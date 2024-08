WCLV Program Guide 07-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Franz Joseph Haydn "Die Jahreszeiten (The Seasons)" Helen Donath, s; Ludwigsberger Festival Orch/Wolfgang Gonnenwein Brilliant Classics 95594 (160) Haydn Edition 5:06

0:05:06 Franz Joseph Haydn Divertimento a 3 in E-Flat, H IV:5 Hermann Baumann, fh; Gewandhaus String Quartet Philips 426440-2 Horn Quintet 7:54

0:13:00 Michael Haydn Trumpet Concerto in D Franz Landinger; tr; Salzburger Hofmusik/Wolfgang Brunner Brilliant Classics 95885 (28) Michael Haydn Collection 7:42

0:22:16 Philippe Gaubert "Le Chevalier et la Damoiselle" (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot Timpani 1C-1175 Philippe Gaubert 32:12

0:54:28 Elisabeth Jacquet de la Guerre Clavier Suite in G Karen Flint, hc Plectra PL2-1003 (2) de la Guerre: Complete Works for Harpsichord 1:31

1:00:00 Claude Debussy "Suite bergamasque" Angel Romero, g Telarc CD-80134 A Touch Of Class 5:37

1:05:37 Mauro Giuliani Guitar Concerto #1 in A, Op 30 Angel Romero, g; English Chamber Orch/Raymond Leppard EMI/Ang CDC7-47986-2 N/A 28:57

1:36:15 Johann Sebastian Bach Violin Sonata in G, BWV 1021 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc Somm SOMMCD-0664-2 (2) Bach: Complete Violin Sonatas 8:42

1:44:57 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Sonata in E-Flat, K 302 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p MSR Classics MS-1800 (6) Mozart: The Violin Sonatas 10:17

1:55:14 Wolfgang Amadeus Mozart Twelve German Dances, K 586 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa Brilliant Classics 92540 (170) Mozart: Complete Edition 1:48

2:00:00 Xaver Scharwenka "Legends," Op. 5 Seta Tanyel, p Helios CDH-55134 Scharwenka 5:26

2:05:26 Samuel Barber "Agnus Dei" (from Op. 11) Accentus Chamber Cho/Laurence Equilbey Naive V-4947 Accentus - Transcriptions 7:11

2:12:37 Gregorian Chant Missa cum jubilo Voices of Ascension Cho/Dennis Keene Delos DE-3174 Choral Music - HILDEGARD OF BINGEN / PALESTRINA, G. / BYRD, W. / ISAAC, H. / JOSQUIN DES PREZ / DUFAY, G. (Voices of Ascension Chorus) 1:49

2:14:26 Xaver Scharwenka Piano Concerto #2 in c, Op 56 Seta Tanyel, p; Hannover Radio Phil/Tadeusz Strugala Collins 14852 Scharwenka: Piano Concerto No 2, Op 56, Piano Concerto No 3, Op 80 40:42

2:55:08 Moritz Moszkowski "Six Morceaux," Op 83 Seta Tanyel, p Helios CDH-55143 N/A 1:46

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Karol Szymanowski Four Etudes, Op 4 Polish State Phil/Karol Stryja Marco Polo 8.223292 Szymanowski: Harnasie, Mandragora, Etude 5:26

3:05:26 Lipinski Overture in D Orch/Piotr Wijatkowski Dux 432 Karol Lipinski 8:38

3:14:04 Stanislaw Moniuszko "Bajka (The Fairy Tale)" Warsaw Phil/Antoni Wit Naxos 8.572716 Moniuszko Overtures 13:26

3:27:30 Niels Gade Four Fantasy PIeces. Op 41 Anker Blyme, p Da Capo DCCD-9117 Gade: Complete Edition, Vol. 3 1:39

3:29:09 Carl Nielsen String Quintet in G (1888) Kontra String Quartet BIS CD-503/504 (2) The Four String Quartets / String Quintet ? At The Bier Of A Young Artist 25:46

3:54:55 Niels Gade "Calendar" Anker Blyme, p Da Capo DCCD-9116 N/A 1:48

4:00:00 Carlo Gesualdo Madrigal, "Dulcissima mia vita" Vienna Volksoper Orch/Tibor Serly MHS 3306 Concerto For Viola And Orchestra 5:03

