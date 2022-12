On this week's Cleveland Ovations, Mark Satola hosted a program featuring various ensembles from Oberlin Conservatory.

Program

Henri Dutilleux: Three Stanzas on the Name “Sacher” (Erin Wolf, cellist)

Various arrangers: Four Spirituals (Amber Monroe, soprano, and Javier Gonzeles, piano)

J. S. Bach: Brandenburg Concerto No. 5 in D (Oberlin Baroque Orchestra, Scott Metcalfe, conductor)

Dominick Argento: Walden Pond: Nocturnes and Barcarolles (Oberlin Opera Theater)

Jean Langlais: Messe solennelle Op. 40 (Oberlin College Choir, Gregory Hristo, conductor)