Washington Week with The Atlantic

Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25

Season 2025 Episode 46 | 26m 45s

Washington Week with The Atlantic full episode, 11/14/25

Aired: 11/13/25
Major funding for “Washington Week with The Atlantic” is provided by Consumer Cellular, Otsuka, Kaiser Permanente, the Yuen Foundation, and the Corporation for Public Broadcasting.
Watch 13:14
Washington Week with The Atlantic
Trump faces expanding Epstein scandal
Trump faces expanding Epstein scandal
Clip: S2025 E46 | 13:14
Watch 16:51
Washington Week with The Atlantic
What the election results mean for Trump and Republicans
What the Democrats' election wins mean for Trump and Republicans
Clip: S2025 E45 | 16:51
Watch 6:42
Washington Week with The Atlantic
Who will voters blame for the government shutdown?
Who will voters blame for the government shutdown?
Clip: S2025 E45 | 6:42
Watch 26:46
Washington Week with The Atlantic
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/7/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 11/7/25
Episode: S2025 E45 | 26:46
Watch 7:29
Washington Week with The Atlantic
Which side will face more pressure to end the shutdown?
Which side will face more political pressure to end the shutdown?
Clip: S2025 E44 | 7:29
Watch 15:42
Washington Week with The Atlantic
Trump's trade deals and threats to resume nuclear testing
Trump's trade deals in Asia and threats to resume nuclear testing
Clip: S2025 E44 | 15:42
Watch 26:46
Washington Week with The Atlantic
Washington Week with The Atlantic full episode, 10/31/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 10/31/25
Episode: S2025 E44 | 26:46
Watch 26:46
Washington Week with The Atlantic
Washington Week with The Atlantic full episode, 10/24/25
Washington Week with The Atlantic full episode, 10/24/25
Episode: S2025 E43 | 26:46
Watch 10:24
Washington Week with The Atlantic
How Trump defies all norms of presidential behavior
How Trump defies all norms of presidential behavior
Clip: S2025 E43 | 10:24
Watch 12:26
Washington Week with The Atlantic
Trump's unchecked power and unapologetic impunity
Trump's unchecked power and unapologetic impunity
Clip: S2025 E43 | 12:26
