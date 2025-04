WCLV Program Guide 04-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Chopin, Frédéric Trois Nouvelles Etudes, Op. Posth Yukio Yokoyama, p Sony SK-62605 Chopin: Etudes Complete 5:09

0:05:00 Bartók, Béla Violin Concerto No. 1 Kyung-Wha Chung, v; Chicago Sym Orch/Georg Solti London 411804-2 Violin Concerto / Violin Concerto No. 1 20:10

0:25:00 Kreisler, Fritz Tambourin chinois, Op 3 Kyung-Wha Chung, v; Itamar Golan, p EMI/Ang CDC5-56827-2 N/A 3:44

0:31:00 Tchaikovsky, Peter The Tempest, Op. 18 Oregon Sym Orch/James DePreist Delos D/CD-3081 Tchaikovsky: 1812 Overture, Etc 23:57

0:55:00 Sibelius, Jean The Tempest, Op. 109 Danish National Radio Sym Orch/Leif Segerstam Chandos CHAN-8943 Sibelius: Symphony No. 4 1:28

1:00:00 Bach, Johann Michael Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ; Jesus Christus, Gottes Sohn Soloists, Rheinische Kantorei, Musica Antiqua Köln/Reinhard Goebel DG Archiv 419253-2 (2) Die Familie Bach vor Johann Sebastian: Die Kantaten 5:27

1:05:00 Bach, Johann Sebastian Concerto for Two Violins in d minor, BWV 1043 Midori, v; St Paul Chamber Orch/Pinchas Zukerman, v Philips 416389-2 Doulbe Concertos, Violin Concertos 16:10

1:23:00 Copland, Aaron El Salón México Joshua Pierce & Dorothy Jonas, p's Koch 3-7002-2 Joshua Pierce and Dorothy Jonas play Gould, Piston and Copland 9:59

1:33:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 85 in B-Flat, "La Reine" New York Phil/Leonard Bernstein Sony SM2K-47550 (2) Haydn: The 6 "Paris" Symphonies 21:45

1:55:00 Purcell, Henry The Fairy Queen Le Concert des Nations/Jordi Savall Fontalis ES-8583 The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ‎ 1:47

2:00:00 Coleridge-Taylor, Samuel Forest Scenes, Op. 66 Waka Hasegawa, p Metropolis MR-1301 Undiscovered Piano Works: Samuel Coleridge-Taylor 4:55

2:05:00 Lilburn, Douglas Tone Poem, "Forest" (1936) New Zealand Sym Orch/James Judd Naxos 8.557697 Lilburn Orchestral Works 15:54

2:21:00 Coleridge-Taylor, Samuel Forest Scenes, Op. 66 Waka Hasegawa, p Metropolis MR-1301 Undiscovered Piano Works: Samuel Coleridge-Taylor 1:53

2:23:00 Beethoven, Ludwig van Andante favori in F, WoO 57 András Schiff, p ECM 1945/46 (B0009660-02) Ludwig van Beethoven / The Piano Sonatas, Volume V / Sonatas opp. 31 and 53 8:22

2:31:00 Cartellieri, Antonio Symphony #3 Evergreen Sym Orch/Gernot Schmalfuss CPO 777667-2 Cartellieri: Complete Symphonies 23:24

2:54:00 Koetsier, Jan Dance Impressions Duo Arparimba Koch 3-1582-2 Duo Arparimba: Music for Harp and Marimba 1:39



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Tallis, Thomas In Manus Tuas Stile Antico Harmonia Mundi HMU-907419 Music for Compline 2:42

3:03:00 Tallis, Thomas Te lucis ante terminum Stile Antico Harmonia Mundi HMU-907419 Music for Compline 2:56

3:06:00 Boyce, William Concerto grosso in B-Flat Cantilena/Adrian Shepherd Chandos CHAN-6541 Boyce: Overtures Nos 10-12 · Concerti 11:01

3:17:00 Morley, Thomas Madrigal, "Now Is the Month of Maying" King's Singers EMI CD-EMX-2129 English & Italian Madrigals * The King's Singers 1:52

3:19:00 Bartók, Béla Concerto for Orchestra Chicago Sym/Pierre Boulez DG 437826-2 Concerto For Orchestra 37:05:00

3:56:00 Schubert, Franz Grazer Galop, D 925 Boskovsky Ensemble/Willi Boskovsky Vanguard OVC-8017 The Willi Boskovsky Collection Vol. 3, Greetings from Vienna 1:34

4:00:00 Sibelius, Jean Valse triste, Op. 44, No. 1 English String Orch/William Boughton Nimbus NI-5169 Sibelius: Orchestral Favourites, Vol. XXIII 5:20

4:05:00 Tubin, Eduard Valse triste Gothenburg Sym Orch/Neeme Järvi BIS CD-337 Tubin - String-Concertos 4:00

