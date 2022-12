WCLV Program Guide 05-10-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:51 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 Vienna Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 423608 11:12

00:13:15 Robert Schumann: Fantasy Pieces Op 88 Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 18:23

00:32:31 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:34

00:38:11 Emmanuel Chabrier: España Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

00:45:58 Joseph Haydn: Symphony No. 97 La Petite Bande Sigiswald Kuijken DHM 77294 27:14

01:17:36 Benjamin Britten: Phantasy Quartet No. 2 Op 2 Frank Rosenwein, oboe S&W 1 13:07

01:31:42 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 16:23

01:48:50 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

01:55:11 Johann Sebastian Bach: WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 BWV 846 Till Fellner, piano ECM 1853 3:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Das Lied von der Erde 5. Der Trunkene im Fruhling Brennen Guillory, tenor; Orchestra of the Swan; Kenneth Woods, conductor Album: Mahler: Das Lied von der Erde and Lieder Eines Fahrenden Gesellen Somm 109 Music: 4:34

Franz Schubert: String Quartet No. 13 in A minor, Op. 29, D. 804, "Rosamunde" Allegro ma non troppo The Dover Quartet: Joel Link, violin; Bryan Lee, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Camden Shaw, cello Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 12:00

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D major, "Titan": Movements 1 & 2 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 23:55

Jenő Hubay: Scenes de la Csárda No. 3, Op. 18 Danbi Um, violin; Juho Pohjonen, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Rosarian Academy, West Palm Beach, FL Music: 6:40

Richard Strauss: The Bourgeois Gentleman Suite: Entrance and Dance of the Tailors Orpheus Chamber Orchestra Album: Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme, Divertimento After Couperin Deutsche Grammophon 435871 Music: 4:39

Franz Schubert: Piano Trio in E-flat Major, Op. 100: Movements 3 & 4 Pedja Muzijevic, piano; Livia Sohn, violin; Joshua Roman, cello Spoleto Festival USA; South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 19:18

Richard Strauss: Dance of the Seven Veils from "Salome" National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

Dan Visconti: Legendary Love (in honor of Christian Kidd) ROCO ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 14:33

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:26 Gustav Mahler: Kindertotenlieder Michelle DeYoung, mezzo San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SF Sym 3 26:27

04:29:05 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

04:37:59 Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:26

04:41:36 Stanislaw Moniuszko: Halka: Overture Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 8:29

04:52:33 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 Op 67 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 29:15

05:26:23 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

05:38:35 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Ingrid Fliter, piano EMI 14899 10:59

05:50:18 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 Op 72 # 1 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:21

05:56:02 Sergei Prokofiev: Cinderella: Waltz São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 3:08

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:41 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

06:14:43 Ernö Dohnányi: Finale from Sextet Op 37 András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 5:26

06:21:25 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

06:29:42 John Amner: A Stranger Here Stile Antico Harm Mundi 807544 4:55

06:40:28 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

06:52:33 Gabriel Pierné: Cydalise: March of the Little Fauns St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 2:08

06:56:40 Julius Fucik: The Merry Blacksmiths March Op 218 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

07:11:04 Fernando Sor: Variations on Theme by Mozart Op 9 Christopher Parkening, guitar EMI 56730 6:13

07:17:45 Franz Schreker: Ein Tanzspiel: Menuett Orch de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 3:06

07:22:16 Claude Debussy: Petite Suite: Menuet National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 2:52

07:26:30 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 4:57

07:31:35 John Williams: Indiana Jones and the Last Crusade: Scherzo for Motorcycle Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:04

07:41:02 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

07:56:30 Tylman Susato: The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131 1:42

08:17:19 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 4795448 8:53

08:28:11 John Dowland: Clear or cloudy Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:27

08:31:10 Eugène Bozza: Children's Overture Royal NCM Wind Orchestra Timothy Reynish Chandos 9897 5:14

08:39:48 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

09:03:07 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 16:25

09:22:00 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

09:26:21 Sir Arthur Sullivan: Patience: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:21

09:33:13 Karl Jenkins: Exsultate, jubilate Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:14

09:46:52 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 4795448 3:51

09:53:53 Adolphe Adam: Giselle: Waltz & Pas de deux London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 42450 4:40

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:08 Dimitri Tiomkin: The Guns of Navarone: Main Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 2:28

10:04:17 Max Steiner: The Caine Mutiny: March National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 2792 2:34

10:09:32 Jean-Marie Leclair: Violin Concerto Op 10 # 1 Monica Huggett, violin Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Atma 2143 12:35

10:24:32 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

10:30:02 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 5:31

10:38:55 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 London Symphony Geoffrey Simon Chandos 8412 5:46

10:46:57 John Field: Nocturne No. 5 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:13

10:51:23 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 9772 22:59

11:16:59 Franz Liszt: Totentanz S 126 Krystian Zimerman, piano Boston Symphony Seiji Ozawa DeutGram 4795448 15:08

