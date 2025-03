WCLV Program Guide 03-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chávez, Carlos Baile (1953) Royal Philharmonic Orchestra

Schubert, Franz String Trio in B-Flat, D 581 Villa Musica Ensemble

Schubert, Franz 34 "Valses sentimentales," D 779 (Op. 50) Michel Dalberto, p

Ravel, Maurice Ma mère l'Oye (Mother Goose) St Paul Chamber Orch/Hugh Wolff

Guion, David Mother Goose Suite (1937) Eugene Rowley, p

Rameau, Jean-Philippe Dance Suite Wonmi Kim, p

Puccini, Giacomo Three Minuetti (1892) Orch d'Auvergne/Jean-Jacques Kantorow

Schubert, Franz Five Menuets and Six Trios, D 89 Accademia Bizantina/Carlo Chiarappa

Bach, Carl Philipp Emanuel Flute Concerto in d (H 426) Jean-Pierre Rampal, f; Franz Liszt Chamber Orch/János Rolla

Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 1 in g minor, BWV 1001 Béla Fleck, banjo; Evelyn Glennie, marimba

Dvorák, Antonín Silhouettes, Op 8 Stefan Veselka, p

Smit, Leo Silhouetten (1922) Netherlands Phil/Ed Spanjaard

Lang, Josephine Songs of the Seasons John Ostendorf, b-br, Rudolph Palmer, p

Hacquart, C Suite X in a 't Uitnement Kabinet

Mendelssohn, Felix String Symphony No. 12 in g English String Orch/William Boughton

Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 5 in E Bob van Asperen, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Offenbach, Jacques La Vie parisienne City of Birmingham Sym Orch/Louis Frémaux

Telemann, Georg Philipp Paris Quartet (Deuxième Suite) in b Freiburg Baroque Consort

Milhaud, Darius Paris, Op. 284 Christian Ivaldi; Michel Béroff; Jean-Philipee Collard; Noël Lee, p's

Gould, Morton Music for the film, "Cinerama Holiday" Seattle Sym Orch Members/Gerard Schwarz

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 21 in C, K. 467 Géza Anda, p; Salzburg Mozarteum Camerata Academica/Géza Anda

Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 70 Géza Anda, p

Wooldridge, David Partita, Op 38 (1981) Trio Sonata

Bach, Johann Sebastian Clavier Partita No. 2 in c, BWV 826 Charles Owen, p

Lalo, Édouard Symphony in g (1886) Royal Phil/Yondani Butt

Hahn, Reynaldo Song, "La bonne chanson" Martyn Hill, t; Graham Johnson, p

Rameau, Jean-Philippe Acante et Céphise (1751) Les Talens Lyriques/Christophe Rousset

Fauré, Gabriel Violin Sonata #1 in A, Op 13 Elmar Oliveira, v; Robert Koenig, p

Saint-Saens, Camille Havanaise, Op. 83 Ruggiero Ricci, v; Radio Luxembourg Orch/Pierre Cao

Schubert, Franz Notturno in E-Flat, D 897 David Golub, p; Mark Kaplan, v; Colin Carr, vc

Schubert, Franz Symphonic Fragments in D, D 615 St Martin's Academy/Neville Marriner

MacDowell, Edward Fireside Tales, Op 61 Calico Winds

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Frédéric Chopin: Nocturne No. 13 in c (1841)

H. Balfour Gardiner: Overture to a Comedy (1906)

Tylman Susato: The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" (1551)

Peter Boyer: Radiance (2021)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar: Homage March (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1782)

Ola Gjeilo: Ubi caritas (2001)

Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 (1713)

Percy Grainger: Mock Morris (1911)

Georg Philipp Telemann: Concert of Frogs & Crows from Orchestral Suite in F 'Alster Echo' (1725)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Traditional: The Sprig of Thyme

Frédéric Chopin: Etude No. 12 'Revolutionary' (1832)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Parade of the Charioteers (1959)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 (1710)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

François Couperin: Concert Royal No. 1 in G (1714)

Randall Thompson: Symphony No. 3 in a (1949)

Sir Arnold Bax: Rogue's Comedy Overture (1936)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Joachim Raff: Finale from Octet for Strings (1872)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Piano Quintet in f (1864)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Quartet No. 1 (1861)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922)

Alexander Glazunov: Song of the Minstrel (1900)

Joseph Haydn: Symphony No. 8 in G 'Evening' (1761)

Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude (1922)

Samuel Coleridge-Taylor: Symphony in a (1896)

Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C (1722)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Michael Torke: Run (1992)

Anatoly Liadov: Barcarolle (1898)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 (1915)

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Village Festival (1896)

François Couperin: Suite No. 6 (1717)

Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Ludwig van Beethoven: Rondo from 'Triple' Concerto (1804)

Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 'Moonlight' (1944)

François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717)

Hans Gál: Serenade for Strings (1937)

oseph Haydn: Finale from Symphony No. 84 (1786)

Max Richter: Vivaldi's Autumn Concerto Recomposed (2012)

George Butterworth: Rhapsody 'A Shropshire Lad' (1913)

Johann Sebastian Bach: Adagio from Concerto for Oboe & Violin (1740)

François Couperin: Suite No. 6: Le Moucheron (1717)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

George Gershwin: Medley from 'Porgy and Bess' (1935)

Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz (1909)

Camille Saint-Saëns: Ascanio: Waltz-Finale (1890)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Randall Thompson: Symphony No. 2 in e (1931)

Norman Dello Joio: Meditations on Ecclesiastes (1956)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g (1793)

Jean Sibelius: Symphony No. 7 in C (1924)

Robert Schumann: Pictures from the East (1848)

Alberto Nepomuceno: Brazilian Suite (1891)

Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado (1921)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Eric Coates: The Three Elizabeths Suite: Halcyon Days (1944)

Franz Schubert: Piano Quintet in A 'Trout' (1819)

Julián Orbón: Tres versiones sinfónicas (1953)

Peter Tchaikovsky: Sérénade mélancolique (1875)

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Franz Liszt: Liebestraum No. 3 (1850)

Richard Strauss: Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by the Fireside' (1924)

Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 (1816)

Claude Debussy: Petite Suite: En bateau (1889)

Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 1 (1879)

Sergei Prokofiev: Divertimento: Nocturne (1938)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

Somei Satoh: Bifu (2012)

Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 (1783)

Traditional: Red River Valley