4:09:00 WOODS, Edna Bentz Valse Phantastique Marc-Andre Hamelin, p Hyperion CDA-67275 Kaleidoscope 3:49

4:13:00 Tchaikovsky, Peter Valse sentimentale Josef Sakonov, v; London Festival Orch London 444786-2 The Immortal Works Of Ketelbey 4:41

4:18:00 Chopin, Frédéric Les Sylphides Boston Pops Orch/Arthur Fiedler RCA 62577-2 Fiedler at the Ballet 4:19

4:22:00 Debussy, Claude Valse romantique Yolanda Kondonassis, h Telarc CD-80622 Debussy's Harp 4:29

4:27:00 Schelling, Ernest Valse gracieuse (1904) Mary Louise Boehm, p Albany TROY-193 Mary Louise Boehm Plays Piano Music By Ernest Schelling 6:02

4:35:00 Hummel, Johann Nepomuk Flute Sonata in D, Op 50 Paula Robison, f; Samuel Sanders, p Vanguard OVC-8089 N/A 19:06

4:54:00 Copland, Aaron Old American Songs Set 1 Frederica von Stade, ms; Utah Sym Orch/Joseph Silverstein London 436284-2 A Song of Thanksgiving 1:37

5:00:00 Fauré, Gabriel Masques et Bergamasques, Op 112 Orpheus Chamber Orch DG 449186-2 Pavane: Ravel, Satie and Faure 5:23

5:05:00 Chabrier, Emmanuel Suite pastorale Vienna Phil/Sir John Eliot Gardiner DG 447751-2 Chabrier: Espana, Suite Pastorale, Habanera, Marche Francaise, Fete Polonaise 18:48

5:24:00 Bozza, Eugene Fantaisie pastorale, Op 37 Hansjörg Schellenberger, ob; Rolf Koenen, p Denon CO-73088 N/A 5:52

5:31:00 Chopin, Frédéric Cello Sonata in g minor, Op. 65 Zara Nelsova, vc; Grant Johannesen, p Radio Canada Int'l PSCD-2018 Zara Nelsova 22:44

5:54:00 Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 50 Vladimir Ashkenazy, p London 448086-2 (2) Chopin: Mazurkas 1:49



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:56:10 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 (1898) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

06:07:43 William Boyce: Symphony No. 5 in D Op 2 # 5 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:29

06:16:59 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

06:26:50 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio BWV 1006 (1720) Béla Fleck, banjo Sony 89610 3:44

06:31:20 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 11 H 18:11 (1782) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 4:17

06:35:50 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

06:43:13 Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 11:57

06:56:34 William Grant Still: Violin Suite: Gamin (1943) Randall Goosby, violin Decca 4851664 2:07

06:59:29 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:06:23 Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve variations on 'La Folia' H 263 (1778) Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481 7:12

07:14:44 John Mauceri: An American in London (1990) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434274 10:46

07:27:21 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato (1938) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

07:31:00 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:33

07:40:06 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

07:53:26 Richard Rodgers: Babes in Arms: My Funny Valentine (1937) Kristin Chenoweth, vocal Chamber Ensemble Sony 52716 5:46

08:07:22 Johann Friedrich Fasch: Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings (1730) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 6:09

08:14:47 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 Op 17 'Ukrainian' (1880) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0014 11:28

08:27:37 Victor Béraud: Petite Reine Berceuse Op 24 (1886) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

08:31:32 Arthur Lourié: A Phoenix Park Nocturne (1938) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:21

08:36:39 Richard Adler & Jerry Ross: The Pajama Game: Hernando's Hideaway (1954) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 3:13

08:42:05 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:22

08:53:20 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:51

09:03:06 Claude Debussy: Suite bergamasque (1905) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

09:20:57 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Cindy (1949) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 4:58

09:29:04 James Horner: Titanic: Back to Titanic (1998) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80535 4:53

09:35:00 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:19

09:39:21 Johannes Brahms: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 (1881) Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 8:45

09:49:18 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Spirit (1997) London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 05:26

09:56:50 Jennifer Higdon: Echo Dash (2012) Hilary Hahn, violin Deutsche Gram 19103 2:12



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:03 Erik Satie: Sonatine bureaucratique (1917) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:14

10:03:42 Leroy Anderson: The Typewriter (1950) Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

10:06:56 William Sterndale Bennett: Piano Sonata in A-Flat Op 46 'Die Jungfrau von Orleans' (1873) Ian Hobson, piano Arabesque 6596 23:15

10:32:21 Frederick S. Converse: Flivver Ten Million (1927) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559116 11:57

10:48:21 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat Op 60 (1806) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 4776409 33:00

11:22:56 Sergei Prokofiev: Piano Sonata No. 3 in a Op 28 'From Old Notebooks' (1917) Andrei Gavrilov, piano Deutsche Gram 435439 6:56

