Cooper Competition Recital Finals Repertoire

Repertoire for the six Recital Finalists of the Thomas and Evon Cooper International Piano Competition, live from Warner Hall at Oberlin College

Wednesday July 20 at 7:00PM

1. Evren Ozel, 17, from Minneapolis, Minnesota

Sonata in C Minor, Hob.XVI:20 Joseph Haydn

I. Moderato (1732-1809)

Préludes, Book II Claude Debussy

No. 5. Bruyères (1862-1918)

Piano Sonata, Sz. 80 (BB. 88) Béla Bartók

Allegro moderato (1881-1945)

Sostenuto e pesante

Allegro molto

NOTE: There may be an edit to this program as this is just 22 minutes long.

2. Clayton Stephenson, 17, New York, New York

Sonata No. 21 in C Major, Op. 53, “Waldstein” Ludwig. van Beethoven

I. Allegro con brio (1770-1827)

Nocturne in C Minor, Op. 48, No. 1 Frédéric Chopin (1810-1849)

Années de pèlerinage II: Italie , S. 161 Franz Liszt

No. 7. Après une lecture du Dante. (1811-1886)

Fantasia quasi sonata, “Dante Sonata”

3. Chaewon Kim, 15, from Suwon City, South Korea

Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57, “Appassionata” Ludwig. van Beethoven

I. Allegro assai (1770-1827)

Nocturne in F-sharp Major, Op. 15, No. 2 Frédéric Chopin

(1810-1849)

Polonaise in A-flat Major, Op. 53, “Héroïque” Frédéric Chopin

(1810-1849)

Variations, Op. 41 Nikolai Kapustin

(b. 1937)

INTERMISSION

4. Ryota Yamazaki, 17, Koriyama , Japan

Sonata No. 9 in D Major, K. 311 Wolfgang Amadeus Mozart

I. Allegro con spirito (1756-1791)

Nocturne in C Minor, Op. 48, No. 1 Frédéric Chopin

(1810-1849)

Années de pèlerinage II: Italie , S. 161 Franz Liszt

No. 7. Après une lecture du Dante. (1811-1886)

Fantasia quasi sonata, “Dante Sonata”

5. Nathan Lee, 14, Sammamish, Washington

Sonata No. 21 in C Major, Op. 53, “Waldstein” Ludwig. van Beethoven

I. Allegro con brio (1770-1827)

Étude in F Minor, Op. 25, No. 11 Frédéric Chopin

(1810-1849)

Miroirs Maurice Ravel

No. 4. Alborada del gracioso (1875-1937)

Arabesques on themes of the waltz Adolf Schulz-Evler

By the Beautiful Blue Danube by Johann Strauss (1852-1905)

6. Andrew Li, 16, Lexington, Massachusetts

Sonata No. 4 in E-flat Major, Op. 7 Ludwig. van Beethoven

I. Allegro molto e con brio (1770-1827)

Nocturne in E Major, Op. 62, No. 2 Frédéric Chopin

(1810-1849)

Sarcasms , Op. 17 Sergei Prokofiev

Tempestoso (1891-1953)

Allegro rubato

Allegro precipitato

Smanioso

Precipitosissimo

Hungarian Rhapsody No. 6 in D-flat Major, S. 244, “Tempo giusto” Franz Liszt

(1811-1886)