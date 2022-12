Program Guide 04-07-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

00:27:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:07:00 01:47:46 Johann Sebastian Bach St. John Passion Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Nicholas Phan, Jesse Blumberg Amanda Forsythe Avie 2389

03:00:00 00:23:02 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 41 in D major Op 50 Angeles Quartet Decca 4783695

03:26:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58 Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

03:49:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

04:16:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

04:49:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:20:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

05:37:00 00:06:37 Agustín Barrios La catedral Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

05:54:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

05:57:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Paul Crossley, piano Sony 53111

06:10:00 00:11:10 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

06:20:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

06:22:00 00:03:02 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

06:28:00 00:05:55 Franz Danzi Finale from Concertino in B flat major Op 47 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Albrecht Mayer, English horn Decca 4814711

06:40:00 00:11:03 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:55:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:10:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1 Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

07:20:00 00:02:26 Carl Nielsen Sing, Danish Man! Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

07:25:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:30:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:40:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

07:50:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

07:55:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

08:07:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

08:15:00 00:05:15 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

08:25:00 00:03:45 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:30:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:40:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

08:51:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

08:55:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

09:35:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:04:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

10:08:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:18:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:24:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

10:31:00 00:05:05 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:39:00 00:04:32 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: Se viver non degg'io Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet; Emmanuel Pahud, flute Decca 4814711

10:46:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:51:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

11:14:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

11:20:00 00:10:13 Gustav Holst Japanese Suite Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:32:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:44:00 00:06:06 Peter Tchaikovsky Scherzo-fantaisie in E flat minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

11:49:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

12:06:00 00:06:42 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:15:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

12:26:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major Burning River Brass BurnRiver 2013

12:31:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

12:37:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

12:43:00 00:12:49 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:57:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

13:34:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

13:47:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

14:00 FIRST FRIDAYS: Les Délices – live from the KeyBank Studio, a preview of the concerts of Les Délices this weekend, a program called Fated Lovers; Clara Rottsolk, soprano; Jason McStoots, tenor; Debra Nagy, oboe & recorder; Julie Andrijeski & Evan Few, baroque violins; Emily Walhout, viola da gamba; Michael Sponseller, harpsichord

Jean-Féry Rebel: Trio Sonata l’Imortelle (c.1705)

Louis-Nicolas Clérambault: Recit “Cependant,” Tempeste, and Recit “C’en est fait” from Leandre et Héro (1713)

Jean-Baptiste Senaillé: Preludio & Gavotta from Sonata Op. 1 no. 6 (1710)

Louis-Nicolas Clérambault: Complaint & Air “Amour, qui voudra” from Pirame et Tisbé (1713)

Jean-Philippe Rameau: Air “Quel doux concerts,” Prelude and Duo, and Chaconne from Act 5 of Hippolyte et Aricie (1733)

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:02:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

15:22:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

15:31:00 00:04:12 Johann Stamitz Finale from Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

15:38:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

15:47:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

15:58:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Corigliano Father and Son Act?

16:06:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

16:08:00 00:00:51 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Norwegian Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

16:13:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

16:27:00 00:07:26 Sir Malcolm Arnold Breaking the Sound Barrier: Rhapsody Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

16:37:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

16:41:00 00:07:40 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2369

16:52:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

16:56:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

17:05:00 00:05:42 Ladislav Kupkovic Souvenir Kremerata Baltica Gidon Kremer Gidon Kremer, violin Nonesuch 79657

17:13:00 00:14:17 Ludwig van Beethoven Funeral March from Symphony No. 3 Op 55 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

17:30:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

17:40:00 00:03:51 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Batti, batti, o bel Potsdam Chamber Academy Emmanuel Pahud, flute; Andreas Ottensamer, basset hn Decca 4814711

17:46:00 00:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Vedrai, carino Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

17:52:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:56:00 00:03:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 4 in D minor Op 23 Wu Han, piano ArtistLed 10701

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:41 Johann Stamitz Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

18:27:00 00:04:32 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:34:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:40:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

18:55:00 00:04:07 Franz Liszt Paraphrase on Spohr's Romance 'The Rose' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9471

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

19:05:00 00:47:28 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 483

19:56:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:21:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

20:34:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

20:57:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: A Corigliano Father and Son Act?

21:03:00 00:18:46 Alan Hovhaness Symphony No. 66 Op 428 Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

21:24:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

21:35:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:41:00 00:09:08 Eric Whitacre Alleluia Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

21:52:00 00:29:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

22:24:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

22:51:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:08:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:19:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:30:00 00:05:46 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

23:39:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:44:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:54:00 00:05:11 Johannes Brahms Intermezzo in E flat minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668