Washington Week with The Atlantic full episode, Aug. 15, 2025

Did Trump succeed in Alaska, or is Putin manipulating him?
Trump's motivation for using the military for domestic law enforcement
What to expect from Trump's meeting with Putin
Washington Week with The Atlantic full episode, 8/8/25
Trump’s dramatic and destabilizing approach to the economy
Washington Week with the Atlantic full episode, 8/1/25
Trump fires the messenger after dismal jobs report
Will Israel's troubles with Trump force its hand in Gaza?
Washington Week with The Atlantic full episode, 7/25/25
Trump's attempt to deflect focus from Epstein case