4:05:03 Bela Bartok Viola Concerto Rivka Golani, vi; Budapest Sym Orch/Andras Ligeti Conifer CDCF-189 Viola Concertos 22:29

4:27:32 Tibor Serly American Fantasy of Quodlibets New York Harp Ensemble MHS 3307 N/A 3:34

4:32:54 Johann Sebastian Bach Orchestra Suite No.4 in D, BWV 1069 Collegium Aureum/Franzjosef Maier Quintessence 2PMC-2702 (2) Bach: Orchestral Suites 21:27

4:54:21 Johann Jakob Froberger Suite XX in D Christophe Rousset, hc Harmonia Mundi HMC-901372 Froberger: Suites & Toccatas 1:34

5:00:00 Amy (Mrs HHA) Beach "Bal Masque", Op 22 Moravian Phil/Hector Valdivia Centaur CRC-2990 Music by Amy Beach. Variations on Balkan Themes, Op. 60c for two pianos 5:04

5:05:04 Amy (Mrs HHA) Beach Variations on Balkan Themes, Op 60 Virginia Eskin, p Northeastern NR-223-CD Amy Beach, Arthur Foote: Music For Piano 15:15

5:20:19 Ruth Crawford Seeger "Kaleidoscopic Changes on an Original Theme Ending with a Fugue Virginia Eskin, p Albany TROY-297 Music of Marion Bauer & Ruth Crawford 10:38

5:32:35 Paul Dukas "La Peri" Dutch Radio Phil Orch/Jean Fournet Denon CO-75284 N/A 21:45

5:54:20 Leo Delibes "Coppelia" Lyon Opera Orch/Kent Nagano Erato 96368-2 Delibes: Coppelia (Highlights) 1:24

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:57 Ralph Vaughan Williams: Just as the Tide was Flowing (1913) Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:21

06:07:45 Peter Boyer: Rolling River (2014) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 5:09

06:14:36 Benjamin Godard: Suite of Three Pieces Op 116 (1890) Susan Milan, flute City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 8840 10:52

06:26:30 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 3:32

06:30:25 Tomás Luis de Victoria: Alma Redemptoris mater (1600) Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 5:41

06:36:22 Richard Rodgers: Carousel: Choruses (1945) Cleveland Pops Chorus Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:50

06:42:04 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

06:52:40 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

06:58:34 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909) Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 2:59

07:05:43 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in e-Flat Op 39 # 5 (1917) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 5:25

07:13:07 Georg Philipp Telemann: Concerto for Trumpet & 2 Oboes (1740) Sergei Nakariakov, trumpet St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 10788 9:58

07:23:48 Giacomo Puccini: Tosca: E lucevan le stelle (1900) Jonas Kaufmann, tenor Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Decca 10837 3:14

07:28:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 14 in C K 278 (1777) Genevieve Soly, organ I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8745 3:41

07:32:49 Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923) Malmö Symphony James DePreist BIS 570 4:06

07:41:31 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 (1828) Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

07:54:54 Sir Arnold Bax: Mediterranean (1922) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

08:07:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Suite of Dances (1784) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 6:14

08:15:41 Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905) Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet Oberlin Music 1304 11:16

08:28:47 Wilhelm Kaiser-Lindemann: The 12 in Bossa-nova Op 36 (2000) Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:25

08:33:43 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 7:54

08:43:04 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937) London Symphony André Previn Deutsche Gram 471347 13:04

08:57:09 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune (1913) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 4:16

09:06:28 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4854180 17:33

09:24:33 Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' (1915) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 3:26

09:31:35 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

09:34:02 Luigi Boccherini: Rondo from Cello Concerto No. 9 G 482 (1785) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 4:55

09:39:47 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 (1797) Kodály Quartet Naxos 503293 6:52

09:46:58 Gioacchino Rossini: Il turco in Italia: Overture (1814) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 8:11

09:56:56 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 2:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:04 Marguerite Monnot: Hymne à l'amour (1949) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:04

10:03:44 Marguerite Monnot: Les amants d'un jour (1956) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:48

10:08:03 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes (1924) Vienna Philharmonic André Previn Deutsche Gram 437790 23:42

10:33:27 Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723) Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481 6:25

10:41:09 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 11 (1716) Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:17

10:50:47 Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 33:20

11:25:50 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture (1940) Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

11:36:30 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 in E BWV 1042 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 16:23

11:54:37 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:46 Claude Debussy: Petite Suite (1889) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

