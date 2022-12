WCLV Program Guide 10-09-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Maurice Ravel: Miroirs: Movement 1 Noctuelles - Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Beautiful Starry Night - Jean-Yves Thibaudet Plays Ravel Decca 448618 Music: 4:37

Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No.3 Fabio Bidini, piano; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 16:20

Ernst von Dohnányi: Serenade in C major, Op. 10 New York Principals The Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 20:17

Maurice Ravel: Jeux d'eau Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:51

Johann Sebastian Bach: Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: Movement 3 Corrente Jeremy Denk, piano Album: Jeremy Denk J.S. Bach Azica 71262 Music: 4:18

Jennifer Higdon: Autumn Music Marcia Kamper, flute; Elizabeth Koch Tiscione, oboe; Anton Rist, clarinet; Conrad Cornelison, bassoon; Jeffrey Fair, horn Festival Mozaic, United Methodist Church, San Luis Obispo, CA Music: 11:37

Donald Lambert: Pilgrim's Chorus, after Wagner's opera 'Tannhäuser' (encore) Jeremy Denk, piano Ted Mann Concert Hall, Minneapolis, MN Music: 2:34

Anton Bruckner: Symphony No. 4, Romantic: Movement 3, 4 Cincinnati Symphony Orchestra; Marek Janowski, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 28:45

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: Symphony No. 2 (1877)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins (1723)

Ludwig van Beethoven: Mass (1807)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Gustav Mahler: Symphony No. 1 (1888)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 2 (1931)

Max Bruch: Violin Concerto No. 1 (1868)

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta voix (1877)

Franz Schubert: Impromptu No. 4 (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1773)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto (1720)

Alfredo Catalani: Scherzo (1878)

E. E. Bagley: National Emblem March (1906)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture (1876)

Louis Moreau Gottschalk: Bamboula (1849)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

John Williams: Summon the Heroes (1996)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 2 (1868)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra (1921)

Ferenc Farkas: 18th Century Dances from Old Hungary (1959)

Franz Waxman: Rebecca: Suite (1940)

Camille Saint-Saëns: Septet (1881)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings (1870)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Antonio Lotti: Crucifixus (1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean-Philippe Rameau: Rondeau 'La Villageoise' (1724)

Jean-Philippe Rameau: Musette en rondeau (1724)

Camille Saint-Saëns: Africa Fantasie (1891)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Pas d'action (1895)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Sergei Rachmaninoff: Piano Sonata No. 2 (1913)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins (1720)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Eric Coates: London Suite (1933)

Franz Schubert: Theme & Variations from Octet (1824)

Anton Bruckner: Overture (1863)

Igor Stravinsky: Circus Polka (1942)

Morton Gould: American Caprice (1940)

Henryk Wieniawski: Légende (1859)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 'Organ' (1886)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann: Kreisleriana, Op. 16 III. Sehr aufgeregt Jonathan Biss, piano

Paul Dukas: La Peri Texas Festival Orchestra; Perry So, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Robert Schumann: Fairy Tales Gregory Raden, clarinet; Brant Bayless, viola; Scott Holshouser, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY

Paul Hindemith: Cupid and Psyche (Farnesina) River Oaks Chamber Orchestra; Victor Yampolsky, conductor River Oaks Chamber Orchestra, St. John the Divine Church, Houston, TX

Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 In E major Yefim Bronfman, piano

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances, Suite 3, for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN

Michael Jackson (arr. Jeremy Cohen): Michael Jackson Medley Quartet San Francisco Marthas Vineyard Chamber Music Society, The Old Whaling Church, Edgartown MA

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37: Movements 2-3 Yefim Bronfman, piano; The Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor The Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Scherzo from Piano Concerto No. 2 (1868)

Camille Saint-Saëns: La jota aragonese (1881)

Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' (1828)

Samuel Barber: Finale from Violin Concerto (1939)

Camille Saint-Saëns: Finale from Symphony No. 3 'Organ' (1886)

John Dowland: Time Stands Still (1603)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Final Dance (1919)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 13 (1895)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Camille Saint-Saëns: Tarantelle (1857)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886)

Sir Edward Elgar: The Queen's Hall (1929)

Henry Purcell: Ground (1690)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto (1753)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 (1853)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Einojuhani Rautavaara: Concerto for Birds & Orchestra 'Cantus arcticus' (1972)

Franz Liszt: Hungarian Fantasy (1853)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 (1773)

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings (1720)

Domenico Scarlatti: Sonata (c.1750)

Alexander Glazunov: From Darkness to Light (1894)

Camille Saint-Saëns: Piano Quartet (1875)

Charles Gounod: Hymne à Sainte Cécile (1865)

Ralph Vaughan Williams: Lento from Symphony No. 2 'London' (1913)

23:00 QUIET HOUR

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 (1778)

Gerald Finzi: To a Poet a Thousand Years Hence (1922)

Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 'New World' (1893)

Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945)

Claude Debussy: Pour le piano: Sarabande (1901)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Erik Satie: Gymnopédie No. 2 (1888)