Apollo's Fire presents The Power of Love: Passions of Handel & Vivaldi

Recorded November 2015

Apollo's Fire - The Cleveland Baroque Orchestra

Jeannette Sorrell, conductor/harpsichord

Amanda Forsythe, soprano

Program

Marco Uccellini/arr. Sorrell: La Bergamasca--Olivier Brault & Johanna Novom, violins

George Frideric Handel: Il primo ardor, from Ariodante

Handel: Tornami a vagheggiar, from Alcina

Handel : Entrée (Jalousie) from Terpsichore (Il Pastor fido)

Handel: Geloso tormento, from Almira

Antonio Vivaldi: Concerto for Four Violins in B minor, RV 580 -- Olivier Brault, Julie Andrijeski, Johanna Novom and Andrew Fouts

Handel: Amarti si vorrei, from Teseo

Handel : Chaconne from Terpsichore

Vivaldi/arr. Sorrell: “La Folia” (Madness), after the Triosonata in D Minor, RV 63--Olivier Brault & Johanna Novom, violins; René Schiffer, cello

Handel: Piangerò, from Giulio Cesare

Handel: Da Tempeste, from Giulio Cesare