12:23:11 Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 (1878) Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421716 35:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:59 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 4:28

13:05:58 Ottorino Respighi: The Birds: The Nightingale (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 3:52

13:13:27 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f Op 57 'Appassionata' (1805) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 20:36

13:36:30 Antonín Dvorák: Othello Overture Op 93 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436289 14:29

13:53:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat K 482 (1785) Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 35:50

14:30:56 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away (1897) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

14:46:19 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

14:53:36 Ottorino Respighi: Theme & Variations from String Quartet (1904) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:27

15:01:41 Samuel Barber: Sure on This Shining Night Op 13 # 3 (1938) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:22

15:04:25 Friedrich von Flotow: Martha: 'Tis the Last Rose of Summer (1847) Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 4:48

15:12:08 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

15:27:14 Carlos Fariñas: Alta Gracia (1985) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:57

15:35:25 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D BWV 1068 (1731) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Analekta 3134 22:15

15:58:06 Jerry Goldsmith: Star Trek The Motion Picture: Main Theme (1979) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:59 Frédéric Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat Op 18 'Grande Valse brillante' (1831) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 4:58

16:13:01 Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow (1969) Westphalian Symphony Siegfried Landau Vox 5157 12:25

16:26:23 Antonín Dvorák: Romantic Pieces: Allegro moderato Op 75 # 1 (1887) Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 3:01

16:34:01 Andrea Falconieri: Folias (1640) I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802 4:03

16:40:24 Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 14:15

16:55:34 Agustín Barrios: Waltz No. 4 in G Op 8 # 4 (1923) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:27

17:04:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in C K 373 (1781) Peter-Lukas Graf, flute English Chamber Orchestra Raymond Leppard Brilliant 93290 6:26

17:13:34 Nicolò Paganini: Introduction & Variations on 'Non più mesta' Op 12 (1819) Philippe Quint, violin Naxos 570703 12:27

17:27:41 Henryk Górecki: Harpsichord Concerto Op 40 (1980) Mahan Esfahani, harpsichord Concerto Cologne Archiv 4794481 8:30

17:39:53 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B Op 9 # 3 (1831) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:45

17:47:52 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 (1710) Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

17:55:43 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:35 Rebecca Clarke: Piano Trio (1921) Neave Trio Chandos 20139 22:04

18:31:43 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

18:37:18 Robert Burns: My Love is Like a Red Red Rose Voces8 Decca 29601 4:22

18:42:44 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

18:51:51 John Field: Rondeau in A-Flat (1812) Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:24 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934) Yuja Wang, piano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Deutsche Gram 15338 22:59

19:25:32 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874) Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 31:09

19:57:55 Louiguy: La vie en rose (1946) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:59 Ludwig van Beethoven: Choral Fantasy Op 80 (1808) Kristian Bezuidenhout, fortepiano Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 18:37

20:20:51 Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c Op 11 (1824) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 30:17

20:52:10 Franz Schubert: Moment Musical No. 1 in C D 780 (1828) Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977 5:28

20:58:13 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 'Black Key' (1832) Irena Portenko, piano Blue Griffin 213 1:48

21:02:43 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893) Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

21:18:20 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars RV 532 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orchestra Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 11:13

21:30:43 Johann Sebastian Bach: Prelude & Fugue in C BWV 545 (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:18

21:37:46 Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

21:46:12 Emmanuel Chabrier: Pièces pittoresques (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 42:13

22:30:37 Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009) ORF Vienna Radio Symphony Marin Alsop Naxos 559933 14:16

22:46:27 Henry Cowell: Hymn and Fuguing Tune No. 10 (1955) Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Koch Intl 7282 9:18

22:56:51 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gavotte BWV 1006 (1720) Piers Lane, piano Hyperion 67344 3:18

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 Camille Saint-Saëns: Romance Op 67 (1885) Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 6:59

23:08:46 Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 10:12

23:19:25 Peter Warlock: An Old Song (1917) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

23:26:26 Ralph Vaughan Williams: Two Hymn-Tune Preludes (1936) London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 8:13

23:35:17 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734) Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 7:47

23:43:05 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 438 (1753) Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 8:56

23:52:10 William Grant Still: Summerland from 'Three Visions' (1936) Royal Scottish National Orchestra Avlana Eisenberg Naxos 559867 4:38

23:56:59 Leo Sowerby: Tramping Tune (1923) Winston Choi, piano Avalon String Quartet Cedille 205 3:15