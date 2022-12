Upcoming Cleveland Orchestra Concerts on WCLV

Saturday 11/19/22 8:00 PM (live)

John Adams, conductor; Lauren Snouffer, soprano; Josefina Maldonado, mezzo-soprano; Davóne Tines, bass-baritone; Daniel Bubeck, countertenor; Brian Cummings, countertenor; Nathan Medley, countertenor; Cleveland Orchestra Chorus; Cleveland Orchestra Children's Chorus

John Adams: El Niño (oratorio for solo voices and orchestra)

Sunday 11/20/22 4:00 PM Recorded 9/29/22

Franz Welser-Möst, conductor; Lauren Snouffer, soprano; Marie-Nicole Lemieux, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus

Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’

Sunday 11/27/22 4:00 PM

Thierry Fischer, conductor; Leila Josefowicz, violin; Todd Wilson, organ

Pierre Boulez: Notations

Igor Stravinsky: Violin Concerto in D

Camille Saint-Saens: Symphony No. 3 in c Op 78 ‘Organ’

Saturday 12/3/22 8:00 PM (live)

Vasily Petrenko, conductor; Behzod Abduraimov, piano

Sir Edward Elgar: Cockaigne (‘In London Town’) Op 40

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

Sir William Walton: Symphony No. 1 in B-flat minor

Sunday 12/4/22 4:00 PM

Franz Welser-Möst, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart; Symphony No. 36 in C K 425 ‘Linz’

Bernd Richard Deutsch: Intensity (Cleveland Orchestra co-commission; world premiere)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G Op 88

Sunday 12/11/22 4:00 PM

John Adams, conductor; Jeremy Denk, piano; Steven Banks, saxophone (Cleveland Orchestra solo debut)

Steve Reich: Three Movements for Orchestra

Carlos Simon: Fate Now Conquers (Cleveland Orchestra premiere)

Gabriella Smith: Tumblebird Contrails (Cleveland Orchestra premiere)

Philip Glass: Façades, from ‘Glassworks’ (Cleveland Orchestra premiere)

John Adams: Must the Devil Have All the Good Tunes? (Cleveland Orchestra premiere)

Sunday 12/18/22 3:00 PM WCLV Membership Campaign Special

Sunday 12/25/22 4:00 PM SPECIAL

The Cleveland Orchestra Chorus at Christmas

Sunday 1/1/23 4:00 PM

Dame Jane Glover, conductor; Imogen Cooper, piano

Benjamin Britten: Suite on English Folk Tunes (Cleveland Orchestra premiere)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat K 482

Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D K 504 ‘Prague’

Sunday 1/8/23 4:00 PM Recorded 11/20/22

Cleveland Orchestra Youth Orchestra, Daniel Reith, conductor; Moshi Tang, violin (Concerto Competition winner)

Lili Boulanger: ‘D'un soir triste’ (Of a Sad Evening)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35

Sergei Prokofiev: Excerpts from ‘Romeo and Juliet’

Saturday 1/14/23 8:00 PM (live)

Franz Welser-Möst, conductor; Joélle Harvey, soprano; Daryl Freedman, mezzo-soprano; Julian Prégardien, tenor; Martin Mitterrutzner, tenor; Dashon Burton, bass-baritone; Cleveland Orchestra Chorus

Alban Berg: Lyric Suite - I. Andante amoroso

Franz Schubert: Symphony No. 8 ‘Unfinished’ – Movement I

Alban Berg: Lyric Suite - II. Allegro misterioso

Franz Schubert: Symphony No. 8 ‘Unfinished’ – Movement II

Alban Berg: Lyric Suite - III. Adagio appassionato

Franz Schubert: Mass No. 6 in E-flat D. 950

Sunday 1/15/23 4:00 PM Recorded 11/19/2022

John Adams, conductor; Lauren Snouffer, soprano; Josefina Maldonado, mezzo-soprano; Davóne Tines, bass-baritone; Daniel Bubeck, countertenor; Brian Cummings, countertenor; Nathan Medley, countertenor; Cleveland Orchestra Chorus; Cleveland Orchestra Children's Chorus

John Adams: El Niño (oratorio for solo voices and orchestra)

Sunday 1/15/22 7:05 PM (live)

Martin Luther King Jr. Celebration Concert

TBA

Sunday 1/22/23 4:00 PM

Vasily Petrenko, conductor; Behzod Abduraimov, piano

Sir Edward Elgar: Cockaigne (‘In London Town’) Op 40

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

Sir William Walton: Symphony No. 1 in B-flat minor

Sunday 1/29/23 4:00 PM Recorded 10/29/22

Edward Gardner, conductor/ Kirill Gerstein, piano

George Benjamin: Ringed by a Flat Horizon

Robert Schumann: Piano Concerto in a Op 54

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in d Op 70

Sunday 2/5/23 4:00 PM

Kahchun Wong, conductor; Christian Tetzlaff, violin

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Op 61

Johann Sebastian Bach: Andante from Solo Violin Sonata No. 2 in a BWV 1003 (encore)

Bela Bartok: Music for Strings, Percussion and Celesta

Sunday 2/12/23 4:00 PM

Michael Tilson Thomas, conductor; Gautier Capuçon, cello

Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise

Gabriel Fauré: Elegy in c Op 24

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33

Pablo Casals: Song of the Birds (encore)

Benjamin Britten: Suite from ‘The Prince of the Pagodas’ (Cleveland Orchestra premiere)

Sunday 2/19/23 4:00 PM

Franz Welser-Möst, conductor

Alban Berg: Three Pieces from Lyric Suite

Wolfgang Rihm: Verwandlung II (Cleveland Orchestra premiere)

Franz Schubert: Symphony No. 9 D 944 ‘Great C Major’

Saturday 2/25/23 8:00 PM (live)

Franz Welser-Möst, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 2 in D K. 131

Arnold Schoenberg: Variations for Orchestra Op 31

Antonin Dvorak: A Hero's Song Op 111

Sunday 2/26/23 4:00 PM Recorded 11/20/22

Franz Welser-Möst, conductor; Lauren Snouffer, soprano; Marie-Nicole Lemieux, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus

Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’