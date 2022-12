Recorded at Cleveland State University’s Waetjen Auditorium January 22, 2018

Angelin Chang, piano

Hans Clebsch, horn

Eli Matthews, violin

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata in C, Op. 2 No. 3

Robert Schumann (arr Kazimierz Machala): Fantasy Pieces, Op. 73 No. 1

Johannes Brahms (arr Joseph Joachim): Hungarian Dances Nos. 17 and 2

Johannes Brahms: Horn Trio in Eb, Op. 40