WCLV Program Guide 03-06-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ravel, Maurice Miroirs Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Debussy, Claude Saxophone "Rapsodie" (1911) Nicholas Daniel, eh; Julius Drake, p

Schumann, Robert Symphony No. 1 in B-Flat, Op. 38, "Spring" Baltimore Sym Orch/David Zinman

Davis, William Variations on a Theme of Robert Schumann Susan Nigro, bn, Mark Lindeblad, p

Schumann, Robert Myrthen, Op. 25 Christopher Maltman, br; Graham Johnson, p

Beethoven, Ludwig van The Creatures of Prometheus, Op 43 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Diamond, David Kaddish (1987) Janos Starker, vc; Seattle Sym/Gerard Schwarz

Beethoven, Ludwig van String Quartet #12 in E-Flat, Op 127 Prazàk Quartet

Ribeiro, Antonio VIII Miniatures Michala Petri, rec; Daniel Murray, g; Marilyn Mazur, per

Howells, Herbert Lambert's Clavichord (1928) John Paul, clavichord

Howells, Herbert Gadabout (1928) Jeremy Filsell, p

Lambert, Constant Ballet, "Pomona" English Northern Philharmonia/David Lloyd-Jones

Bruch, Max Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Cho-Liang Lin, v; Chicago Sym/Leonard Slatkin

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chopin, Frédéric Polonaise no.3 in A, Op.40 no.1, "Military" Maurizio Pollini, p

Haydn, Michael Symphony No. 19 in C, P 10 Bournemouth Sinfonietta/Harold Farberman

Reger, Max Blätter und Blüten, Op 58 Jean Martin, p

Haydn, Franz Joseph String Quartet in G, Op. 76, No. 1 Alban Berg String Quartet

Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 András Schiff, p

Anderson, Leroy The Penny-Whistle Song BBC Concert Orch/Leonard Slatkin

Anderson, Leroy Promenade BBC Concert Orch/Leonard Slatkin

Gould, Morton Piano Concerto (1938) Randall Hodgkinson, p; Albany Sym Orch/David Alan Miller

Barber, Samuel Violin Concerto, Op. 14 Ruggiero Ricci, v; Pacific Sym Orch/Keith Clark

Dello Joio, Norman Five Images (1966) Debra Torok, p; Maryléne Dosse, p Albany

Tansman, Alexandre Le jardin du Paradis Pascal Rogé, p; French Woodwind Soloists

Beethoven, Ludwig van String Quartet No.6 in B-Flat, Op.18 Tokyo String Quartet

Haydn, Franz Joseph Divertimento in E-Flat, H II:39, "Echo" Jean-Pierre Rampal, Wolfgang Schulz, f's

Gabrieli, Giovanni Canzon a 12 Empire Brass

Vivaldi, Antonio Violin & "Echo Violin" Concerto in A, R 552 Katherine Kyme, Lisa Weiss, v; Philharmonia Baroque Orch/McGegan

Lassus, Orlandus (Roland de) Echo Song Empire Brass



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912)

Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano (1840)

Frédéric Chopin: Etude No. 4 (1832)

Joaquín Rodrigo: Four Pieces (1938)

George Frideric Handel: Organ Concerto No. 13 in F 'Cuckoo and Nightingale' (1739)

Claude Debussy: Children's Corner: Serenade of the Doll (1908)

Carl Nielsen: Five Piano Pieces (1890)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1901)

Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: The Great Doxology (1915)

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Shivaree (1948)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)

Domenico Scarlatti: Sonata in C (1750)

Giacomo Puccini: March 'Electric Shock' (1899)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Wolfgang Amadeus Mozart: Presto from String Quartet No. 3 (1772)

Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla (1886)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Henry Purcell: The Gordian Knot Untied: Jigg (1691)

Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: When I was a lad (1878)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Eric Coates: London Suite: Knightsbridge March (1933)



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia (1893)

Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance (1915)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14 in c-Sharp 'Moonlight' (1801)

Claude Debussy: La boîte à joujoux (1913)

Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C (1899)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 35 in A-Flat (1783)

Roger Quilter: Three English Dances (1910)



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Golden Cockerel: Suite (1907)

Claude Debussy: La mer (1905)



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 3 (1940)

Florent Schmitt: La tragédie de Salomé: Dance of the Pearls (1907)

Benjamin Britten: A Simple Symphony (1934)

Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)

Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero comes' (1796)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 (1942)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in A (1782)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in E (1773)

Joseph Martin Kraus: Olympie: Overture (1792)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets (1725)

Johann Sebastian Bach: Three-Part Invention No. 10 (1723)

Felix Mendelssohn: Allegro from the Octet for Strings (1825)

Domenico Scarlatti: Sonata in G (1750)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Suite (1889)

Dimitri Tiomkin: The Great Waltz: Suite (1938)



16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne (1735)

Florence Price: Largo from Symphony No. 1 (1932)

George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935)

Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture (1862)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' (1878)

Charles Ives: Allegro from Symphony No. 2 (1902)

Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)

Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943)

Luigi Boccherini: Symphony No. 1 in D (1775)

Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet (1775)

Georges Bizet: Allegro from Symphony No. 1 (1855)



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Hector Berlioz: Harold in Italy (1834)



20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

Rupert Ignaz Mayr: Passacaglia-Grave (1700)

Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto (1753)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler (1884)

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Pur ti miro (1643)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

John Lennon/Paul McCartney: The Fool on the Hill (1967)