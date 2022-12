Music from the Western Reserve: Burning River Baroque & Nikita Mndoyants

Burning River Baroque

Recorded Sunday, September 18

Paula Maust, harpsichord, organ

Malina Rauschenfels, soprano

Josefien Stoppelenburg, soprano

Phillip W. Serna, viola da gamba

Hildegarde von Bingen: O ignis Spiritus paracliti

Malina Rauschenfels: Improvisation on a Theme by Hildegarde

Isabella Leonarda: Ad arma, o spiritus

Martha Bishop: Trope on “In Nomine”

Elisabeth de la Guerre: Jepthe

Anna Amalia: Jesu meine Freude

Barbara Strozzi: Gl’occhi superbi

Chiara Margarita Cozzolani: Venimus in altitudinem maris

Nikita Mndoyants

Recorded Sunday, October 16

Franz Schubert: Piano Sonata #19 in c minor, D958

Sergei Prokofiev: Piano Sonata #7 in Bb, Op 83 “Stalingrad”

J.S.Bach: Cantata #208

Both concert presented by Music from the Western Reserve