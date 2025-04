WCLV Program Guide 04-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Prokofiev, Serge Romeo and Juliet Suite No. 2, Op. 64ter Philadelphia Orch/Riccardo Muti

Prokofiev, Serge The Tale of the Stone Flower, Op. 118 Philharmonia Orch/Neeme Järvi

Haydn, Michael Trumpet Concerto in C Franz Landlinger, tr; Salzburger Hofmusik/Wolfgang Brunner

Kraus, Josef Martin Sinfonia in C Concerto Köln

Chopin, Frédéric Mazurkas, Op. 63 Ivan Moravec, p

Schumann, Clara Song, "Lorelei" Christopher Maltman, br, Graham Johnson, p

Schumann, Clara Volkslied (Folk Song) Christopher Maltman, br, Graham Johnson, p

Schumann, Robert Kreisleriana, Op. 16 Murray Perahia, p

Verdi, Giuseppe Un ballo in maschera La Scala Phil/Riccardo Muti

Strauss II, Johann Quadrille on Themes from Verdi's "Un Ballo in Maschera" Vienna Phil/Claudio Abbado

Auber, Daniel-François Gustave III, ou le Bal Masqué English Chamber Orch/Richard Bonynge

Couperin, François L'art de toucher le clavecin Carole Cerasi, hc

Traditional Shenandoah Oregon Guitar Quartet

Copland, Aaron Duo for Flute (Violin) and Piano Alexa Still, f; Susan DeWitt Smith, p

Burleigh Boyhood Recollections (1925) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

Atterberg, Kurt Symphony #7, Op 45, "Sinfonia Romantica" Malmö Sym Orch/Michail Jurowski

Zemlinsky, Anton Lieder, Op 2 Anne Sofie von Otter, ms; Cord Garben, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Williams, Alberto Poema de la Noche, Op. 84 Valentin Surif, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 29 in A, K. 201 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Brouwer, Leo Micro piezas (Hommage à Darius Milhaud) (1957) Brazil Guitar Duo

Milhaud, Darius Saudades do Brasil, Op. 67 Windscape Wind Quintet

Milhaud, Darius Le boeuf sur le toit, Op. 58 London Sym Orch/Antal Dorati

Cervantes, Ignacio Homenaje Sergio Alejandro, p

Bach, Johann Sebastian Chorale Prelude, "Nun komm' der Heiden Heiland (Now Come, Savior of the Heathens)" BWV 659a Seattle Sym/Gerard Schwarz

Bach, Johann Sebastian Six Schübler Chorales, BWV 645-650 Yo-Yo Ma, vc; Amsterdam Baroque Orch/Ton Koopman

Shostakovich, Dmitri Symphony No. 15 in A, Op. 141 Cincinnati Sym/Jesus López-Cobos

Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Luba Edlina, p

Berlioz, Hector Irlande, Op. 2 Françoise Pollet, s; Cord Garben, p

Vivaldi, Antonio Violin Concerto in D, R 230 (Op 3/9) New York Harp Ensemble

Vivaldi, Antonio String Concerto in B-Flat, R 163, "Conca" Venice Baroque Orch/Andrea Marcon

Elgar, Edward Falstaff (Symphonic Study in c), Op 68 City of Birmingham Sym/Sir Simon Rattle

Dowland, John Queen Elizabeth's Galliard Julian Bream, l

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Alexander Glazunov: Novelette No. 1 'In Spanish Style' (1886)

Nikolai Tcherepnin: Prelude to 'The Distant Princess' (1896)

Karl Jenkins: Ave verum corpus (2008)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Dance of the Villagers (1866)

Dmitri Kabalevsky: The Comedians: Galop (1938)

Florence Price: Fantasie No.2 in f-Sharp (1940)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)

Carl Nielsen: Jubilation, Shouts of Glee (1906)

John Philip Sousa: March 'The Northern Pines' (1931)

George W. Chadwick: Symphonic Sketches: Jubilee (1904)

Richard Strauss: On the Roman Campagna from 'Aus Italien' (1886)

Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 (1881)

Jean Sibelius: Humoresque No. 3 (1917)

Karl Jenkins: I'll Make Music (2010)

Nora Holt: Nora's Dance (1921)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 (1800)

Leroy Anderson: Promenade (1945)

Mel Brooks: The Producers: Overture (2001)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in D (1734)

Richard Wagner: Rienzi: Overture (1842)

Heinrich Marschner: Der Templer und die Jüdin: Overture (1829)

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra (1980)

Philippe Gaubert: Madrigal (1908)

Peter Tchaikovsky: Capriccio italien (1880)

Antonín Dvorák: Polonaise in E-Flat (1879)

Anonymous: Greensleeves to a Ground (1600)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918)

Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody (1934)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Traditional: Lucerne Song

Traditional: The Cuckoo

Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: March Past of the Kitchen Utensils (1909)

Hector Berlioz: Reveries, Passions from Symphonie fantastique (1830)

Ignaz Moscheles: Piano Concerto No. 3 in g (1820)

Samuel Wesley: Symphony in D 'Obbligato' (1781)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 2 in B-Flat (1738)

Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley (1952)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 2 in c 'Ukrainian' (1880)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830)

Claude Joseph Rouget de Lisle: Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' (1792)

Franz Lachner: Wind Quintet No. 2 in E-Flat (1827)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Dawn in the Mountains (1891)

Aaron Copland: Billy the Kid (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 22 for Piano & Violin (1778)

Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 (1896)

Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture (1888)

Louis Moreau Gottschalk: God Save the Queen (1850)

John Bull: In Nomine V (1600)

Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy (1883)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Alan Silvestri: Forrest Gump: Feather Theme (1994)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture (1866)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 5 'Prometheus' (1850)

Sir Edward Elgar: Empire March (1924)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe (1717)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto (1878)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)

Jean Sibelius: Kullervo: Kullervo Goes to Battle (1892)

John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932)

Dag Wirén: March from Serenade for Strings (1937)

Ermanno Wolf-Ferrari: La dama boba: Overture (1939)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature (1968)

Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath (1830)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' (1853)

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite (1918)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Sonya Headlam, soprano; Amanda Lynn Bottoms, alto; Akron Symphony Chorus

Gustav Mahler: Symphony No. 2 ‘Resurrection’

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Sheku Kanneh-Mason, cello

Gabriel Fauré: Elégie in c (1883)

Sergei Rachmaninoff: Cello Sonata in g (1901)

Sir Edward Elgar: Romance in d (1910)

Samuel Barber: A Slumber Song of the Madonna (1925)

23:00 QUIET HOUR

Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs (1871)

Federico Mompou: Música Callada: Lento (1967)

Ludwig van Beethoven: Für Elise (1810)

Frederick Delius: Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' (1910)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Concerto No. 23 (1786)

Camillo Sivori: Berceuse (1880)

Billy Strayhorn: Lush Life (1937)

George Walker: Lyric for Strings (1946)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)