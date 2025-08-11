© 2025 Ideastream Public Media

Amanpour and Company

August 12, 2025

Season 2025 Episode 7292 | 55m 15s

Andrew McCabe discusses what Pres. Trump's federal control of DC police says about his use of executive power. Victoria Fontan and Mumtaz Islamzay mark four years since the Taliban took back control of Afghanistan, barring girls from education. David A. Graham unpacks how much Project 2025 has reshaped America.

Aired: 08/11/25
Watch 18:12
Amanpour and Company
How Pres. Trump Is Using Project 2025 to Reshape America
David A. Graham discusses his book, reviewing how much Project 2025 has reshaped the U.S.
Clip: S2025 E7292 | 18:12
Watch 55:36
Amanpour and Company
August 11, 2025
Amos Harel; Ivo Daalder; Dmitry Valuev; Anne Applebaum; Lynsey Addario
Episode: S2025 E7291 | 55:36
Watch 18:39
Amanpour and Company
What USAID Cuts Mean in Sudan: People Will Starve, Says Journalist
Journalists Anne Applebaum and Lynsey Addario share what they witnessed covering Sudan's civil war.
Clip: S2025 E7291 | 18:39
Watch 55:38
Amanpour and Company
August 8, 2025
David Wallace-Wells; Kristin Scott Thomas; Anna Merlan
Episode: S2025 E7290 | 55:38
Watch 55:47
Amanpour and Company
August 7, 2025
Mikhail Zygar; Ms. Rachel; Daniel Martinez Hosang
Episode: S2025 E7289 | 55:47
Watch 17:15
Amanpour and Company
Why Trump Is Winning Over Nonwhite Voters
Professor Daniel Martinez Hosang discusses why more Americans of color are supporting Trump.
Clip: S2025 E7289 | 17:15
Watch 17:55
Amanpour and Company
Federal Immigration Judges Who Were Fired From the DOJ Speak Out
Jennifer Peyton and George Pappas discuss their sudden firings from immigration court.
Clip: S2025 E7288 | 17:55
Watch 55:34
Amanpour and Company
August 6, 2025
Emmanuelle Elbaz-Phelps; James Cameron; Ernest Moniz; Jennifer Peyton; George Pappas
Episode: S2025 E7288 | 55:34
Watch 55:46
Amanpour and Company
August 5, 2025
Joe Kennedy III; Carlos Dada; Garret Graff; Setsuko Thurlow
Episode: S2025 E7287 | 55:46
Watch 18:30
Amanpour and Company
How the Atomic Bomb Redefined Geopolitics — 80 Years On
Garrett Graff discusses his new book "The Devil Reached Toward the Sky."
Clip: S2025 E7287 | 18:30
