Oberlin Conservatory: Duruflé, Shostakovich, Loeffler, Gershwin

This episode of Cleveland Ovations features performances by Oberlin Conservatory faculty members and the Oberlin Orchestra. Mark Satola hosts.

Program

Maurice Duruflé: Prélude, Récitatif et Variations Op 3 (1928)

Alexa Still, flute; Michael Strauss, viola; Monique Duphil, piano

Dmitri Shostakovich: Viola Sonata

Michael Strauss, viola; Monique Duphil, piano

Charles Martin Loeffler: Two Rhapsodies (1901)

Michael Strauss, viola; Roger Roe, oboe; R. Kent Cook, piano

George Gershwin: Rhapsody in Blue

San Jittakarn, piano; Oberlin Orchestra/Rafael Jiménez