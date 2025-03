WCLV Program Guide 03-31-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Haydn, Franz Joseph Piano Sonata in F, H XVI:46, "Divertimento" Riko Fukada, forte-p

Elgar, Edward Cello Concerto in e minor, Op. 85 Jacqueline du Pré, vc; London Sym Orch/Sir John Barbirolli

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 77 in B-Flat Austro-Hungarian Haydn Orch/Adam Fischer

Haydn, Franz Joseph Irish Folksong, "Pat & Kate," H XXXIa:241 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph The Seven Last Words of Christ on the Cross Vermeer String Quartet

Cherubini, Luigi Chant sur la mort de Joseph Haydn Cappella Coloniensis/Gabriele Ferro

Dello Joio, Norman Homage to Haydn Louisville Orch/Leonard Slatkin

Haydn, Franz Joseph Piano Sonata No. 55 in B-Flat, H XVI:41 Gilbert Kalish, p

Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "The departure of the king," H XXXIb:59 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph Baryton Trio in D, H XI:23 Esterhazy Ensemble

Haydn, Franz Joseph Piano Concertino in C, H XIV:12 Derek Han, p; English Chamber Orch/Paul Freeman

Haydn, Franz Joseph Welsh folksong, "Jenny's mantle", H XXXIb:5 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Corigliano, John Promenade Overture I Fiamminghi/Rudolf Werthen

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 45 in f-sharp minor, "Farewell" Polish Chamber Orch/Jerzy Maksymiuk

Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "The departure of the king", H XXXIb:59 Haydn Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Haydn, Franz Joseph The Creation Freiburg Baroque Orch/René Jacobs

Haydn, Franz Joseph The Creation Atlanta Sym Cho, Orch/Robert Shaw

Prokofiev, Serge Symphony No. 1 in D, Op. 25, "Classical" London Phil/Kurt Masur

Debussy, Claude Hommage à Haydn Werner Haas, p

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 18 in A, K. 464 Artis String Quartet

Haydn, Franz Joseph Scottish Folk Songs Janet Baker, ms; Yehudi Menuhin, v; George Malcolm, hc

Haydn, Franz Joseph String Quartet in F, Op. 74, No. 2 Bart van Oort, forte-p

Haydn, Franz Joseph Divertimento in C, H II:11, "Birthday" Franz Liszt Chamber Orch/Janos Rolla

Heidrich, Peter Variations on "Happy Birthday" Venice String Quartet

Haydn, Franz Joseph Sinfonia Concertante in B-Flat, H I:105 (Op. 84) Lehmayer, ob; Werba, bn; Küchl, v; Bartolomey, vc; VPO/Leonard Bernstein

Haydn, Franz Joseph Scottish Folksong, "The shepherd's son", H XXXIa:106 Lorna Anderson, s; Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 53 in D, "L'impériale" Philharmonia Hungarica/Antal Dorati

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 53 in D, "L'impériale" Orpheus Chamber Orch

Grandjany, Marcel Fantasy on a Theme by Haydn Yolanda Kondonassis, h

Saint-Saens, Camille Cello Concerto No. 1 in a minor, Op. 33 Janos Starker, vc; London Sym Orch/Antal Dorati

Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "The Marsh of Rhuddlan," H XXXVIb:49 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Anatoly Liadov: Kikimora (1910)

Joseph Haydn: Symphony No. 1 in D (1759)

Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936)

Franz Schubert: Finale from 'Wanderer Fantasy' (1822)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Morning Papers' (1864)

Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers (1873)

Meredith Willson: The Music Man: 76 Trombones (1957)

Gabriel Fauré: Nocturne No. 1 in e-Flat (1875)

Max Richter: Vivaldi's Winter Concerto Recomposed (2012)

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 (1878)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 'Storm' (1944)

Joaquín Rodrigo: Sonata giocosa (1960)

Anonymous: Spiritual 'Deep River'

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Franz Liszt: Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' (1860)

Felix Mendelssohn: Andante in E (1847)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 29: Sinfonia (1731)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Percy Grainger: English Dance (1902)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Johannes Brahms: Waltz No. 15 (1865)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies: Rondeau (1729)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Che farò senza Euridice (1762)

Joseph Haydn: Symphony No. 73 in D 'Hunt' (1781)

Gustav Mahler: Rondo-Burleske from Symphony No. 9 (1910)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 in e (1957)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D 'Miracle' (1791)

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Claude Debussy: Images, Book 2: Cloches a travers les feuilles (1907)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat (1816)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns 'The Hunt' (c.1730)

Joseph Haydn: Symphony No. 103 in E-Flat 'Drum Roll' (1795)

Peggy Stuart Coolidge: Spirituals in Sunshine and Shadow (1969)

Alexander Glazunov: Solemn Overture (1900)

Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' (1860)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé (1934)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding (1934)

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

John Dowland: Now, o now, I needs must part (1597)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)

John Williams: Sabrina: Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 (1901)

Traditional: The Twelve Days of Christmas

Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Max Reger: Fugue from Variations on a Theme of Hiller (1907)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 50 in D (1780)

Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Traditional: I'll Take You Home Again Kathleen

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 (1795)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Harmoniemusik (1782)

Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 28 (1790)

Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 95 (1791)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 (1901)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G 'Military' (1794)

Ralph Vaughan Williams: Dona nobis pacem (1936)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: Rusalka: Song to the Moon (1900)

Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat (1842)

Johann Friedrich Fasch: Concerto for 2 Horns, Winds & Strings (1727)

Jean Françaix: The Flower Clock (1959)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Agustín Barrios: La catedral (1921)

Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale (1910)

Louise Farrenc: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1843)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite No. 3 (1942)

Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Miguel Llobet: Catalan Folksongs

Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903)

Camille Saint-Saëns: Andantino from Violin Concerto No. 3 (1880)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Francis Poulenc: Intermezzo from Violin Sonata (1943)

Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909)

Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' (1945)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 12 (1886)