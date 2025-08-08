© 2025 Ideastream Public Media

Washington Week with The Atlantic

Washington Week with The Atlantic full episode, 8/8/25

Season 2025 Episode 32 | 24m 10s

President Trump will slap tariffs on any country, at any time, for any reason. It’s a dramatic and destabilizing way to manage America’s economy and our relationships with other countries. Join moderator Jeffrey Goldberg, Jonathan Karl of ABC News, Tyler Pager of The New York Times and Jonathan Lemire and Vivian Salama of The Atlantic to discuss this and more.

Aired: 08/07/25
Major funding for “Washington Week with The Atlantic” is provided by Consumer Cellular, Otsuka, Kaiser Permanente, the Yuen Foundation, and the Corporation for Public Broadcasting.
