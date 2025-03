WCLV Program Guide 03-27-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Schubert, Franz Die schöne Müllerin, D 795 Fritz Wunderlich, t; Hubert Giesen, p

Schubert, Franz Introduction and Variations on "Trockne Blumen," D 802 Paula Robison, f; Rudolf Serkin, p

Saint-Saens, Camille Piano Concerto No. 1 in D, Op. 17 Stephen Hough, p; City of Birmingham Sym/Sakari Oramo

Rameau, Jean-Philippe Les Indes Galantes Les Arts Florissants/William Christie

Koechlin, Charles The Seven Stars Symphony, Op 132 Monte Carlo Phil/Alexandre Myrat; Françoise Pellié, ondes martenot

SOUSA, John Phillip Suite, At the Movies (1922) Royal Artillery Band/Keith Brion

Korngold, Erich Wolfgang King's Row Orch/Erich Wolfgang Korngold

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream, Op. 61 Leipzig Gewandhaus Orch/Riccardo Chailly

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

Glazunov, Alexander The Seasons, Op 67 Swedish Radio Sym/Yevgeny Svetlanov

Prokofiev, Serge Autumnal Sketch, Op. 8 Philharmonia Orch/Neeme Järvi

Tchaikovsky, Peter Autumn Song, Op. 37b/10 Ofra Harnoy, vc; London Phil/Sir Charles Mackerras

Hahn, Reynaldo Song, "L'Automne" Martyn Hill, t; Graham Johnson, p

Franck, César Piano Quintet in f (1878-79) Budapest String Quartet

Tailleferre, Germaine Berceuse (1913) Marcia Eckert, p; Ruth Ehrlich, v

Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Siberian Violinists Ensemble/Mikhail Parkhomovsky

Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Eleonora Bekova, p; Elvira Bekova, v; Alfia Bekova, vc

Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Xiang-Dong Kong, p

Delius, Frederick Florida Suite English Sym Orch/William Boughton

Trad, Afro-American Spiritual, Poor Man Lazarus Singing Sergeants/Philip Waite US Air Force

4:00:00 Turina, Joaquin Sevillana, Op 29 Manuel Barrueco, g

4:06:00 Sarasate, Pablo de Viva Sevilla!, Op 38 Angel Jesus Garcia, v; Orch/Miguel Ortega

Turina, Joaquin Violin Sonata in D, Op 51 Jesus Angel Léon, v; Miguel Angel Muñoz, p

Haydn, Franz Joseph Symphony No. 104 in D, "London" London Phil/Sir Georg Solti

Weelkes, Thomas Madrigal, "All at once well met" King's Singers

Scriabin, Alexander Valse in A-Flat, Op 38 Nikita Magaloff, p

Shostakovich, Dmitri Cello Concerto No. 2, Op. 126 Lynn Harrell, vc; Royal Liverpool Phil/Gerard Schwarz

Bach, Johann Christian Sinfonia (Overture) in D for double orchestra, Op 18/3 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Blow, John Venus and Adonis London Baroque/Charles Medlam

Mily Balakirev: Paraphrase on Glinka's 'The Lark' (1900)

Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Not While I'm Around (1979)

Louis Antoine Dornel: Oboe Sonata (1723)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Suite (1935)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Frank W. Meacham: The American Patrol (1891)

Franz Schubert: String Trio No. 1 in B-Flat (1816)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Ola Gjeilo: The Ground (2010)

John Philip Sousa: Humoresque on 'Listen to My Tale of Woe' (1888)

Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)

Patrick Harlin: Time Lapse (2021)

Louiguy: La vie en rose (1946)

Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814)

Frederic Hand: Sophia's Journey (2014)

Max Steiner: The Caine Mutiny: March (1954)

Leonard Bernstein: On the Town: New York, New York (1944)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March (1919)

Traditional: The Girl I Left Behind Me

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)



Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Joseph Haydn: The Creation: Sing to the Lord, All Ye Voices (1798)

Antonin Dvorak: Rusalka Fantasy (1900)

Johann Sebastian Bach: Concerto for Oboe & Violin (1735)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 3 in c (1801)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 (1855)

Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings (1870)

Julius Fucik: Florentine March (1906)



Anton Bruckner: Adagio from Symphony No. 6 (1881)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2 in D (1802)



Franz Liszt: Hungarian Battle March (1875)

George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)

Jose White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp (1864)

Zdenek Fibich: The Tempest (1880)

Ferde Grofe: Grand Canyon Suite (1931)

Igor Stravinsky: Four Norwegian Moods (1944)

Edvard Grieg: Overture 'In Autumn' (1866)

Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony (1821)

Jean-Philippe Rameau: Les Sauvages (1727)

Frederic Chopin: Prelude No. 13 (1839)

Francois Couperin: Concert Royal No. 1 in G (1714)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite: Intermezzo (1891)

Johann Christoph Pez: Concerto Pastorale (1700)

Charles Wildman: Gypsy Fury: Swedish Rhapsody (1951)



Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo (1899)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 'A London Symphony' (1920)

Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite (1950)

Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 (1772)

Karol Kurpinski: Polish Wedding: Mazurka (1850)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Jean Sibelius: Lemmink inen's Return (1897)



George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Agustin Lara: Granada (1932)

Friedrich Witt: Minuet & Finale from 'Jena' Symphony (1795)



Vincent d'Indy: Souvenirs (1906)

Antonin Dvorak: Symphony No. 7 in d (1885)



Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b (1738)

Joseph Haydn: Symphony No. 57 in D (1774)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: The Great Doxology (1915)

Lodewijk Mortelmans: Morning Mood (1922)

Francois Couperin: Suite No. 6: Le Moucheron (1717)

Francois Couperin: Suite No. 6: Les barricades mysterieuses (1717)

Felix Mendelssohn: Scherzo in a (1847)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 'A London Symphony' (1913)

Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769)

Antonin Dvorak: Dumka from Piano Quintet No. 2 (1887)



George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Frederic Chopin: Nocturne No. 16 in E-Flat (1843)

Sergei Rachmaninoff: Andante from Piano Concerto No. 1 (1891)

Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village (1894)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 'Oriental' (1900)

Peter Tchaikovsky: Chant l giaque (1893)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga: Air (1893)

Peter Boyer: Three Olympians: Aphrodite (2000)