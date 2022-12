Les Délices: "Fated Lovers" & "Mozart in Paris"

We feature TWO recent concerts by Les Délices on this week's episode of Cleveland Ovations: "Fated Lovers" and "Mozart in Paris." Angela Mitchell hosts, and in between programs, Bill O'Connell chats with Artistic Director Debra Nagy.

Fated Lovers (recorded April 9, 2017)

Performers:

Clara Rottsolk, soprano

Jason McStoots, tenor

Debra Nagy, baroque oboe & recorder

Julie Andrijeski & Evan Few, baroque violin

Emily Walhout, viola da gamba

Michael Sponseller, harpsichord

Jean-Féry Rebel: 6eme Sonate L’Imortelle

(Julie Andrijeski, Debra Nagy, Emily Walhout, Michael Sponseller)

Louis-Nicolas Clérambault: Léandre et Héro

(Clara Rottsolk, Julie Andrijeski, Debra Nagy, Emily Walhout, Michael Sponseller)

Louis-Nicolas Clérambault: Pirame et Tisbé

(Jason McStoots, Julie Andrijeski, Evan Few, Debra Nagy, Emily Walhout, Michael Sponseller)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie, Act 4 Scenes 1 & 2

Air: Ah! Faut-il, en un jour, perdre tout ce que j’aime! (feat. Jason McStoots)

Recit & Duo: C’en est donc fait (feat. Clara Rottsolk & Jason McStoots)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie, Act 5 Scene 1, 4 and Chaconne

Recit & Air: Où suis je…Quel doux concerts! (feat. Clara Rottsolk)

Prelude & Duo: Que mon sort est digne d’envie!

Chaconne

Mozart in Paris (recorded January 22, 2017)

Performers:

Debra Nagy, oboe

Beth Wenstrom & Allison Monroe, violins

Cynthia Black, viola

Elinor Frey, cello

Giuseppe Maria Cambini: Quatuor Concertant Op. 4 no. 6

Allegro

Adagio

Thema e variatione

(Beth Wenstrom, Allison Monroe, Cynthia Black, Elinor Frey)

Jean-Pierre Duport: Etude no 8

(Elinor Frey)

Luigi Boccherini: Quintet for oboe and strings, Op 45 no. 6

Allegretto comodo assai

Minuetto

(Debra Nagy, Beth Wenstrom, Allison Monroe, Cynthia Black, Elinor Frey)