11:30:55 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

11:43:28 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 (1874) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

11:52:03 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Bassoon Concerto in B-Flat K 191 (1774) David McGill, bassoon Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 18:17

12:26:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D K 504 'Prague' (1786) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 30:59



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:31 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 3:52

13:06:04 Josef Strauss: Polka 'Fireproof' Op 269 (1869) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:50

13:11:03 Saverio Mercadante: Flute Concerto in e (1819) Irena Grafenauer, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 426318 20:02

13:33:04 Sir Arnold Bax: Tintagel (1919) BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 15:07

13:51:30 Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 33:20

14:26:56 Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins RV 551 (1720) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 9:26

14:38:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 (1781) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

14:55:55 Fritz Kreisler: La Gitana (1918) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 3:27

15:00:53 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 'Homage to Edith Piaf' (1959) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

15:04:46 Marguerite Monnot: Un grand amour (1955) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:58

15:10:47 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

15:25:55 Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime (1915) Berlin Radio Symphony Lorin Maazel Deutsche Gram 4796018 3:57

15:33:12 Johann Nepomuk Hummel: Grand Concerto for Bassoon & Orchestra (1805) Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 23:09

15:58:14 Randy Newman: Family Album: Carmen Miranda (2013) Gloria Cheng, piano Harmonia Mundi 907635 1:44



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:13 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' (1811) Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 6:16

16:12:53 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 (1883) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4798494 13:04

16:28:20 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 (1848) Sir Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

16:28:58 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 (1848) Sir Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

16:35:23 Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 (1880) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 4:07

16:41:09 Hector Berlioz: Reveries, Passions from Symphonie fantastique (1830) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0013 13:31

16:56:02 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Overture (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 4:29

17:05:23 Joseph Haydn: Fantasia in C H 17:4 (1789) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

17:12:50 Édouard Lalo: Le roi d'Ys: Overture (1887) Orchestre National de France Armin Jordan Erato 45015 11:45

17:25:40 Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Morning Song (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 9:19

17:39:11 George Gershwin: Love is Here to Stay (1937) Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 3:44

17:44:07 William Steffe: The Battle Hymn of the Republic (1862) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:00

17:51:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Alessio Bax, piano Southbank Sinfonia Simon Over Signum 321 8:48



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:14 Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882) Chamber Philharmonic of Bohemia Douglas Bostock Classico 158 13:32

18:24:02 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 (1895) Cypress String Quartet Avie 2275 6:59

18:33:20 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 (1894) Francine Kay, piano Analekta 9004 3:09

18:37:49 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G BWV 1049 (1720) Alan Choo, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2520 15:43

18:54:11 Antonín Dvorák: Cypress No. 1 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 3:26



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:00:59 Ottorino Respighi: Church Windows (1927) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80356 27:47

19:30:40 Manuel de Falla: El amor brujo (1915) Leontyne Price, soprano Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 62586 27:35



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:59:38 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Fairies' March Op 61 # 2 (1842) Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Harmonia Mundi 901502 1:21

20:01:50 Tylman Susato: The Danserye: Renaissance Dances (1551) Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler Berlin Classics 1090 7:10

20:10:03 Alexander Borodin: String Quartet No. 2 in D (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 28:31

20:39:53 Alexander Glazunov: Chopiniana Suite Op 46 (1893) Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 19:20

21:02:56 Goff Richards: Homage to the Noble Grape (1988) London Brass Teldec 46069 16:36

21:20:14 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

21:31:44 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

21:36:39 Padre Antonio Soler: Sonata No. 5 in F (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 6:45

21:44:15 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 'From the New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 41:33

22:27:03 Helen Hagan: Piano Concerto in c (1912) Samantha Ege, piano Lontano 145 17:21

22:45:58 Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings Op 10 (1925) Martin Jones, piano English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 9:44

22:56:04 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853) St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Deutsche Gram 471566 4:08



23:00 QUIET HOUR

23:01:50 Johannes Brahms: Andante from Horn Trio Op 40 (1865) James Stagliano, horn Sony 19439946802 8:18

23:10:09 Eric Whitacre: Water Night (1995) Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 4:30

23:14:39 Claus Ogermann: Nightwings (1975) Yue Deng, violin Decca 8498 4:18

23:19:01 Isaac Albéniz: Iberia: Evocatión (1906) Lang Lang, piano Sony 771901 6:30

23:25:32 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 59 Op 74 # 3 'Rider' (1793) Angeles Quartet Decca 4783695 6:21

23:31:53 Edvard Grieg: Lyric Suite: Nocturne Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 4:08

23:36:29 John Rutter: Suite Antique: Prelude (1979) John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

23:40:39 William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943) Randall Goosby, violin Decca 4851664 7:18

23:47:58 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:17

23:51:24 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:54:28 Claude Debussy: Estampes: La soirée dans Grenade (1903) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:10