Amanpour and Company

September 9, 2025

Season 2025 Episode 7312 | 55m 31s

Former Head of IDF Intelligence Amos Yadlin weighs in on Israel's attack targeting Hamas leaders in Qatar. Mustafa Barghouti offers the Palestinian perspective on the strike. Fmr Jordanian FM Marwan Muasher explains the Middle East's reaction to the attack. Fmr State Department official Aaron David Miller on the US's role. Mina Al-Oraibi discusses the reaction from neighboring Gulf states.

Aired: 09/08/25
Watch 17:42
Amanpour and Company
Stacey Abrams: “We Are in the Midst of an Authoritarian Regime”
Fmr. Democratic leader Stacey Abrams discusses American politics.
Clip: S2025 E7311 | 17:42
Watch 55:46
Amanpour and Company
September 8, 2025
Michael Kofman; Ivan Briscoe; Jeremy Diamond; Stacey Abrams
Episode: S2025 E7311 | 55:46
Watch 5:24
Amanpour and Company
Fmr. Head of IDF Intelligence on Strike Targeting Hamas Leaders in Qatar
Amos Yadlin discusses the Israeli strike aimed at Hamas leaders in Qatar.
Clip: S2025 E7312 | 5:24
Watch 55:45
Amanpour and Company
September 5, 2025
Lech Walesa; Elizabeth A. Hanks; Deanne Criswell; Katherine Landers; Dame Stephanie Shirley
Episode: S2025 E7310 | 55:45
Watch 55:46
Amanpour and Company
September 4, 2025
Yossi Belin; Hiba Husseini; Imani Perry; Dr. Michael Osterholm
Episode: S2025 E7309 | 55:46
Watch 18:58
Amanpour and Company
RFK Jr. Cuts $500M in mRNA Research. “It’s a Disaster,” Says Epidemiologist
Dr. Michael Osterholm discusses his new book "The Big One."
Clip: S2025 E7309 | 18:58
Watch 55:46
Amanpour and Company
September 3, 2025
Kurt Campbell; Matthew Bartlett; Fania Oz-Salzberger; Emma Ashford
Episode: S2025 E7308 | 55:46
Watch 17:53
Amanpour and Company
How the U.S. Can Adapt to Declining Global Influence
In her new book "First Among Equals," Emma Ashford argues for a new U.S. foreign policy model.
Clip: S2025 E7308 | 17:53
Watch 18:20
Amanpour and Company
Robert Reich on Abuse of Power in U.S. Politics: “Trump Is Bully of Bullies”
Robert Reich discusses his new memoir, "Coming Up Shor.t"
Clip: S2025 E7307 | 18:20
Watch 55:45
Amanpour and Company
September 2, 2025
Richard Haass; Ronen Bergman; Robert Reich
Episode: S2025 E7307 | 55:45
