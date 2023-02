Apollo's Fire on Ovations Wednesday February 15th, 8pm

WCLV presents Apollo's Fire's concert of November 2022, "Storms and Tempests," on Ovations Wednesday, Feb. 15 at 8 p.m.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) Sinfonia in G minor, RV 157

JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) Passecaille fromPersée

VIVALDI Siam navi all'onde algenti fromL'Olimpiad - Amanda Forsythe, soprano

VIVALDI Violin Concerto in E-flat major, Op. 8 No. 5 "La Tempesta di Mare" - Alan Choo, violin

EVARISTO FELICE DALL’ ABACO (1675-1742) Passepieds fromConcerto à più istrumenti Op. 5 No. 3 in E minor

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759) Piangerò la sorte mia from Giulio Cesare

CARL HEINRICH GRAUN (1704-1759) Tra le procelle assorto from Cleopatra e Cesare -

Amanda Forsythe, soprano

MARIN MARAIS (1656-1728) Suite from Alcione