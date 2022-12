Program Guide 06-29-2015

00:00 WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:37:07 Mily Balakirev Symphony No. 2 in D minor

Igor Golovschin Russian State Symphony Naxos 550793

00:41:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

01:28:00 00:42:31 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

02:12:00 00:34:47 Aaron Jay Kernis String Quartet No. 1

Jasper Quartet Sono Lumin 92152

02:49:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

03:29:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

04:02:00 00:22:03 Leo Brouwer Guitar Concerto No. 3 "Elegiaco"

RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer Julian Bream, guitar RCA 7718

04:26:00 00:30:02 Edward MacDowell Suite No. 2 for Orchestra Op 48

Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

04:58:00 00:23:01 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 5 in G major Op 55

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

05:23:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:39:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola after

Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

05:53:00 00:04:21 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 9 in B major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

05:56:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

06:00 BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber - Music and information to get your morning going, including the Sousalarm at 6:55am, Composers Datebook at 9:05 and the Movie Quiz at 9:25

06:07:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:15:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: "Summer" Concerto in G minor Op 8

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

06:29:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture Sir Neville Marriner

Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:33:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

06:40:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

06:49:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhatan's Daughter'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:27 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Ernst Senff Choir DeutGram 431655

07:10:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:20:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

07:25:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

07:30:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Daedalus Quartet Bridge 9202

07:40:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

07:51:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:55:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:07:00 00:05:59 Franz Lehár The Count of Luxemburg: Waltzes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:15:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:27:00 00:03:16 Charlie Chaplin A King in New York: Now That It's Ended

Eckart Runge, cello; Jacques Ammon, piano Genuin 12220

08:32:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

08:40:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

08:51:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

08:53:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:22:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

09:27:00 00:05:47 Mark O'Connor Appalachia Waltz

Mark O'Connor, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass Sony 752307

09:36:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

09:45:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

09:50:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:01:45 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat major Op 33

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

10:03:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from "An Irish Symphony"

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

10:08:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

10:18:00 00:04:38 Claude Debussy Preludes Book 2: Feux d'artifice

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

10:24:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

10:27:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

10:46:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song "Serenade"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:51:00 00:31:07 Jules Massenet Piano Concerto in E flat

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:24:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:35:00 00:09:05 Manuel Ponce Sonatina meridional

Denis Azabagic, guitar Naxos 554555

11:46:00 00:08:28 Bedrich Smetana Libuse: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

11:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

12:00pm BBC NEWS; MERIDIAN - Lighter fare for your midday break

12:11:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

12:19:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

12:29:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:37:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch

Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

12:47:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music

Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:38:46 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

13:42:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:00 WCLV MIDDAY

14:04:00 00:02:13 Jacques Offenbach La Périchole: O mon cher amant

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

14:08:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

14:10:00 00:01:54 Paul Dukas Fanfare from "La Péri"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

14:27:00 00:10:19 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 2 in E flat major

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

14:40:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

14:56:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

15:00 MONDAY MOZART

15:02:00 00:16:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 9 in D major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

15:20:00 00:10:47 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

15:34:00 00:11:19 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 16 in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80242

15:46:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

16:00 WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell - Music and information for the afternoon commute, including Composers Datebook at 4:00pm and the Movie Quiz at 4:25.

15:58:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:07:00 00:02:55 Leroy Anderson Sleigh Ride

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

16:12:00 00:13:01 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:30:00 00:09:10 Bernard Herrmann Mysterious Island: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:41:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

16:52:00 00:03:32 Frank Loesser Guys and Dolls: I'll Know

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:57:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

17:05:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:13:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

17:27:00 00:07:55 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

17:40:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

17:49:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:52:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:56:00 00:02:32 Heitor Villa-Lobos Ciranda No. 1 "Terezinha de Jesús"

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

18:37:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:43:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:48:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:29:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

19:57:00 00:01:36 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 CHAMBERFEST CLEVELAND, recorded Saturday, 6/27 at CIM’s Mixon Hall – “Something Borrowed, Something Blue” – Artists: Yehonatan Berick, Jinjoo Cho, Alexander Cohen, Diana Cohen, Franklin Cohen, Marc Damoulakis, Nathan Farrington, Anna Polonsky, Roman Rabinovich, Orion Weiss

Béla Bartók: Mikrokosmos No. 151 Sz. 107

Béla Bartók: Contrasts for Violin, Clarinet & Piano Sz. 111

Dave Brubeck: Blue Rondo A La Turk

Thelonious Monk: Round Midnight

George Gershwin: An American in Paris for two pianos

Dana Wilson: A Thousand Whirling Dreams for clarinet, violin, piano & percussion

22:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin – Alan Gilbert, conductor; Anthony McGill, clarinet

22:04:00 00:17:59 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

22:25:00 00:25:55 Carl Nielsen Clarinet Concerto Op 57

22:57:00 00:52:34 Peter Tchaikovsky Selections from "Swan Lake" Op 20