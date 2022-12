WCLV Program Guide 11-15-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:15 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871 5:23

00:08:34 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 7:05

00:16:34 Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 4:35

00:22:30 Toru Takemitsu: Toward the Sea II Yolanda Kondonassis, harp Oberlin 21 Bridget Reischl Telarc 80694 10:56

00:36:00 Enrique Granados: Goyescas Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 45:12

01:25:50 George Szell: Variations on an Original Theme Op 4 CIM Orchestra Carl Topilow CIM 2152 14:14

01:41:49 Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 1 Op 35 # 1 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:54

01:51:28 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 7:06

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludovico Einaudi: Passaggio Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano Album: Spheres DG 17999 Music: 4:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento for Strings in F Major, K. 138 Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, violin & Music Director Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 10:12

Bruce Adolphe: Couple David Finckel, cello; Wu Han, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 15:19

Philip Glass: String Quartet No. 8 JACK Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 16:35

Camille Saint-Saens: Algerian Suite: French Military March Boston Pops; Arthur Fiedler, conductor Album: Fiedler's Favorite Marches RCA 60700 Music: 4:30

Ingram Marshall: Authentic Presence Sarah Cahill, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 11:00

Camille Saint-Saens: Sonata No. 1 for violin and piano in D minor, Op. 75 James Ehnes, violin; Boris Giltburg, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 22:07

Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Whitney Crockett, bassoon; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 10:16

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:40 Maurice Ravel: Piano Concerto Simone Dinnerstein, piano MDR Leipzig Radio Symphony Kristjan Järvi Sony 503245 22:44

04:25:58 Giuseppe Verdi: I Lombardi: Gerusalem! La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 5:13

04:33:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Katia Labèque, piano Philips 426264 4:35

04:40:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 K 545 Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

04:52:22 Franz Schubert: Symphony No. 10 D 936 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 29:34

05:25:55 Johann Sebastian Bach: Finale from Keyboard Concerto No. 1 BWV 1052 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 9:27

05:37:04 Aaron Copland: An Outdoor Overture Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 8:52

05:46:39 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 7:02

05:54:36 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:09:02 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 3:47

06:15:31 Claude Debussy: Danses sacrée et profane Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 10:15

06:26:59 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King Donald Adams, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:17

06:30:02 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Bourrée & Double BWV 1002 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:16

06:41:08 Sir William Herschel: Oboe Concerto Richard Woodhams, oboe Mozart Orchestra Davis Jerome Newport 85612 9:14

06:52:35 George Gershwin: Do It Again Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:34

06:56:09 Edwin Franko Goldman: March 'On the Mall' Cleveland Orch Youth Chorus Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:09

07:02:54 Franz Liszt: Ballade from 'The Flying Dutchman' S 441 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 5:43

07:11:16 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

07:18:27 Sir Edward Elgar: The Crown of India: March Op 66 Sheffield Philharmonic Chorus BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 5:06

07:25:01 Richard Nicholson: Cantate Domino Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 2:43

07:29:12 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 3 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 4:04

07:38:41 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 10:52

07:53:03 Karl Jenkins: Exsultate, jubilate Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:14

07:58:18 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Salut Salon Warner 554295 1:42

08:09:46 Peter Tchaikovsky: Waltz from Symphony No. 5 Op 64 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Warner 62190 5:52

08:18:22 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

08:27:42 Astor Piazzolla: Milonga from Concerto for Bandoneón & Guitar Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 6:17

08:40:03 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

08:52:46 George Frideric Handel: Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785 3:27

08:58:00 John Kander: Chicago: All That Jazz Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:21

09:05:50 Jerome Kern: Showboat: A Scenario for Orchestra Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 446404 19:27

09:29:51 Richard Rodgers: The Sound of Music: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 6:47

09:45:59 Marcel Poot: Cheerful Overture Brussels Philharmonic Alexander Rahbari MarcoPolo 223418 4:19

09:53:53 Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten Cincinnati Symphony Paavo Järvi CSOM 946 6:58

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:43 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 BWV 848 Daniel Barenboim, piano Warner 61553 3:44

10:08:11 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 3 Op 19 # 3 Daniel Barenboim, piano DeutGram 469376 2:07

10:11:43 Franz Schubert: Rondo D 438 Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

