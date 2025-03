WCLV Program Guide 03-18-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Coleridge-Taylor, Samuel Twenty-Four Negro Melodies, Op. 59 David Shaffer-Gottschalk, p Albany TROY-930/31 (2) 24 Negro Melodies 5:28

0:05:00 Dvorák, Antonín Violin Concerto in a minor, Op. 53 David Oistrakh, v; USSR Sym Orch/Kiril Kondrashin Omega OCD-1024 N/A 8:03

0:39:00 Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #13 in E-Flat, Op 27/1 Werner Bärtschi, p Ex Libris CD-6006 N/A 16:00

0:55:00 Strauss, Josef Polka schnell, Im Fluge, Op 230 Vienna Phil/Claudio Abbado DG B0001663-02 (2) Best Of New Year's Concert 1:47

1:00:00 Honegger, Arthur Regain (1937) Slovak Radio Sym Orch/Adriano Marco Polo 8.223467 HONEGGER : Mayerling / Regain 4:40

1:05:00 Milhaud, Darius Suite provençale, Op. 152b Orch/Darius Milhaud EMI CDC7-54604-2 Composers in Person: Darius Milhaud Plays and Conducts La Creation do Monde, Scaramouche, Suite Provencale, Saudades do Brasil, Le Boeuf sur le Toit 15:13

1:20:00 Bozza, Eugene Shepherds of Provence, Op 43 David Matthews, ob; Patrick McFarland, eh Arundax 80140 Diversions For English Horn 9:54

1:31:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 93 in D Cleveland Orch/George Szell Sony SBK-67175 Haydn: Symphonies Nos. 93, 95 & 97 23:14

1:54:00 Respighi, Ottorino Sèvres de la vieille France Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adriano Marco Polo 8.223346 RESPIGHI: Ballets 1:37

2:00:00 Vorisek, Jan Hugo Six Impromptus, Op 7 David Gross, p Centaur CRC-3022 Jan Vaclav Vorisek: Piano Music Jan Vaclav Vorisek: Piano Music 5:44

2:06:00 Beethoven, Ludwig van Piano Concerto No. 3 in c minor, Op.37 Rudolf Firkusny, p; Philharmonia Orch/Walter Süsskind Seraphim 69018-2 Piano Concertos No. 3 in C minor, Op. 37 and No. 5 in E-flat, Op. 73 "Emperor" 9:57

2:40:00 Martinu, Bohuslav Polka in E Rudolf Firkusny, p RCA 7987-2-RC Martinu: Piano Sonata No.1, Les Ritournelles, Fantaisie Et Toccata 1:46

2:41:00 Prokofiev, Serge Semyon Kotko Overture, Op. 81a Russian National Orch/Mikhail Pletnev DG 439892-2 Russian Overtures 3:37

2:45:00 Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a Royal Phil Orch/Oscar Danon Chesky CD-56 A Gershwin Concert 10:08

2:55:00 Prokofiev, Serge The Love for Three Oranges Suite, Op. 33a Midori, v; Robert McDonald, p Sony SK-52568 Encore! 1:39



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Thieme, Clement Sonata à 8 in C Edward H Tarr, tr, Franz Liszt Chamber Orch Christophorus CD-74559 Trompeten Fur Den Kaiser 5:47

3:06:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Quartet No. 1 in g, K. 478 Domus Virgin 91485-2 N/A 28:47:00

3:35:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Requiem in d, K. 626 John Alldis Cho, St Martin's Academy/Colin Davis Philips 416273-2 More Of The Best Of Wolfgang Amadeus Mozart 1:45

3:36:00 Barber, Samuel Adagio for Strings (from Op. 11) Baltimore Sym Orch/David Zinman Argo 436288-2 Adagio • Symphony No. 1 • The School For Scandal • Essays 8:40

3:45:00 Warlock, Peter Capriol Suite St Martin's Academy/Neville Marriner London 421391-2 Warlock: Capriol Suite; Butterworth: A Shropshire Lad 10:17

3:55:00 Kodalli, Nevit Three Turkish Folk Songs (1979) Suna Korat, Remziye Alper-Tanrikulu, s's; Budapest Sym Orch/Hikmet Simsek Hungaroton HCD-31454 N/A 1:27

4:00:00 Liszt, Franz Transcendental Etudes (1851) Janice Weber, p MCA Classics MCAD-25890 N/A 5:20

4:05:00 Lyapunov, S. Transcendental Etudes Malcolm Binns, p Pearl SHECD-9624 N/A 6:31

4:00:00 Balakirev, Mily Orchestral Suite in b USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Melodiya SUCD-1000153 N/A 16:11

4:29:00 Strauss, Richard Wind Suite in B-Flat, Op. 4 Minnesota Orch Winds/Edo de Waart Virgin Classics 61142-2 N/A 0:47

