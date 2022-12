Oberlin Conservatory: Prokofiev, Helgeson, Barber, and Ravel

Selections from recent concerts at the Oberlin Conservatory of Music, hosted by Mark Satola

Program

Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in G Minor Op 16 -- Yihui Liu, piano; Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez, conductor

Aaron Helgeson: Snow Requiem for violin and soprano solo --Oberlin Contemporary Music Ensemble, Timothy Weiss, conductor

Barber: Piano Concerto Op. 38 – Marika Yasuda, piano; Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez, conductor

Ravel: La valse --Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez, conductor