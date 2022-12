Program Guide 08-28-2014

WCLV ALL NIGHT WITH ROB GRIER

00:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

00:31:00 00:38:34 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59

American String Project MSR 1386

01:12:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody

David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

01:32:00 00:38:51 Igor Stravinsky Pulcinella - Ballet with Song after

Chicago Symphony Orchestra Pierre Boulez Roxana Constantinescu, mezzo; Nicholas Phan, tenor; Kyle Ketelsen, bass CSO Res 901918

02:13:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

02:53:00 00:38:32 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:33:00 00:41:57 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for String Trio in E flat

Albers Trio Tre Sorell 2010

04:16:00 00:36:41 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

Christian Thielemann Philharmonia Orchestra DeutGram 449981

04:54:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:21:00 00:15:39 Morton Gould Interplay

Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

05:38:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:57:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

BBC NEWS; FIRST PROGRAM WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

06:15:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

06:30:00 00:06:41 Maurice Ravel Menuet antique

Sean Chen, piano Steinway 30029

06:40:00 00:07:58 Marcel Grandjany Rhapsodie for Harp Op 10

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:51:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:54:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

07:05:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

07:10:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:17:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring

Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

07:25:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:28:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

07:40:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

07:51:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

07:58:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

BBC NEWS

08:07:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:15:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

08:30:00 00:06:47 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus DeutGram 423089

08:36:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

08:40:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

08:51:00 00:03:58 Umberto Giordano Siberia: Act 2 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:59:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending

London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

09:30:47 00:04:04 Jerry Goldsmith: Star Trek: Main Title

John Williams Boston Pops Philips 411 185

09:38:40 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:02:48 Traditional O Waly, Waly

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:06:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

10:11:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

10:19:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

10:27:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie

Paul Crossley, piano CBS 44921

10:36:00 00:13:15 Maurice Ravel La valse

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:52:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

11:19:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

11:28:00 00:08:52 William Boyce Symphony No. 7 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:39:00 00:09:39 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Warsaw Philharmonic Antoni Wit Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

BBC NEWS; MERIDIAN WITH MARK SATOLA

12:10:00 00:06:01 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80116

12:16:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

12:25:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:34:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 1 Op 27

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:00:00 00:55:32 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A majorChristoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436153

WCLV MIDDAY WITH MARK SATOLA

14:00:00 00:04:54 Franz Joseph Haydn Minuet from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

14:04:00 00:02:21 Maurice Ravel Minuet on the Name "Haydn"

Sean Chen, piano Steinway 30029

14:10:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:25:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

15:00:00 00:04:09 Anonymous Spiritual "Steal Away" Voces8

Matthew Sharp, cello Decca 4785703

15:07:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Sean Chen, piano Steinway 30029

15:27:00 00:22:47 Lars-Erik Larsson Music for Orchestra Op 40

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:51:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

15:58:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's DancePaavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

WCLV DRIVE TIME WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:38 Sergei Rachmaninoff 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43

Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Philippe Entremont, piano Sony 48260

16:12:00 00:11:37 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

16:27:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus "Treulich

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

16:36:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37

Wu Han, piano ArtistLed 10701

16:41:00 00:07:10 Umberto Giordano Andrea Chenier: Final Duet "Vicino a

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Eva-Maria Westbroek, soprano; Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

16:52:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major

David Greilsammer, piano Sony 792969

16:57:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

17:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:13:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 2 Op 18

Cleveland Quartet Telarc 80382

17:25:00 00:10:22 George W. Chadwick Overture "Rip Van Winkle"

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9439

17:40:00 00:06:24 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Sean Chen, piano Steinway 30029

17:47:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:52:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:57:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

18:31:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

18:37:00 00:04:14 George Gershwin Porgy and Bess: I Loves You, Porgy

Chamber Ensemble Joshua Bell, violin; Chris Botti, trumpet Sony 52716

18:44:00 00:11:04 Ivor Gurney War Elegy

David Lloyd-Jones BBC Symphony Orchestra BBC 371

18:56:00 00:01:37 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

New York Philharmonic Zubin Mehta Roberta Alexander, soprano; Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:23:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

19:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

20:34:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

20:57:00 00:01:45 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat major Op 33

Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

21:00 SYMPHONYCAST

with Alison Young: BBC Symphony Orchestra/Edward Gardner; Baiba Skride, violin; Luba Orgonasova, soprano; Stuart Skelton, tenor; Mikhail Petrenko, baritone;

BBC Symphony Chorus - From the 2014 BBC Proms

21:02:00 00:12:04 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 (1908)

21:14:00 00:38:26 Sergei Rachmaninoff: The Bells Op 35 (1913)

21:52:00 00:21:35 Igor Stravinsky: Violin Concerto in D (1931)

22:14:00 00:14:55 Peter Tchaikovsky: 1812 Overture Op 49 (1880)

22:29:00 00:32:03 Bonus: Modest Mussorgsky (arr Maurice Ravel): Pictures at an Exhibition (1922)–Evgeny Svetlanov, conductor (BBC 4259)

LATE PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:09:19 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

James Levine Metropolitan Opera Orchestra DeutGram 447764

23:11:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:21:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:30:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:41:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:43:00 00:09:45 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

23:55:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

23:56:00 00:02:55 Igor Stravinsky The Firebird: Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139