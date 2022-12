Program Guide 02-26-2014

WCLV ALL NIGHT with Robin Grier

00:02:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

00:28:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

00:55:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9357

01:41:00 00:22:38 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

02:06:00 01:17:35 Hector Berlioz Requiem Op 5

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Frank Lopardo, tenor; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80627

03:26:00 00:19:41 Frank Bridge Suite for String Orchestra

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

03:48:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

04:19:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

04:59:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone James Galway, flute RCA 7703

05:22:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

05:43:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude "Dawn on the

Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

05:58:00 00:01:01 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

BBC NEWS; FIRST PROGRAM with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

06:15:00 00:11:06 Maurice Ravel Introduction & Allegro Chamber Ensemble

Joshua Smith, flute; Yolanda Kondonassis, harp; Franklin Cohen, clarinet; Martin Chalifour, violin Telarc 80361

06:30:00 00:09:42 Frédéric Chopin Three Mazurkas Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

06:40:00 00:07:15 Johann Adolph Hasse Sinfonia in F major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:51:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier

BBC Philharmonic Chandos 9765

06:55:00 00:03:09 Edwin Franko Goldman March "On the Mall" Blossom Festival Band

Loras John Schissel Cleveland Orch Youth Chorus MAA 40601

07:05:00 00:04:44 Frank Bridge Sir Roger de Coverley William Boughton

English String Orchestra Nimbus 5366

07:10:00 00:08:43 Carl Michael Ziehrer Waltz "Citizens of Vienna" Op 419

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:20:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale Boston Sym Chamber Players

Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

07:23:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina"

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:30:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

07:51:00 00:02:36 Alfonso Ferrabosco Jr Ego dixi Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:55:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle:

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

08:08:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie

Les Délices Délices 2013

08:15:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

08:25:00 00:10:51 Carl Philipp Emanuel Bach Symphony in E flat major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

08:40:00 00:07:43 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

08:51:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

08:55:00 00:04:12 Thomas Newman The Shawshank Redemption: End Titles

Nic Raine Royal Philharmonic Orchestra Royal Phil 33

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite "Les Petits riens"

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:25:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:08:04 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Delaware Symphony

David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

09:45:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

09:55:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from "Autumn"

Les Délices Délices 2013

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:04:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:06:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

10:12:00 00:07:01 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

10:19:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:26:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

10:33:00 00:12:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 27 in E minor Op 90

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:50:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9

Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

11:22:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

11:35:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42

Charles Owen, piano Avie 2240

11:44:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:53:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge

Center City Brass Quintet Chandos 4554

BBC NEWS; MERIDIAN

12:13:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 460506

12:20:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Orchestra Chandos 9227

12:27:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:40:00 00:07:13 Miklós Rózsa Spellbound: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:49:00 00:09:52 Jerome Kern Portrait for Orchestra "Mark Twain"

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tony Chipurn, trombone Vox 3035

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

13:31:00 00:26:18 Muzio Clementi Symphony No. 4 in D

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 804

WCLV MIDDAY

14:00:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

14:02:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

14:08:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2

Les Délices Délices 2013

14:24:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:45:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:55:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

3:00 CLEVELAND ORCHESTRA PREVIEWS

15:00:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

15:14:00 00:09:45 Maurice Ravel Tzigane

Royal Philharmonic Orchestra Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

15:27:00 00:28:49 Nathaniel Stookey The Composer is Dead

San Francisco Symphony Edwin Outwater Lemony Snicket, narrator SF Sym 2009

WCLV DRIVE TIME with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:59 Frédéric Chopin Impromptu No. 1 in A flat major Op 29

Yundi, piano DeutGram 3887

16:06:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins

Les Délices Délices 2013

16:11:00 00:11:50 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

16:27:00 00:08:22 Bernard Herrmann The Seventh Voyage of Sinbad: Suite

Bernard Herrmann National Philharmonic Decca 443899

16:37:00 00:01:46 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

16:41:00 00:07:51 Frank Bridge An Irish Melody "Londonderry Air"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

16:52:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

16:55:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

17:05:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

17:07:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi "Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

17:24:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

17:40:00 00:05:30 Jean-Baptiste Lully Psyché: Suite

Les Délices Délices 2013

17:47:00 00:01:44 Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie: Ritournelle

Les Délices Délices 2013

17:50:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

17:54:00 00:04:13 Paul Hindemith March from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:01 Frank Bridge The Sea

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

18:34:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's "Widmung"

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

18:40:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "Maiden's Wish"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

18:46:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

18:55:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C

Adam Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

19:17:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

19:56:00 00:01:35 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Rumba

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

20:30:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:56:00 00:02:34 Robert Schumann Forest Scenes: Hunting Song Op 82

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

CONCERT HALL: Jean-Yves Thibaudet

21:02:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

21:23:00 00:31:27 George Gershwin Piano Concerto in F major

Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

21:54:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste Libor Pesek

Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Marian Anderson

LATE PROGRAM

23:00:00 00:09:51 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

23:09:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:18:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

23:21:00 00:08:48 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Thomas Zehetmair, violin Teldec 44944

23:30:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:40:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:48:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050