11:34:55 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 BWV 1041 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 13:25

11:50:15 Samuel Barber: Essay No. 2 for Orchestra Op 17 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9053 9:34

12:06:18 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

12:17:57 Giacomo Puccini: Preludio sinfonico La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 8:41

12:29:14 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:40

12:36:18 John Williams: Raiders of the Lost Ark: Marion's Theme Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:07

12:43:29 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

12:59:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:03

13:02:22 Claude Debussy: Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013 1:44

13:06:57 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

13:26:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

13:30:15 Léo Delibes: Coppélia: Czárdás San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:32

13:36:26 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 S 244/2 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 9:09

13:47:04 William Grant Still: Folk Suite No. 1 Alexa Still, flute New Zealand String Quartet Koch Intl 7192 7:33

13:55:22 Modest Mussorgsky: Scherzo in B-Flat Toronto Symphony Orchestra Jukka-Pekka Saraste Finlandia 14911 3:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Fritz Kreisler: Caprice viennois in B Minor, Op. 2 Elena Urioste, violin; Tom Poster, piano Album: Estrellita- Miniatures for violin BIS Records 2428 Music: 4:27

Michael Brown: Reflections (2016) for Piano Trio Michael Brown, piano; Elena Urioste, violin; Nicholas Canellakis, cello Chamber Music Society of Palm Beach, Holy Trinity Episcopal Church, West Palm Beach, FL Music: 10:43

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor, Op.44 Selected Movements Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 25:09

Hugo Wolf: Italian Serenade for String Quartet Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series The Chamber Music Society of Lincoln Center Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 07:08

Claude Debussy: Cello Sonata in D Minor Movement 1 Prologue Harriet Krijgh, cello; Kamilla Isanbaeva, piano Album: The French Album Capriccio Records 5131 Music: 4:31

Anton Garcia Abril: Tres piezas amantinas, Movement 2 (2005) Christopher O'Riley, piano Tippet Rise, LLC, The Olivier Music Barn, Fishtail, Montana Concert Record Date: 6/25/2016 Music: 5:53

Antonin Dvorak: Cello Concerto in B Minor (selected movements) Harriet Krijgh, cello Oregon Symphony Carlos Kalmar, conductor Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: ~25:58

Charles Avison: Concerto Grosso No. 5 in D Minor (after Scarlatti) Saint Paul Chamber Orchestra Jonathan Cohen, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 10:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:55 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

16:03:03 Max Steiner: King Kong: Main Title & Entrance of Kong Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 3:02

16:10:39 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 469376 12:42

16:27:44 Dimitri Tiomkin: Friendly Persuasion: Main Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80319 4:24

16:34:26 Avner Dorman: Allegro from Piano Concerto Eliran Avni, piano Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 5:01

16:42:05 John Williams: Star Wars: Throne Room & Finale Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 7:52

16:52:32 Jean-Marie Leclair: Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595 2:32

16:57:24 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 14 Op 32 # 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348 2:56

17:04:15 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1025 6:22

17:13:41 John Williams: E.T.: Adventures on Earth Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 10:20

17:26:42 John Rutter: First Movement from 'Beatles' Concerto Peter Rostal, piano Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 7:57

17:39:49 Edvard Grieg: Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45 Joshua Bell, violin Sony 52716 6:41

17:47:54 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

17:53:00 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture Failoni Orchestra Will Humburg Naxos 503293 6:41

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:39 Richard Strauss: Don Juan Op 20 Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

18:28:27 John Williams: Schindler's List: Main Theme Nicole Porter, violin Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 3:38

18:34:42 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Robert deMaine, cello Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:12

18:40:39 Ottorino Respighi: Belfagor Overture BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

18:53:52 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Harry's Wondrous World Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel DeutGram 29939 4:38

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 2 K 314 Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 17:48

19:22:10 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 Op 10 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 31:19

19:54:59 Peter Tchaikovsky: Impromptu Op 72 # 1 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:30

20:00 SPECIAL: The Cleveland Orchestra Youth Orchestra , Vinay Parameswaran, conductor; Julia Schilz, violin – live from Severance Hall

Bela Bartok: Dance Suite

Max Bruch: Scottish Fantasy

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d, Op. 47

22:14 NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:14:25 Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 2 Op 21 Rafal Blechacz, piano Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow DeutGram 4795448 33:27

22:49:15 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899/1 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 11:36

23:00 QUIET HOUR

23:02:32 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Riccardo Muti EMI 54873 10:31

23:16:24 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:20:46 Traditional: Afton Water Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 3:30

23:26:38 Claude Debussy: Les Angélus Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 2:25

23:29:03 Jean Sibelius: Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202 9:38

23:38:42 Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 9:12

23:49:30 Philippe Rombi: Joyeux Noël: Aria Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:05

23:53:36 Edvard Grieg: Two Melodies: The First Meeting Op 53 # 1 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 4:28