10:27:35 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

10:33:46 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia Jeanne Lamon, violin Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 3:32

10:40:00 George Frideric Handel: Organ Concerto No. 5 Op 4 # 5 Matthew Halls, organ Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2055 8:07

10:53:13 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 Berlin Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 4795448 26:47

11:22:20 Sir Edward Elgar: Coronation March Op 65 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 10:31

11:35:04 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

11:44:39 Ludwig van Beethoven: Variations on a Theme by Paisiello WoO 70 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:38

11:52:30 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

12:06:54 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski DeutGram 4796824 13:44

12:22:02 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

12:28:47 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:52

12:35:01 Richard Wagner: Die Walküre: Magic Fire Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 7:58

12:47:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 24 K 182 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 8:52

12:59:53 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance with Mandolins Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:11

13:02:03 Nino Rota: Romeo and Juliet: A Renaissance Desirae Brown, piano E1 Music 2041 3:24

13:07:38 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67307 19:53

13:29:29 Stanislaw Moniuszko: Halka: Mazurka Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 46329 3:51

13:36:46 Karol Szymanowski: Etude Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

13:43:57 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony H 657 The Vivaldi Project John Hsu Centaur 3176 11:05

13:56:06 Francis Poulenc: Four Christmas Motets: O magnum mysterium Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 14 3:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:25 "PDQ Bach": Oedipus Tex: Howdy There S 150 Peter Schickele, vocal Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80520 5:31

16:08:16 Peter Schickele: Variations on a Theme by PDQ Bach from Serenade for Three Verdehr Trio Crystal 745 3:20

16:14:08 Václav Pichl: Symphony in B-Flat London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9740 12:47

16:31:24 Zez Confrey: Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035 3:24

16:36:36 Dmitri Kabalevsky: Finale from Violin Concerto Op 48 Gil Shaham, violin Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457064 5:20

16:43:27 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

16:53:14 Brian Dykstra: Lancashire Rag Barrick Stees, bassoon Centaur 3161 3:17

16:58:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Champagne Aria Erwin Schrott, baritone Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Decca 11838 1:26

17:04:29 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 West-Eastern Divan Orchestra Daniel Barenboim Decca 16871 6:05

17:19:22 Henry Fillmore: Lassus Trombone Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 2:55

17:24:44 Franz Liszt: Paraphrase on Wagner's Tannhäuser S 445/1 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525 10:32

17:40:00 Felix Mendelssohn: Andante from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 3:36

17:44:31 Felix Mendelssohn: Finale from Octet for Strings Op 20 Meliora String Quartet Cleveland Quartet Telarc 80142 5:48

17:53:30 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:45 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

18:29:20 Brian Dykstra: November's Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161 6:04

18:35:47 Leo Brouwer: Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:22

18:44:11 Felix Mendelssohn: Finale from Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 8:42

18:54:43 Peter Tchaikovsky: The Seasons: November Op 37 # 11 Lang Lang, piano Sony 511758 2:54

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:13 Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: Suite Orchestra of Paris Daniel Barenboim EMI 64869 11:57

19:15:10 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 1 Op 23 Lang Lang, piano Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4795448 38:21

19:55:30 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

20:00 SPECIAL: Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Vinay Parameswaran, conductor; Annie Zhang, cello – Autumn Concert, live from Severance Hall

Sarah Kirkland Snider: Something for the Dark

Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1

Jean Sibelius: Symphony No. 2

22:20 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:01:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 15 K 450 Daniel Barenboim, piano Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Teldec 16827 23:49

22:26:25 Hugo Wolf: Scherzo & Finale Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 15:03

22:43:53 Claude Debussy: Suite bergamasque National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

23:00 QUIET HOUR

23:03:16 Frédéric Chopin: Prelude No. 15 Op 28 # 15 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728 5:24

23:08:40 Sir John Tavener: Song of the Angel Chen Reiss, soprano Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 4:04

23:12:45 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:17:54 Anthony Holborne: Pavan 'The Image of Melancholy' Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 4:45

23:22:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 22 K 482 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 8:55

23:31:35 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5330 7:22

23:39:34 Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175 4:58

23:44:32 Jules Massenet: La Vierge: The Last Sleep of the Virgin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:29

23:48:01 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7780 5:29

23:54:18 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26

23:58:00 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 1:25