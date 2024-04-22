April 23, 2024

Extras
Doris Kearns Goodwin joins the show.
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Zoya El-Miari discusses her experience as a Palestinian and Ukrainian refugee.
Oleksandra Matviichuk joins the show.
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
David Sanger discusses his new book “New Cold Wars.”
Akbar Shahid Ahmed joins the show.
Tamir Hayman; Tareq Abu Azzoum; Akbar Shahid Ahmed
Mark Esper; Mohammed Shia al-Sudani; Simon Harris; Jonathan Vigliotti
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Amanpour and Company Season 2024
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Amanpour and Company Season 2023
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Amanpour and Company Season 2022
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Amanpour and Company Season 2021
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Amanpour and Company Season 2020
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Amanpour and Company Season 2019
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Amanpour and Company Season 2018
Kori Schake; Nathalie Tocci; Abrahm Lustgarten; Zoya El-Miari
Maj. Gen Amos Yadlin; Ray Takeyh; Oleksandra Matviichuk; Bill Weir
Tamir Hayman; Tareq Abu Azzoum; Akbar Shahid Ahmed
Mark Esper; Mohammed Shia al-Sudani; Simon Harris; Jonathan Vigliotti
Daniel C. Kurtzer; Neal Katyal; Eddie Glaude Jr.
Mary Ziegler; Tom Perriello; Percival Everett; Bill Clinton; Tony Blair; Bertie Ahern
Joey Jackson and Ann Olivarius; Yusef Salaam; Juliette Kayyem
Bernie Sanders; Michelle O’Neill; Emily Tamkin
Wendy Sherman; Michael Douglas; Judy Craymer