Program Guide 01-19-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Concerto For Two Violins In D Minor, BWV 1043: Movement 3 Allegro Pekka Kuusisto, Jaakko Kuusisto, violins; Tapiola Sinfonietta; Tero Latvala, concertmaster Album: J.S. Bach: Violin Concertos Ondine 980 Music: 4:24

Alexandre Tansman: Septet for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Viola, & Cello Ransom Wilson, flute; Nicholas Stovall, oboe; Jonathan Gunn, clarinet; Kristin Wolfe Jensen, bassoon; Ray Riccomini, trumpet; Susan Dubois, viola; Stephen Balderston, cello Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 13:39

John Corigliano: Red Violin Caprices for Violin Bella Hristova, violin UGA Performing Arts Center & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, University of Georgia Performing Arts Center, Athens, GA Music: 8:42

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F major, BWV 1046 Peter McGuire, violin; Michael Gast, horn; Brian Jensen, horn; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 19:47

Claude Debussy: Clair de lune Renaud Capucon, violin; Jerome Ducros, piano Album: Capriccio Violin Pieces Virgin 74807 Music: 4:16

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-flat major Artosphere Festival Orchestra; Corrado Rovaris, conductor Walton Arts Center, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AR Music: 8:21

Claude Debussy: String Quartet in G minor: Movements 1 & 2 Eunice Keem, violin; Holly Mulcahy, violin; Philippe Chao, viola; Thalia Moore, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:53

Paul Taffanel: Wind Quintet in G minor JooYon Chung, flute; Linnea Rowley, oboe; Rosario Galante, clarinet; Randy Fultz, bassoon; Connor Monday, horn Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 19:05

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

02:02:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

02:33:00 00:52:24 Franz Liszt Dante Symphony Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli Dresden State Opera Chorus DeutGram 4779525

03:29:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

03:57:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6 Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:28:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92 Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

05:01:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

05:38:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

05:51:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

06:15:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

06:30:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

06:34:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:40:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

06:50:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60434

06:53:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:10:00 00:10:04 George Gershwin Cuban Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:20:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

07:25:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

07:40:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

07:50:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

07:55:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

08:07:00 00:04:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

08:12:00 00:02:03 Richard Perlmutter Please Do Not Tease the Viennese Beethoven's Wig Ensemble Richard Perlmutter, vocal Rounder 8119

08:15:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:30:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:40:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36 Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

08:50:00 00:05:51 Francisco Tárrega Capricho árabe Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

08:55:00 00:03:39 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

09:05:00 00:16:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 70 in D Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 54297

09:27:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

09:50:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:04:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

10:09:00 00:10:51 Alexander Glazunov From Darkness to Light Op 53 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

10:21:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

10:28:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

10:28:00 00:16:37 Giuseppe Tartini Violin Concerto in E major La Serenissima Adrian Chandler Adrian Chandler, violin Avie 2371

10:33:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33 Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

10:39:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

10:46:00 00:02:18 Leroy Anderson March of the Two Left Feet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:51:00 00:22:02 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

11:14:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

11:20:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

11:33:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

11:45:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

11:55:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

12:07:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

12:20:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

12:32:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

12:40:00 00:04:06 Morton Gould Blues from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

12:46:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:39:08 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

13:43:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

13:58:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Franz Schubert: Violin Sonata in a minor, D. 385: Movement 4 Allegro Andrew Manze, violin; Richard Egarr, fortepiano Album: Schubert Sonatas for Violin and Piano Harmonia Mundi 907 445 Music: 4:36

Witold Lutoslawski: Paganini Variations for Solo Piano and Orchestra Stephen Hough, piano; Aspen Festival Orchestra; Miguel Harth-Bedoya, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 8:04

Franz Schubert: Quartet in D Minor, D. 810 "Death and the Maiden: Movement 4 Presto Belcea Quartet: Corina Belcea, Axel Schacher, violin; Krzysztof Chorzelski, viola; Antoine Lederlin, cello Union College Concert Series, Union College Memorial Chapel, Schenectady, NY Music: 9:10

Sheridan Seyfried: Concerto for Two Violins and Orchestra Nikki and Timothy Chooi, violins; Lake George Music Festival Symphony Orchestra; Roger Kalia, music director Lake George Music Festival, Lake George High School, NY Music: 24:54

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 10 in E minor, Op. 93: Movement 2 Allegro Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jesse H. Jones Hall for the Performing Arts, Houston, TX Music: 4:20

Mark Dancigers: Everness yMusic Classical KING FM's Second Inversion. Rethink Classical, KING FM studios, Seattle, WA Music: 6:37

Charles Ives: Symphony No. 1 in D minor Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jesse H. Jones Hall for the Performing Arts, Houston, TX Music: 31:27

Thierry Escaich: Tango Virtuoso Equus Saxophone Quartet Classical KING FM 98.1, KING FM Studios, Seattle, WA Music: 4:43

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

16:05:00 00:03:13 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

16:11:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

16:23:00 00:03:50 Richard Strauss Andante for Horn & Piano in C major Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

16:31:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

16:37:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

16:43:00 00:07:25 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 3 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:53:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

16:57:00 00:01:54 Paul Dukas La Péri: Fanfare Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:03:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride' John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

17:15:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

17:20:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:38:00 00:02:05 Federico García Lorca Las morillas de Jaén Isabel Leonard, mezzo-soprano; Sharon Isbin, guitar Bridge 9491

17:42:00 00:04:25 Andrew York Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456

17:48:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

17:50:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:29:00 00:04:49 Ernesto Lecuona San Francisco el Grande Kathryn Stott, piano EMI 56803

18:35:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

18:40:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

18:54:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:30 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Lucerne Symphony James Gaffigan Emmanuelle Bertrand, cello Harm Mundi 902210

19:23:00 00:30:59 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:56:00 00:02:40 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin DeutGram 4792479

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:31:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

20:44:00 00:14:31 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46 Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

21:03:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350

21:22:00 00:03:53 Aaron Copland Rodeo: Corral Nocturne Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

21:27:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

21:40:00 00:10:31 Claude Arrieu Wind Quintet in C major Belgian Wind Quintet Discover 920322

21:52:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

22:47:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:43 John Cage In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:11:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:21:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:28:00 00:11:15 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante London Symphony Sir Colin Davis Arthur Grumiaux, violin; Arrigo Pellicia, viola Philips 4788977

23:41:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

23:46:00 00:07:17 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362