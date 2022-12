Program Guide 06-29-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

00:31:00 00:25:20 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 2 in E flat major Op 13 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

01:00:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

01:36:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

02:23:00 00:23:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 22 in B flat major Dover Quartet Cedille 167

02:49:00 00:35:59 Bernard Herrmann Symphony No. 1 James Sedares Phoenix Symphony Koch Intl 7135

03:28:00 00:26:24 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 458930

03:58:00 00:49:56 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

04:51:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

05:22:00 00:17:55 Johann Christian Bach Sinfonia Concertante for 2 Violins & Hanover Band Anthony Halstead Graham Cracknell, violin; Anna McDonald, violin; Anthony Robson, oboe CPO 999348

05:42:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:56:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

06:13:00 00:06:38 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

06:21:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

06:31:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

06:40:00 00:05:55 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:45:00 00:04:29 Agustín Barrios Waltz No. 3 in D minor Op 8 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:50:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:02:00 00:07:05 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

07:12:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

07:20:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

07:25:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

07:30:00 00:03:41 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Shai Wosner, piano Onyx 4172

07:38:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

07:50:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

07:55:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme Salut Salon Warner 554295

07:57:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4 Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

BBC NEWS

08:08:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

08:15:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:29:00 00:03:55 Maurice Ravel Pantoum from Piano Trio Jean-Yves Thibaudet, piano; Joshua Bell, violin; Steven Isserlis, cello Decca 425860

08:34:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena Corona Guitar Quartet Albany 1084

08:40:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

08:55:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

08:57:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

09:09:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Sean Chen, piano Steinway 30029

09:28:00 00:04:44 Bernard Herrmann North by Northwest: Conversation Piece Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:37:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

09:45:00 00:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 23 Dover Quartet Cedille 167

09:55:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

10:05:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:10:00 00:12:39 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:24:00 00:04:26 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto for 2 Violins Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin; Noa Wildschut, violin DeutGram 4795023

10:31:00 00:04:04 Gabriel Fauré Barcarolle No. 9 in A minor Op 101 Charles Owen, piano Avie 2240

10:38:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:44:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:50:00 00:22:34 Franz Liszt (and others): Hexaméron Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

11:14:00 00:06:55 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

11:24:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

11:35:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:47:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

11:58:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

BBC NEWS

12:07:00 00:09:12 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

12:17:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

12:25:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:33:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

12:40:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

12:50:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

13:31:00 00:17:40 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 4 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

13:49:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

14:02:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

14:04:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

14:09:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:24:00 00:06:04 Charles Koechlin Evening Peace from "The Persian Hours" Op 65 Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223504

14:34:00 00:10:39 Franz Schubert Scherzo from String Quintet Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

14:56:00 00:03:41 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29 Shai Wosner, piano Onyx 4172

15:02:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

15:22:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

15:32:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

15:41:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

15:49:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

15:58:00 00:06:59 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Shai Wosner, piano Onyx 4172

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:09:00 00:02:27 George Gershwin Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172

16:14:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:26:00 00:01:45 Bernard Herrmann Obsession: Valse lente Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:27:00 00:02:16 Bernard Herrmann The Naked and the Dead: Prelude Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:30:00 00:01:59 Bernard Herrmann Jason and the Argonauts: Prelude Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:35:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

16:41:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

16:52:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:56:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

17:04:00 00:07:01 Franz Biebl Ave Maria Cantus Cantus 1211

17:26:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

17:40:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

17:44:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:52:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

18:11:00 00:17:26 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

18:31:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

18:37:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

18:43:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Fantasy in G major Op 77 Shai Wosner, piano Onyx 4172

18:54:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:29:00 00:27:17 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:05:25 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

20:09:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:32:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:13:51 Johan Wagenaar Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

21:18:00 00:17:40 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 2 in A Op 12 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

21:38:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

21:46:00 00:02:32 Thomas Campion Never Weather-Beaten Sail Stile Antico Harm Mundi 807544

21:50:00 00:42:31 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

22:34:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

22:45:00 00:14:18 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on a Theme by Gluck András Schiff, piano Decca 421369

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:04:48 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:06:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

23:19:00 00:05:13 Franz Schubert Andante from Violin Sonatina No. 1 Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

23:24:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:35:00 00:13:01 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

23:48:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky The Seasons: October Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

23:55:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:56:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113