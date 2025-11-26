WCLV Program Guide 11-28-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Dyson, George Vespers St Catharine's College Cho/Owen Rees

Dyson, George Rhapsody #1 Divertimenti

Vaughan Williams, Ralph Norfolk Rhapsody No. 1 London Phil/Bernard Haitink

Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 1 in b, BWV 1002 Christian Tetzlaff, v

Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc

Purcell, Henry Chacony in g English Concert/Trevor Pinnock

Clarke, Herbert Trumpet Voluntary Suite John Wallace, tr

Alfven, Hugo Symphony #3 in E, Op 23 Royal Stockholm Phil/Neeme Järvi

Rangström, Ture Hafvets sommar (1915) Georgine Resick, s; Warren Jones, p

Chopin, Frederic Fantaisie-Impromptu in c-sharp minor, Op.66 Artur Rubinstein, p

Glazunov, Alexander Chopiniana, Op 46 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Chopin, Frederic Preludes, Op. 28 Thibaut Garcia, g

Zwilich, Ellen Taaffe Episodes Dawn Wohn, v; Esther Park, p

Beethoven, Ludwig van Violin Sonata no.2 in A, Op.12/2 Anne Sophie Mutter, v; Lambert Orkis, p

Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Riisager, Knudage Little Overture CBC Vancouver Orch Strings/Mario Bernardi

Schubert, Franz Symphony No. 6 in C, D. 589, "Little" Hanover Band/Roy Goodman

Still, William Grant Little Folk Suite #4 Oregon String Quartet

Geminiani, Francesco Concerto grosso in A, Op 2/6 Capella Istropolitana/Jaroslav Krecek

Corelli, Arcangelo Concerto grosso in F, Op 6/12 Europa Galante/Fabio Biondi

Sibelius, Jean Suite mignonne, Op. 98a English String Orch/William Boughton

Tchaikovsky, Peter The Maid of Orleans Carole Farley, s; Melbourne Sym Orch/Jose Serebrier

Moscheles, Ignaz Overture to Schiller's drama, "Die Jungfrau von Orleans," Op 9 Frankfurt (Oder) State Orch/Nikos Athinäos

Schumann, Robert Piano Sonata in f, Op. 14, "Concerto without Orchestra" Maurizio Pollini, p

Fasch, Carl Friedrich CF Concerto in E for trumpet, oboe d'amore & violin Wallace, tr; Anderson, obda; Thomas, v; Philharmonia Orch/Warren-Green

Handel, George Frideric Sound an Alarm Chicago Brass Quintet

Debussy, Claude Lindaraja (1926) Boaz Sharon, p

Roussel, Albert Symphony #4 in A, Op 53 Detroit Sym/Neeme Järvi

Schubert, Franz Overture in D, "In the Italian Style," D 590 Stuttgart Radio Sym Orch/Paul Angerer

Salieri, Antonio Flute and Oboe Concerto in C Aurele Nicolet, f; Heinz Holliger, ob; St Martin's Academy/Kenneth Silli

Andrès, Bernard Algues, 7 Pieces Barbara Mahler, f, Delaine Fedson, h

06:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Caroline Breder-Watts

Joseph Brackett: Simple Gifts (1848)

Carol Barnett: An American Thanksgiving: McKay (2003)

Stephen Paulus: Prairie Songs: The Old Church (2001)

Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' (1942)

Samuel Barber: Souvenirs Suite (1952)

07:00 SPECIAL Every Good Thing

JENKINS: The Armed Man (Daniel Hope, vln; German Chamber Orchestra Berlin; Simon Halsey, cond.)

J. S. BACH: The Well-Tempered Clavier, Book I: Prelude and Fugue No. 1 in C major, BWV 846 (Gustav Leonhardt, hpschrd.)

KREISLER: Liebesleid (Love’s Sorrow) (Pinchas Zukerman, vln.)

STRAUSS, Jr.: By the Beautiful Blue Danube (Vienna Philharmonic; Herbert von Karajan, cond.)

GOMEZANDA: Lagos: Interior (Alan Marks, pno.; Berlin Symphony Orchestra; Jorge Velazco, cond.)

BEETHOVEN: Piano Sonata No. 15 “Pastoral” (Jonathan Biss, pno.)

MAHLER: Symphony No. 8 (Minnesota Orchestra; Osmo Vanska, cond.)

COPLAND: Simple Gifts (Zuill Bailey, vcl.)

UNGAR: Thanksgiving Waltz (Jay Ungar, fiddle; Molly Mason, guitar)

BERLIOZ: Corsair: Overture (Boston Symphony Orchestra; Charles Munch, cond.)

JONES (arr.): William Tell Overture (Spike Jones and His City Slickers)

ROSSINI: Il barbiere di Siviglia (Berlin Philharmonic; Herbert von Karajan, cond.)

GRIEG: Piano Concerto (Leif Ove Andsnes, pno.; Berlin Philharmonic; Mariss Jansons, cond.)

BEETHOVEN: Symphony No. 5 (New York Philharmonic; Leonard Bernstein, cond.)

MUSSORGSKY: Pictures at an Exhibition (Vienna Philharmonic; Gustavo Dudamel, cond.)

JENKINS: The Armed Man (Daniel Hope, vln; German Chamber Orchestra Berlin; Simon Halsey, cond.

08:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Anna Burr

Don Gillis: Prayer and Hymn for a Solemn Occasion (1951)

Duke Ellington: The River: Suite (1971)

Morton Gould: Folk Suite (1938)

09:00 SPECIAL Shadowglow – Thanksgiving with the American Sound (APM) [#89775, 89777]

Peter Boyer Radiance (London Symphony Orchestra/Peter Boyer)

Michael Torke Spoonbread (Tessa Lark, violin; Roman Rabinovich, piano)

Randall Thompson Choose Something Like a Star, from Frostiana (Manhattan Chamber Orchestra, New York Choral Society/Clark)

Michael Whalen Shadows of October (Mitchell Estrin, clarinet/Janacek Philharmonic Orchestra/Burkh)

Kenji BunchLuminaria (ALIAS Chamber Ensemble)

Craig Hella Johnson The Song That I Came to Sing (Douglas Harvey, cello/Conspirare/Johnson)

10:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Bill O’Connell

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Alan Hovhaness: Symphony No. 6 'Celestial Gate' (1959)

Aaron Copland: The Red Pony: Suite (1948)

11:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Jacqueline Gerber

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

Alec Wilder: Carl Sandburg Suite (1960)

Constant Lambert: The Rio Grande (1927)

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA with Mark Satola

Howard Hanson: Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Leopold Stokowski: Symphonic Synthesis from Mussorgsky's 'Boris Godunov' (1936)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Solveig's Song (1876)

13:00 BIG WORK AT ONE with John Mills

Max Reger: Variations & Fugue on a Theme of Hiller (1904)

Gabriel Faur : Fantasie for Piano & Orchestra (1919)

14:00 SPECIAL Songs of Thanks

Aaron Copland – Simple Gifts arr. Stephen Caracciolo

Malcolm Dalglish - Little Potato

Bobby McFerrin - 23rd Psalm (dedicated to my mother)

Margaret Bongs - Fields of Wonder

Steven Sametz - Not Heat Flames Up and Consumes

Damien Sneed – A Song of Thanks

Chris Foss – Fiddle Tune

Chen Yi - A Ma Lei A Ho

Saunder Choi - Leron, Leron Sinta

Yosvany Estepe – El Manisero

Gloria Estefan – Mi Tierra arr. Yosvany Estepe

Finlandia Hymn – Jean Sibelius

15:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Sam Petrey

Aaron Copland: Music from the Film 'Our Town' (1944)

Mark O'Connor: Fanfare for the Volunteer (1996)

William Grant Still: Symphony No. 1 'Afro-American' (1931)

16:00 SPECIAL Apollo's Fire Presents Christmas on Sugarloaf Mountain: An Irish-Appalachian Celebration

17:00 MUSIC FOR THANKSGIVING with Mark Satola

Dan Locklair: Thanksgiving Day from Symphony No. 2 'America' (2016)

Don Ray: Homestead Dances: Quilters' Dance (1989)

Charles Ives: Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)

Samuel Barber: Knoxville, Summer of 1915 (1947)

18:00 DINNER CLASSICS with Bill O’Connell

Sir Edward German: Welsh Rhapsody (1904)

Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)

Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Three Dances (1942)

Aaron Copland: El Sal n M xico (1936)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat 'Emperor' (1809)

Volkmar Andreae: Little Suite (1917)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Michael Fine: Quintet for Bassoon and Strings: Mvt 1 Fei Xie, bassoon; Scott Yoo, violin; Erik Arvinder, violin; Maurycy Banaszek, viola; Jonah Kim, cello Album: Five for Five: Chamber Music by Michael Fine

Evidence Classics 70 Music: 4:40

Mel Bonis: Soir-Matin, Op. 76 Daniel Epstein, piano; Xiao Wang, violin; Ben Larsen, cello

Manhattan School of Music, The Gordon K. and Harriet Greenfield Hall, New York, NY Music: 8:08

Andre Jolivet: Bassoon Concerto Fei Xie, bassoon; Minnesota Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 14:46



Franz Schubert: Allegro in A minor, D. 947, "Lebenssturme" Jonathan Biss, piano; Mitsuko Uchida, piano

Marlboro Music Festival, Persons Auditorium, Marlboro, VT Music: 19:25



Stewart Goodyear: Improvisations on Themes of Clara Schumann Stewart Goodyear, piano

Album: Clara, Robert, Johannes: Romance and Counterpoint Analekta 288845 Music: 4:34

Hugo Wolf: Italian Serenade in G Major Zagreb Quartet EBU, Journalist Building, Big Hall, Zagreb, Croatia Music: 7:21

Jean Cras: Trio for violin, viola, and cello Black Oak Ensemble Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 20:17

Stewart Goodyear: The Torment of Marsyas for Flute & Piano Amelia Lukas, flute; Stewart Goodyear, piano Chamber Music Northwest, Kaul Auditorium, Reed College, Portland, OR Music: 14:30

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d (1909)

Sergei Rachmaninoff: The Rock (1893)

23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Ernest Schelling: Suite Fantastique: Intermezzo (1905)

Gabriel Faur : Dolly Suite: Berceuse (1897)

Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 5 (1790)

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Claude Debussy: Syrinx (1912)

William Byrd: Miserere mei, Deus (1591)

Samuel Barber: Andante from Violin Concerto (1939)

Max Richter: Vivaldi Recomposed: Spring 2 (2012)