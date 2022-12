Program Guide 08-10-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

00:40:00 00:13:39 William Henry Fry Niagara Symphony

Tony Rowe Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 559057

01:44:00 00:15:00 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 489

02:01:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

02:41:00 00:27:19 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

03:10:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

03:48:00 00:22:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 14 in E flat major

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

04:12:00 01:08:25 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Vienna Philharmonic Hans Schmidt-Isserstedt Joan Sutherland, soprano; Marilyn Horne, mezzo-soprano; James King, tenor; Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

05:22:00 00:15:01 Brian Easdale Red Shoes Ballet

Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

05:39:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

06:20:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

06:28:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

06:30:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:35:00 00:02:27 John Dowland Clear or cloudy La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:40:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:50:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

06:55:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

07:10:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

07:22:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

07:27:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

07:30:00 00:06:13 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

07:33:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Piers Lane, piano Hyperion 67344

07:40:00 00:05:35 Claude Debussy L'isle joyeuse

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

07:51:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

07:55:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:07:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

08:15:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

08:28:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

08:33:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

08:43:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:47:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 "Blue Lullaby"

John O'Conor, piano Telarc 80391

08:53:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:29:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

09:35:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

09:55:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

09:57:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:06:00 00:06:21 Enrique Granados Spanish Dance No. 2 in C minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

10:14:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

10:22:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Ivo Pogorelich, piano DeutGram 435855

10:27:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

10:31:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:47:00 00:02:34 Anonymous Allegro from Concerto in D for Trumpet

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

10:51:00 00:29:42 Paul Hindemith Violin Concerto

London Symphony Orchestra Paul Hindemith David Oistrakh, violin Decca 4785437

11:23:00 00:08:47 Franz Schubert Thirteen Ländler

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:34:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:44:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

12:10:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

12:17:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40

English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

12:27:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

12:36:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

12:50:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

12:54:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

12:56:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

12:56:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

13:40:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:33 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

14:03:00 00:04:41 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Midori, violin Sony 730111

14:11:00 00:17:11 François Devienne Flute Concerto No. 8 in G major

London Mozart Players Sir James Galway Sir James Galway, flute RCA 63701

14:30:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture

Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

14:43:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

14:56:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

15:01:00 00:16:48 César Franck Symphonic Variations

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

15:19:00 00:09:25 Felix Mendelssohn Variations Concertantes in D major Op 17

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

15:31:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

15:41:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

15:54:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:00 00:03:44 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

16:06:00 00:02:16 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

16:14:00 00:08:19 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in C Orchestra of St Luke's

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

16:34:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

16:43:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

16:53:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:57:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

17:06:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay'

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

17:08:00 00:04:06 Morton Gould Blues from 'Interplay'

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

17:14:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

17:23:00 00:12:03 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

17:40:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

17:47:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

17:50:00 00:02:19 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Simon Trpceski, piano EMI 272

17:56:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

18:24:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

18:31:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

18:35:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

18:50:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:28:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

20:20:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435769

20:56:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Bramwell Tovey, conductor & emcee; Women of MSM Chamber Chorus and Oratorio Society of NY

Adams: Short Ride in a Fast Machine

Offenbach: Ballet of the Snowflakes from Le Voyage dan la Lune

Josef Strauss: Music of the Spheres

Holst: The Planets

Williams: "Imperial March" from Star Wars

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:06:00 00:05:57 Domenico Scarlatti Sonata in C sharp minor

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

23:12:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

23:22:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:30:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:39:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:48:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:56:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Prelude in E flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:56:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312