaikovsky: Finale from String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 6:58

09:50:25 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

09:59:48 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:23 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

10:07:28 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 9 WoO 38 Xyrion Trio Naxos 500250 15:13

10:23:22 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

10:29:07 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

10:37:02 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 7:21

10:46:45 Franz Schubert: Rosamunde: Shepherds' Chorus D 797 Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 4:04

10:52:06 Frank Bridge: The Sea BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 22:01

11:15:17 Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 10:15

11:28:49 Joseph Haydn: Symphony No. 19 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

11:29:01 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

11:45:58 Joseph Haydn: Symphony No. 19 Hanover Band Roy Goodman Hyperion 66533 11:31

12:06:20 Johann Strauss Jr: Die Fledermaus: Ballet Music Bratislava City Choir Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 7:18

12:15:08 Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:07

12:25:17 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

12:36:35 Percy Grainger: Colonial Song Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 6:10

12:45:56 Zoltán Kodály: Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 10:55

12:58:07 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

13:00:35 Johann Sebastian Bach: Duet No. 4 BWV 805 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 1:55

13:02:42 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Rondeau BWV 1067 Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:34

13:05:32 Anton Reicha: Wind Quintet No. 25 Albert Schweitzer Quintet CPO 999028 22:32

13:30:01 Franz Liszt: Two Concert Etudes: Waldesrauschen S 145/1 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 4:11

13:38:48 Edward MacDowell: Suite No. 1: In a Haunted Forest Op 42 Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 5:24

13:45:40 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 657 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:05

13:58:16 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71 # 5 Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:46

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ottorino Respighi: Brazilian Impressions: III. Song and Dance Cincinnati Symphony Orchestra; Jesus Lopez-Cobos, conductor Album: Respighi: Church Windows, Brazilian Impressions, Roman Festivals Telarc 80356 Music: 4:17

Edouard Lalo: Symphonie espagnole for Violin and Orchestra, Op. 21 (select mvts 3-5) Guy Braunstein, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 20:55

Piano Puzzler: This week's contestant is Colleen Stadnick from Katy, TX Music: 8:54

Richard Wagner: Tristan and Isolde: Prelude and Liebestod (Love Death) Cleveland Orchestra; George Szell, conductor; Album: Wagner Without Words Sony 46286 Music: 16:55 (short excerpt for payoff)

Carlos Guastavino: Sonata No. 3 Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 12:57

Ludovico Einaudi: Passaggio Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano Album: Spheres DG 17999 Music: 4:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in F Major, K. 138 Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, violin & Music Director Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 10:12

Bruce Adolphe: Couple David Finckel, cello; Wu Han, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo, Atherton, CA Music: 15:19

Philip Glass: String Quartet No. 8 JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:35

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:54 Frank Bridge: Norse Legend BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 4:45

16:07:30 Frank Bridge: Sir Roger de Coverley English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 4:44

16:14:48 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in D H 663 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

16:29:35 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Nelson Freire, piano Decca 14053 4:16

16:35:41 Ernö Dohnányi: Finale from Sextet Op 37 András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 5:26

16:43:09 Joseph Haydn: Te Deum No. 2 Collegium Musicum 90 Chorus Collegium Musicum 90 Richard Hickox Chandos 633 8:14

16:52:57 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Barcelona Symphony José Serebrier Bis 1305 3:11

16:57:57 Isaac Albéniz: Suite Española: Cataluña Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 2:20

17:05:37 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet Op 16 Andreas Ioannides, piano Naxos 500250 5:51

17:14:12 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

17:27:45 Gabriel Fauré: Valse-Caprice No. 2 Op 38 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 7:43

17:40:43 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

17:45:04 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: J'ai perdu mon Euridice Susan Graham, mezzo-soprano Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Erato 85768 4:16

17:51:14 Jean Sibelius: Finlandia Op 26 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 7:47

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:14 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C WoO 36/3 New Zealand Piano Quartet Naxos 500250 16:48

18:27:40 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 7:04

18:36:53 Cécile Chaminade: Etude symphonique Op 28 Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:33

18:43:44 Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 9:21

18:54:27 Cécile Chaminade: Les Sylvains Op 60 Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:49

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:59 César Cui: Suite Miniature Op 20 Hong Kong Philharmonic Kenneth Schermerhorn MarcoPolo 220308 14:28

19:19:45 Georges Bizet: Symphony No. 1 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 37:59

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University – Cleveland Winds and Friends, recorded in Waetjen Auditorium November 17, 2019

University Heights Symphonic Band/Matthew Salvaggio:

Ron Nelson: Courtly Airs and Dances

John Mackey: Sheltering Sky

Stephen Bulla: Rhapsody for Flute (Robert Cotrell, flute)

Cleveland State University Symphonic Wind Ensemble/Birch Browning:

John Williams: Liberty Fanfare

Johan de Meij: Symphony No. 1 ‘The Lord of the Rings’

Cleveland Winds/Birch Browning:

Adam Gorb: Awayday

Gustav Holst: Hammersmith Prelude and Scherzo

Ron Nelson: Passacaglia (Homage on B-A-C-H)

21:40:12 Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 18:25

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:59 Adolphus Hailstork: Epitaph for a Man Who Dreamed Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 7:37

22:11:09 Ulysses Kay: Theater Set: Overture Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 4:28

22:17:12 Terrance McKnight: 'Write It!' - Reflections on 'Sanctuary Road' Laquita Mitchell, soprano Oratorio Society of New York Orchestra Kent Tritle Naxos 559884 20:30

22:39:07 Paul Moravec: Sanctuary Road Laquita Mitchell, soprano Oratorio Society of New York Orchestra Kent Tritle Naxos 559884 49:51

23:30 QUIET HOUR with Rob Grier

23:31:20 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:33:26 Arvo Pärt: Für Alina Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 4:19

23:38:48 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:41:41 Ralph Vaughan Williams: Prelude on 'Rhosymèdre' Orchestra of St. John's John Lubbock ASV 6007 4:08

23:46:53 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

23:56:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:06