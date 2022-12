Apollo's Fire at Tanglewood

Recorded at the Tanglewood Festival, July 5, 2017

Apollo’s Fire | The Cleveland Baroque Orchestra

Jeannette Sorrell, Music Director

The Four Seasons: Rediscovered

Marco Uccellini (arr Sorrell): La Bergamasca

Antonio Vivaldi: La Primavera (Spring), Op 8/1—Alan Choo, violin

Evaristo dall’Abaco: Concerto in e per più strumenti, Op 5/3—Kathie Stewart and Alexa Raine-Wright, traversos

Antonio Vivaldi: L’Estate (Summer), Op 8/2—Susanna Perry Gilmore, violin

Antonio Vivaldi: Concerto in G minor for 2 Cellos RV 531—René Schiffer & Mimé Yamahiro Brinkmann, cello

Antonio Vivaldi: L’Autunno (Autumn), Op 8/3—Olivier Brault, violin

Antonio Vivaldi: L’Inverno (Winter), Op 8/4—Olivier Brault, violin

Encore: Glory in the Meeting House

Bonus: Antonio Vivaldi (arr Sorrell): La Folia (Madness) after the Trio Sonata in d (recorded at the Ravinia Festival, July 27, 2017)