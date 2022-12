Program Guide 08-29-2013

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

00:23:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

01:09:00 00:37:16 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat Op 106

HJ Lim, piano EMI 64952

01:48:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

02:31:00 00:39:57 Artur Lemba Symphony in C sharp minor

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

03:13:00 00:25:16 Felix Mendelssohn String Quartet in E flat

Pacifica Quartet Cedille 82

03:40:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

04:22:00 00:22:07 Ned Rorem Symphony No. 1

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559149

04:45:00 00:18:44 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4 in E

David Russell, guitar Telarc 80584

05:05:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

05:37:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

05:46:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

05:57:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F

Marin Alsop London Philharmonic Orchestra Naxos 557429

06:10:00 00:09:19 Tomaso Albinoni Concerto à 6 for Trumpet & Winds in C

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:20:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

06:28:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

06:37:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw

Michael Lewin, piano Dorian 92103

06:40:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:51:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

06:53:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March "Hands Across the Sea"

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:04:58 Muzio Clementi Finale from Symphony No. 2

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

07:20:00 00:03:33 Michael Praetorius Terpsichore: Passameze & Galliard

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

07:21:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

07:25:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

07:26:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

07:40:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

07:49:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:53:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

08:05:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

08:10:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:20:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93

Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

08:25:00 00:09:32 Franz Schubert Finale from String Quintet

Tokyo String Quartet David Watkin, cello Harm Mundi 807427

08:37:00 00:02:53 George Gershwin Promenade "Walking the Dog"

Los Angeles Philharmonic Michael Tilson Thomas Michael Tilson Thomas, piano CBS 39699

08:40:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

08:50:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

08:53:00 00:04:49 Ernest Gold Exodus: Theme

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

08:58:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

09:05:00 00:13:22 Edvard Grieg Allegro from Piano Concerto Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

09:19:00 00:03:53 Anthony Collins Vanity Fair

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

09:27:00 00:07:34 Samuel Barber Agnus Dei

Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

09:35:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

09:50:00 00:04:52 Carl Teike March "Old Comrades"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

09:55:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:04:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

10:10:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:18:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

10:27:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's "Rule Britannia"

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:32:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:49:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

10:54:00 00:28:59 Franz Berwald Symphony No. 3 in C

Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553052

11:24:00 00:06:34 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:32:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

11:42:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:50:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

BBC NEWS; MERIDIAN

12:10:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:17:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D Op 47

Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

12:27:00 00:05:51 David Raksin Laura: Theme

David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

12:35:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:45:00 00:11:56 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:46 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat Op 100

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63124

13:41:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite

Bryden Thomson London Philharmonic Orchestra Chandos 8669

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D

David Greilsammer, piano Sony 792969

14:02:00 00:02:22 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto for 2 Violins in A Op 3

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

14:08:00 00:07:51 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

14:17:00 00:08:46 George Gershwin Lullaby for Strings

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80445

14:29:00 00:10:51 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E flat

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

14:41:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

14:54:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

AUGUST CHOICE CDs

15:00:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

15:04:00 00:14:28 Gustav Mahler Funeral March from Symphony No. 5

Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

15:24:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:46:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:52:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:06:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The Boatman's Dance

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:11:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

16:28:00 00:04:00 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:34:00 00:05:43 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:41:00 00:07:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 18

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

16:52:00 00:03:24 Federico Mompou Canción y Danza No. 3

Stephen Hough, piano Hyperion 66963

16:57:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5

Canadian Brass Steinway 30008

17:05:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

17:12:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

17:22:00 00:13:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin Decca 12490

17:40:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:45:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

17:52:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:57:00 00:02:42 Frédéric Chopin Waltz No. 18 in E flat

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture "In The South" Op 50

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

18:32:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:38:00 00:04:36 Brian Dykstra Delphinium Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

18:45:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle "Vienna in 3/4 Time" Op 38

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

18:55:00 00:02:43 Jay Roberts The Entertainer's Rag

Richard Dowling, piano Klavier 77035

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4

Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:25:00 00:30:21 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16

Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3311

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:16:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

SYMPHONYCAST with Alison Young: Royal Scottish National Orchestra/Peter Oundjian; Nikolai Lugansky, piano - From the BBC Proms

21:03:00 00:44:11 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

21:50:00 00:48:46 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

22:41:00 00:06:59 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

22:51:00 00:06:28 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

LATE PROGRAM

23:00:00 00:09:09 Johann Friedrich Fasch Air from Concerto in G

Tempesta di Mare Chandos 783

23:09:00 00:13:25 Domenico Scarlatti Sonata in E minor

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

23:22:00 00:08:26 Andrea Luchesi Andante from Sonata in C [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:31:00 00:09:29 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22

Northern Sinfonia Imogen Cooper Imogen Cooper, piano Avie 2200

23:40:00 00:10:07 Guillaume Lekeu Adagio for Orchestral Quartet

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:50:00 00:03:01 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28

Vanessa Perez, piano Telarc 33388