4:54:00 Chopin, Frédéric ɐtudes, Op. 10 Guiomar Novaes, p Vanguard OVC-8071 N/A 1:34

5:00:00 Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Bob van Asperen, hc Virgin 602519-2 (6) Bach: Well-Tempered Clavier Book 1 5:16

5:05:00 Franck, César Trois pièces brèves (1890) New York Chamber Ensemble/Stephen Rogers Radcliffe Romeo Records 7209 Brahms: Serenade in D Major, Op. 11/ Franck: Pieces Breves 10:39:00

5:16:00 Widor, Charles Marie Violin Sonata #2, Op 79 Janet Packer, v; Orin Grossman, p Centaur CRC-2475 Charles-Marie Widor: Sonata No. 1 for piano and violin, op. 50 20:55

5:39:00 Anderson, Leroy Lullaby of the Drums BBC Concert Orch/Leonard Slatkin Naxos 8.559356 ANDERSON, L.: Orchestral Music, Vol. 2 - Suite of Carols / A Harvard Festival / Song of Jupiter 3:05

5:42:00 Anderson, Leroy A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orch/Leonard Slatkin Naxos 8.559357 ANDERSON, L.: Orchestral Music, Vol. 3 - Sleigh Ride / The Typewriter / Plink, Plank, Plunk! / The Syncopated Clock 3:08

5:45:00 Telemann, Georg Philipp Trumpet Concerto in D Rolf Smedvig, tr; Scottish Chamber Orch/Jahja Ling Telarc CD-80227 Rolf Smedvig: Virtuoso 9:28

5:54:00 Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Amherst Saxophone Quartet MCA Classics MCAD-6264 Bach on Sax 1:13



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:58:08 Richard Strauss: Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30 (1896) Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4791041 1:29

06:07:54 Alfredo Catalani: Scherzo (1878) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

06:13:39 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 (1888) Michel Schwalbé, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 9:53

06:24:54 Michael Daugherty: Mount Rushmore: Thomas Jefferson (2010) Pacific Chorale Pacific Symphony Carl St. Clair Naxos 559749 6:10

06:32:01 Traditional: Lucerne Song John Fletcher, tuba Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:59

06:36:08 Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo Op 11 (1893) Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä BIS 918 3:45

06:42:22 Peter Warlock: Capriol Suite (1926) Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8808 9:12

06:52:17 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 (1905) Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

06:58:09 John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' (1915) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:05:41 Felix Mendelssohn: Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 (1843) Keith Robinson, cello Blue Griffin 237 7:11

07:14:00 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:59

07:25:30 François Casadesus: London Sketches: Children Play (1916) Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 1:11

07:28:35 Jan Dismas Zelenka: Canarie from Capriccio No. 2 (1718) Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 3:00

07:32:10 Sergei Prokofiev: The Tale of the Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 (1953) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 10481 4:00

07:40:35 Antonín Dvorák: Andante from Symphony No. 4 Op 13 (1874) Czech Philharmonic Libor Pesek Virgin 91144 11:39

07:52:53 Giovanni Gabrieli: Buccinate in neomenia tuba (publ.1615) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:47

07:57:25 Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme (1946) London Symphony John Williams Sony 62788 2:39

08:07:35 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937) Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

08:12:19 André Grétry: Lucille: Air de danse (1769) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 1:26

08:15:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

08:26:26 Frédéric Chopin: Mazurka No. 10 Op 17 # 1 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 2:27

08:30:00 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962) Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:41:04 Benjamin Godard: Suite of Three Pieces Op 116 (1890) Susan Milan, flute City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 8840 10:52

08:53:19 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Jasper Quartet Sono Luminus 92152 3:57

08:57:55 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme (1963) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

09:07:04 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

09:27:50 John Lennon/Paul McCartney: All My Loving (1963) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:19

09:30:11 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane (1967) Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:34

09:36:17 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Randall Goosby, violin Decca 4851664 1:59

09:40:13 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: Finale Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:55

09:54:57 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 5:16



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

10:06:12 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896) Aida Garifullina, soprano ORF Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15

10:10:52 Gian Francesco Malipiero: Vivaldiana (1952) Filarmonia Veneta Peter Maag Marco Polo 223397 14:35

10:26:11 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 2: Caroso Dances (1923) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:54

10:32:19 Jennifer Higdon: blue cathedral (2000) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:10

10:45:17 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 (1878) Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:04

10:50:30 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 in g Op 40 (1926) Alexander Ghindin, piano Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 977 31:09

11:22:40 Luigi Boccherini: Symphony No. 17 in A Op 35 # 3 (1782) Ensemble 415 Chiara Banchini Harmonia Mundi 901291 16:38

11:40:19 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 6:19

11:48:23 Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823) Heinz Holliger, oboe Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Philips 4788977 6:29

