WCLV Program Guide 04-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Larsen, Libby Theme and Deviations (1973) Emily Granger, h

Gershwin, George Rhapsody in Blue Orch/Leonard Bernstein, p

Bach, Johann Sebastian Solo Harpsichord Concerto in G, BWV 973 Cyprien Katsaris, p

Poulenc, Francis Concert champêtre Simon Preston, hc; London Sym/André Previn

Poulenc, Francis Presto in B-Flat (1934) André Previn, p

Franck, César Panis Angelicus Hallé Orch and Cho/Maurice Handford

Farrenc, Louise Symphony #2 in D, Op 35 Luxembourg European Soloists/Christoph König

Kozeluch, Johann Anton Parthia a la Camera #1 in B-Flat Budapest Wind Ensemble/Kàlm n Berkes

Strauss, Richard Wind Serenade in E-Flat, Op. 7 Stockholm Phil Winds/Paavo Berglund

Strauss, Richard Six Songs, Op. 19 Brenden Gunnell, t; Malcolm Martineau, p

Still, William Grant Ennanga (1956) Videmus

Dvorák, Antonín String Quartet No. 14 in A-Flat, Op. 105 Emerson String Quartet

Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Hummel, Johann Nepomuk Piano Concertino in G, Op 73 Howard Shelley, p; London Mozart Players

Liszt, Franz Responsories and Antiphons Leslie Howard, p



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Assad, Sergio Jobiniana #1 Sergio Assad, Odair Assad, g's

Vivaldi, Antonio Two-Mandolin Concerto in G, R 532 Saint Clivier, Schneider, Toulouse Chamber Orch/Auriacombe

Dowland, John My Lord Chamberlain his Galliard Jakob Lindberg, Paul O'Dette, l's

Stravinsky, Igor Pétrouchka Yuja Wang, p

Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée Cho-Liang Lin, v; André-Michel Schub, p

Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Philadelphia Orch/Riccardo Muti

Byrd, William Sellenger's Round Glenn Gould, p

Various Variations on an Elizabethan Theme ("Sellenger's Round") Guildhall String Ensemble/Robert Salter

Bach/Gounod Ave Maria Eaken Piano Trio

Gounod, Charles String Quartet in a Bessler-Reis String Quartet

Gounod, Charles Faust Vienna Phil/Rudolf Kempe

Busoni, Ferruccio Doktor Faust Dietrich Fischer-Dieskau, br; Gerald Moore, p

Saint-Saens, Camille Samson and Delilah Julian Lloyd Webber, vc; National Phil/Charles Gerhardt

Tchaikovsky, Peter Variations on a Rococo Theme, Op. 33 Julian Lloyd Webber, vc; London Sym Orch/Maxim Shostakovich

Webber, Wm Lloyd Three Spring Miniatures City of London Sinfonia/Richard Hickox

Mendelssohn, Felix Songs Without Words, Op 19 Luba Edlina, p

Mendelssohn, Felix Six Songs, Op 34 Jascha Heifetz, v; André Benoist, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 1: Prelude (1720)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 (1915)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G (1773)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 in E-Flat (1770)

Leos Janácek: Jealousy (1903)

Alexander Scriabin: Etude in b-Flat (1894)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Grigoras Dinicu: Hora staccato (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Oboe Concerto (1777)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 (1886)

Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)

Cole Porter: DuBarry Was a Lady: Gavotte (1939)

Sir Arnold Bax: Russian Suite: Gopak (1919)

Maurice Ravel: Introduction & Allegro (1905)

Jeremy Sams: Jeremy's Jig (1986)

Franz Schubert: String Quartet No. 12 in c 'Quartettsatz' (1820)

Anderson & Roe: Grand Scherzo (2013)

Samuel Coleridge-Taylor: My Lord Delivered Daniel (1905)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Franz Liszt: Three Concert Etudes: La leggierezza (1849)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Johannes Brahms: Minuet & Rondo from Serenade No. 2 (1859)

Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka (1930)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Carl Maria von Weber: Momento capriccioso (1808)

Cécile Chaminade: Piano Trio No. 1 in g (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D 'Serenata Notturna' (1776)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Gioacchino Rossini: Eduardo e Cristina: Overture (1819)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Edvard Grieg: Piano Concerto in a (1868)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Percy Grainger: In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March (1916)

Joseph Martin Kraus: Symphony in c (1785)

César Cui: Suite Miniature (1882)

Franz Liszt: Beethoven's Symphony No. 5 in c (1837)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670)

Zoltán Kodály: Finale from Symphony in C (1961)

Dame Ethel Smyth: The March of the Women (1911)

Dame Ethel Smyth: Scherzo from Piano Trio (1880)

Alexander Scriabin: Eight Etudes (1903)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' (1727)

Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 (1899)

Maurice Jarre: Dead Poets Society: Carpe diem (1989)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Stefan Malzew: Eliza in Ascot (2011)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in g (1710)

Gioacchino Rossini: The Siege of Corinth: Overture (1826)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Alexandre Luigini: Ballet égyptien: Part 1 (1875)

Edvard Grieg: Finale from Piano Concerto (1868)

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)

Anonymous: Spiritual 'Steal Away'

Franz Schubert: Finale from String Quintet in C (1828)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sir Edward German: Welsh Rhapsody (1904)

Carl Maria von Weber: Rondo brillante in E-Flat (1819)

Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 (1822)

Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 (1950)

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1881)



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D (1939)

Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite (1919)

Jennifer Higdon: Dance Card (2016)

Franz Liszt: Réminiscences de Don Juan (1841)

Frédéric Chopin: Ballade No. 2 in F (1839)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 6 in A-Flat 'Heroic' (1842)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique (1830)

Leonard Bernstein: Prelude, Fugue and Riffs (1949)

Peter Tchaikovsky: Hamlet Fantasy Overture (1888)



23:00 QUIET HOUR

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 'American' (1893)

Alan Hovhaness: Angel of Light from Symphony No. 22 'City of Light' (1971)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 45 'Farewell' (1772)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Elmer Bernstein: The Age of Innocence: Theme (1993)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)