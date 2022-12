WCLV Program Guide 08-14-2018

00:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra Movement 8 In Memoriam: March, 'The BSO Forever' Bournemouth Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor

Improvisation: Bulerias (Flamenco Improvisation) Pepe Romero, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY

Leonard Bernstein: On the Town: 3 Dance Episodes New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 15 in D minor, K. 421 Ebene Quartet Schwetzingen Festival, Mozart Hall, Schwetzingen, Germany

Fritz Kreisler: Caprice viennois Joshua Bell, violin; Paul Coker, piano

Thomas Arne: Overture (Symphony) No. 1 in E minor Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Perelman Theater, Kimmel Center, Philadelphia, PA

Fritz Kreisler: Quartet in A minor Benjamin Beilman, Danbi Um, violins; Paul Neubauer, viola; Nicholas Canellakis, cello Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA

Gabriel Faure: Elegie, Op. 24 Tim Petrin, cello; George Fu, piano Performance Today Young Artist in Residence, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN

02:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

Kaikhosru Shapurji Sorabji: Nocturne 'Gulistan' (1940)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)

Antonín Dvorák: Piano Quintet No. 2 (1887)

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Suite (1944)

Ernest Chausson: Concerto for Violin, Piano & Strings (1891)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 60 'Il distratto' (1774)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Amy Beach: Berceuse (1898)

Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814)

Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 12th tone (1597)

Josquin Desprez: Pater noster (c.1500)

Johann Adolf Scheibe: Sinfonia à 16 (c.1740)

Eric Coates: March "Calling All Workers" (1940)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Bedrich Smetana: March of the Student's Legion (1848)

Leroy Anderson: March of the Two Left Feet (1970)

Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 5 (1896)

Claude Debussy: La mer (1905)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 6 (1741)

Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 (1822)

George Gershwin: Let 'Em Eat Cake: Overture (1933)

Francis Poulenc: Trio for Oboe, Bassoon & Piano (1926)

Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 1 'Things Heard on the Mountain' (1849)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

John Knowles Paine: Prelude to 'Oedipus Tyrannus' (1881)

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

George Gershwin: Gershwin Overture to "Of Thee I Sing" Buffalo Philharmonic Orchestra; Michael Tilson Thomas, conductor

Jaakko Kuusisto: Violin Concerto, Op. 28 Elina Vahala, violin; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY

Albert Roussel: Music for Elpenor, Poeme radiophonique Op.59 Linda Chesis, flute; American String Quartet Otesaga Resort Hotel, Cooperstown, NY

Henryk Wieniawski: Scherzo-Tarantelle, Op. 16 Joshua Bell, violin; Sam Haywood, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA

Bright Sheng: Seven Tunes Heard in China for Cello: Movement 4 The Drunken Fisherman Yo-Yo Ma, cello

Guido Gavilan: Cuarteto en Guaguanco Harlem Quartet UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO

Aaron Copland: Quiet City Philip Smith, trumpet; New York Philharmonic; Leonard Bernstein, conductor

Johannes Brahms: Symphony No. 2: Movement 1 Sydney Symphony Orchestra; Christoph von Dohnanyi, conductor Sydney Opera House, Sydney, Australia

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Joe Hisaishi: Kikujiro: The Rain (1999)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings (1772)

Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940)

John Kander: Chicago: All That Jazz (1975)

Sergei Taneyev: Scherzo from Piano Quintet (1911)

Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 156: Sinfonia 'Arioso' (1729)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 68: Aria 'My heart ever faithful' (1725)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 14 (1784)

Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Main Title (1998)

Nino Rota: Romeo and Juliet: Love Theme (1968)

John Williams: The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale (2015)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 3 'English' (1889)

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Samuel Wesley: Symphony No. 6 (1802)

Franz Schubert: Sonata in a 'Arpeggione' (1824)

William Lloyd Webber: Serenade for Strings (1980)

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole (1907)

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto a (1806)

Federico Mompou: Scenes from Childhood (1918)

Max Reger: Flute Serenade (1915)

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 7 (1821)

Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (1876)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Forlane (1917)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake (1909)

Claude Debussy: Preludes Book 2: Bruyères (1913)