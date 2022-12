Program Guide 05-02-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

00:16:00 00:37:22 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59

Amadeus Quartet DeutGram 4795448

00:55:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

01:17:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

01:55:00 01:16:48 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Rosa Mannion, soprano; Birgit Remmert, alto; James Taylor, tenor; Cornelius Hauptmann, bass; La Chapelle Royale Harm Mundi 2908304

03:14:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

03:53:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

04:23:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

04:55:00 00:22:17 Alessandro Scarlatti Dixit Dominus

English Concert Trevor Pinnock Nancy Argenta, soprano; Ashley Stafford, counter-tenor; Stephen Varcoe, baritone; English Concert Choir Archiv 423386

05:19:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

05:36:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major

Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

05:48:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:12:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

06:25:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

06:26:00 00:03:35 Thomas Arne The Glitt'ring Sun from "The Morning"

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

06:30:00 00:04:21 Eric Whitacre Sleep

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

06:40:00 00:06:18 Camille Saint-Saëns Tarantelle in A minor Op 6

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute; Harri Mäki, clarinet Bis 1359

06:51:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:46 Wolfgang Amadeus Mozart La finta giardiniera: Overture

Hans Vonk Dresden State Orchestra Capriccio 10070

07:10:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

07:20:00 00:03:59 Carlo Gesualdo Tribulationem et dolorem

Philippe Herreweghe Ensemble Vocal Européen Harm Mundi 2908304

07:25:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

07:30:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

07:32:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:40:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:50:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

08:07:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:15:00 00:07:56 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier'

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:15:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

08:21:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

08:30:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

08:40:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

08:51:00 00:02:23 Ned Rorem The Lordly Hudson

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:07:24 Charles Strouse Annie: Overture

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Ryan Anthony, trumpet; Paul Ferguson, trombone Azica 72216

09:05:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:29:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:35:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

09:41:00 00:02:41 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Simon Trpceski, piano EMI 272

09:45:00 00:03:44 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

09:51:00 00:07:19 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:12 Hans Christian Lumbye Champagne Galop

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:03:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:08:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:22:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

10:31:00 00:04:07 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: You Spotted snakes with double tongue

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Sandrine Piau, soprano; Delphine Collot, soprano; La Chapelle Royale; Collegium Vocale Gent Harm Mundi 901502

10:39:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

10:47:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

10:51:00 00:30:27 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 8 in D minor

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 57086

11:23:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor

I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:33:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:42:00 00:08:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:52:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

12:06:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz 'Citizens of Vienna' Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:17:00 00:09:48 Robert Schumann Vienna Carnival: Allegro Op 26

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:28:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

12:32:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

12:39:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture

Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

12:46:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

12:56:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

13:32:00 00:26:24 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 4 in G minor Op 40

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 458930

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:19 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

14:05:00 00:01:30 Grazyna Bacewicz Oberek No. 2

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

14:08:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

14:26:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:40:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

14:51:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:01:00 00:20:31 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto No. 2 in G minor

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

15:24:00 00:06:05 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 437782

15:32:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

15:39:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

15:48:00 00:08:31 Maurice Ravel Scarbo from 'Gaspard de la nuit'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:10 Jean Sibelius The Tempest: Interlude 'Prospero' Op 109

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 581

16:06:00 00:02:46 José de Nebra Tempestad grande

Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

16:12:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

16:27:00 00:06:38 Elmer Bernstein The Buccaneer: Prelude & Out to Sea

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:36:00 00:02:41 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

16:41:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

16:52:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

16:57:00 00:02:56 Anonymous Romance

English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:05:00 00:06:23 Felix Mendelssohn St. Paul: Overture Op 36

Philippe Herreweghe Orchestre des Champs-Élysées Harm Mundi 2908304

17:14:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

17:26:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

17:40:00 00:05:24 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

17:47:00 00:02:28 George Frideric Handel Siciliana from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

17:52:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville'

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

17:55:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree of Gondor

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:29:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

18:36:00 00:03:28 Gregorian Chant O quam glorifica

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

18:42:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

18:55:00 00:03:51 Hildegard von Bingen O virdissima virga, Ave Maria

Barbara Thornton Sequentia DHM 77320

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:26:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:48:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

20:10:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

20:24:00 00:31:14 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

20:56:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Lorin Maazel, conductor; Jennifer Koh, Violin

21:04:00 00:19:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

21:31:00 00:18:11 Witold Lutoslawski Dialogue for Violin & Orchestra 'Chain 2'

21:59:00 00:49:08 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:48 Felix Mendelssohn Adagio from Sextet Op 110

Bartholdy Piano Quartet Andra Darzins, viola; Wolfgang Wagner, double bass Naxos 550966

23:06:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:20:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:24:00 00:05:49 Henry Purcell Chacony in G minor

Guildhall Strings RCA 61275

23:29:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

23:36:00 00:06:13 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

23:42:00 00:11:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

23:55:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25

Lang Lang, piano Sony 771901

23:58:00 00:01:30 Peteris Vasks Silent Songs: Sleep sleep

Sigvards Klava Latvian Radio Choir DeutGram 21327