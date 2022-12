WRC 2247

Weekend Radio WR 2247

Availability 11-16-22

For Weekend of 11-19-22

November 11-18-20-22

Running time: 58:00

Wally Ballou reports on the Acme Fireworks Factory – Bob and Ray

RadioArt CD 9005

SHOSTAKOVITCH: Gadfly: Galop – Orchestra/Andre Kostelanetz

Sony CD 62642

The Underwater World of Jacques Cocteau – Duck’s

Breath Mystery Theatre Rounder LP 3054*

WALLACE: The Mary L. McKay – Schooner Fare – Atlantic

Chamber Orchestra Outer Green CD 8891

Adventure – David Frost and John Cleese

EMI LP 7005*

IDLE: The Song o’ the Insurance Man – Eric Idle and Neil

Innes Passport LP*

GOULD: Interplay: Gavotte – William Tritt, piano; Cincinnati Pops/Erich Kunzel Telarc CD 80112

Marginal Considerations with Jan C. Snow: Good Boy

SCOTT-HANIGHEN: Lute Song – Mountain High, Valley Low – Mary Martin Decca LP 8030*

HUMPE-RABBE: You Watch Out for Me – Palast Orchestra/Max

Rabbe Decca CD 4794147Z

HANDEL-GLENN: Honolulu Chorus – Derivative Duo and Ensemble

Duo CD

TAYLOR: The Brooklyn Beguine; We Did the Samba in Shamokin – Irving Taylor

Tartare CD 8000

FREBERG: Omaha – Stan Freberg Rhino CD 75645

HARNICK: Boston Beguine – Alice Ghostley

Jasmine CD 126

WAINWRIGHT: Tonya’s Twirls – Loundon Wainwright

Hannibal CD 1442