11:55:37 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl (1936) Ayako Uehara, piano EMI 17852 3:32



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:27 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 (1887) Cleveland Orchestra George Szell Sony 93019 15:05

12:23:02 Igor Stravinsky: The Rite of Spring (1913) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Sony 64109 34:29



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:14 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 1:25

13:01:22 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 10 S 139/10 (1851) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:03

13:08:03 Franz Liszt: Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade' S 558/8 (1838) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 3:28

13:13:40 Rebecca Clarke: Viola Sonata (1921) Barbara Westphal, viola Bridge 9109 23:30

13:39:11 John Knowles Paine: Poseidon and Amphitrite Op 44 (1888) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 12:09

13:55:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Quintet in A K 581 (1789) David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet Deutsche Gram 459641 31:42

14:29:01 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 7:20

14:37:51 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

14:49:29 Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965) Vienna Youth Choir Israel Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 09:43

15:02:03 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

15:08:21 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Act 2 Finale (1816) Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 2:17

15:12:37 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

15:27:36 Pietro Castrucci: Finale with Echo from Concerto Grosso in D Op 3 # 12 (1731) Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 3:10

15:34:36 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 (1903) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

15:54:12 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:30



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:35 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus (1868) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

16:11:57 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

16:27:23 John Kander: Chicago: All That Jazz (1975) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:21

16:32:35 Nikolai Rimsky-Korsakov: May Night: Overture (1879) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 8:21

16:42:26 Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins RV 551 (1720) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 9:26

16:52:51 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G Op 41 (1885) Charles Owen, piano Avie 2240 6:30

17:04:09 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 (1898) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 419431 5:54

17:10:29 Karl Jenkins: Adiemus II 'Cantata Mundi' - Song of the Plains (1997) London Philharmonic Choir Adiemus Symphony of Europe Karl Jenkins Decca 5793828 10:16

17:22:03 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878) Ellinor D'Melon, violin National Symphony of Ireland Jaime Martín Rubicon 1106 10:36

17:35:40 Johann Pachelbel: Canon in D (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

17:40:07 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth BWV 1080 (1750) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 10765 1:54

17:43:29 Antonín Dvorák: Finale from Piano Concerto Op 33 (1876) Vassily Primakov, piano Odense Symphony Justin Brown Bridge 9309 11:30

17:55:16 Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale Op 26 (1839) Daniel Gortler, piano Roméo 7281 4:31



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:22 Jean Sibelius: En saga Op 9 (1901) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 19:47

18:29:28 George Gershwin: Finale from Piano Concerto (1925) Jon Nakamatsu, piano Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Harmonia Mundi 807441 6:49

18:38:25 George Gershwin: Two Waltzes in C (1933) Leonard Pennario, piano EMI 64668 3:32

18:43:39 Ludwig van Beethoven: Variations on 'Ein Mädchen oder Weibchen' Op 66 (1796) Zuill Bailey, cello Telarc 80740 9:37

18:54:04 Ola Gjeilo: Evening Prayer (2010) Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:49



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:02:15 Peggy Glanville-Hicks: Etruscan Concerto (1954) Keith Jarrett, piano Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 13:59

19:17:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 (1888) Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 41:58



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:02:01 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797) Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

20:21:03 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 Op 9 'Antar' (1868) Bergen Philharmonic Dmitri Kitayenko Chandos 9178 32:32

20:55:14 Lili Boulanger: Of a Spring Morning (1918) Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 5:00

21:03:11 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 in g Op 23 (1835) Krystian Zimerman, piano Deutsche Gram 4795448 9:31

21:13:41 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 (1910) Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

21:18:56 Leopold Godowsky: Alt Wien (1919) Sir Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:17

21:22:44 Johann Sebastian Bach: Finale from Sonata No. 1 for Solo Violin BWV 1001 (1720) Jason Vieaux, guitar Azica 71347 3:54

21:27:38 Gustav Mahler: Symphony No. 5 in c-Sharp (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 1:14:57

22:43:51 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 (1925) Euclid Quartet Afinat 2401 8:04

22:53:33 Domenico Scarlatti: Sonata in b Kk 87 (1742) Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:10



23:00 QUIET HOUR

23:01:39 Alex North: Spartacus: Love Theme (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

23:04:30 Richard Strauss: Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 (1941) Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 11:45

23:16:15 Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:23

23:19:12 Mario Castelnuovo-Tedesco: Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 (1939) Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 7:30

23:26:40 Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 9 (1762) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5321 5:01

23:31:42 John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:29

23:36:21 Johannes Brahms: Ballade No. 4 in B Op 10 # 4 (1854) Alessio Bax, piano Signum 309 9:10

23:45:31 Ottorino Respighi: Berceuse (1901) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

23:49:02 David Fraser: Lord Lovat's Lament (1780) English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:22

23:53:32 Jean Françaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959) Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 5:36