WCLV Program Guide 03-04-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Haydn, Franz Joseph Welsh Folksong, "The white mountains," H XXXVIb:20 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Haydn, Franz Joseph String Quartet in G, Op. 77, No. 1 Smithson String Quartet

Glazunov, Alexander Finnish Sketches, Op 89 Hong Kong Phil/Kenneth Schermerhorn

Sibelius, Jean Karelia Suite, Op. 11 Philharmonia Orch/Vladimir Ashkenazy

Rota, Nino 15 Preludes Danielle Laval, p

Soler, Antonio Clavier Sonata #3 in B-Flat David Schrader, hc

Scarlatti, Domenico The Good-Humored Ladies Orch/Robert Irving

Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in E, Kk 205 Scott Ross, hc

Svendsen, Johan Norwegian Artists' Carnival, Op 14 Trondheim Sym Orch/Ole Kristian Ruud

Grieg, Edvard String Quartet in F Oslo Camerata/Stephan Barratt-Due

Couperin, François L'art de toucher le clavecin Carole Cerasi, hc

Tchaikovsky, Peter Sleeping Beauty, Op. 66 Royal Opera House Orch/Mark Ermler

Glazunov, Alexander The Seasons, Op 67 Royal Scottish National Orch/José Serebrier

Milhaud, Darius Concertino de printemps, Op. 135 Michael Guttman, v; Royal Phil/José Serebrier

Hahn, Reynaldo Song, "L'Automne" Martyn Hill, t; Graham Johnson, p

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata No.21 in C, Op 53, "Waldstein" Paul Lewis, p

Anonymous Grimstock Julian Bream Consort

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Christopher Parkening, g; Los Angeles Chamber Orch

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Piers Lane, p

Grainger, Percy Lisbon (Dublin Bay) English Chamber Orch/Benjamin Britten

Tchaikovsky, Peter Symphony No. 1 in g, Op. 13, "Winter Dreams" Orch of St Luke's/Pablo Heras-Casado

Scriabin, Alexander Twenty-Four Preludes, Op 11 Piers Lane, p

Fauré, Gabriel Three Songs, Op. 7 Ofra Harnoy, vc; Michael Dussek, p

Debussy, Claude Préludes, Book 1 Ofra Harnoy, vc; Michael Dussek, p

Wieniawski, Henryk Violin Concerto #2 in d, Op 22 Juliette Kang, v; Vancouver Sym Orch/Sergiu Comissiona

Brahms, Johannes Academic Festival Overture, Op. 80 London Sym Orch/Michael Tilson Thomas

Anderson, Leroy A Harvard Festival (1969) BBC Concert Orch/Leonard Slatkin

Hahn, Reynaldo Song, "L'Automne" Martyn Hill, t; Graham Johnson, p

Porter, Quincy Blues lointains Alexa Still, f; Susan DeWitt Smith, p

Schuller, Gunther Suite for Winds Borealis Wind Quintet

Saint-Saens, Camille Suite for Orchestra, Op. 49 Bohemia Chamber Phil/Douglas Bostock

Saint-Saens, Camille Romance, Op. 37 Timothy Hutchins, f; CBC Vancouver Orch/Mario Bernardi

Saint-Saens, Camille Romance in C, Op. 48 Dong-Suk Kang, v; Polish National Radio Sym/Antoni Wit

Giuliani, Mauro Variations in a, Op 24a Rainer Kussmaul, v; Sonja Prunnbauer, g

Korngold, Erich Wolfgang Theme and Variations, Op. 42 Northwest German Phil/Werner Andreas Albert

Schumann, Robert Variations on an original theme (1831) Karl Engel, p

Strauss II, Johann Persischer Marsch, Op. 289 Vienna Phil/Willi Boskovsky

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Louis-Nicolas Clérambault: Simphonia No. 2 'La Felicite' (1698)

John Knowles Paine: Overture to 'As You Like It' (1876)

Emmanuel Chabrier: Habanera (1885)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 in B-Flat (1733)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins & 2 Cellos (1720)

John Kander: Chicago: All That Jazz (1975)

Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934)

Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 40 (1788)

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

Robert Schumann: Fantasy Pieces: Soaring (1838)

Jacques Ibert: Entr'acte (1935)

Hugo Alfvén: The Mountain King: Dance of the Shepherd Girl (1923)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Black Swan Pas de deux (1876)

Anonymous: Ballad 'Johnny Faa'

Traditional: Polska from 'Dorotea'

Gustav Holst: Brook Green Suite (1933)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E (1842)

Henry Purcell: Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the Trumpet' (1694)

Herbert Howells: Pastoral Rhapsody (1923)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E 'L'amoroso' (1728)

Angélica Negrón: Sueno Recurrente (2002)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Philip Maneval: The Demise of the Shepard Glacier (2020)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 9 (1886)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dmitri Shostakovich: Hamlet: Ball at the Palace (1964)

Leroy Anderson: Belle of the Ball (1951)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite (1876)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 2 (1921)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 1 in E-Flat (1794)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g (1740)

Václav Pichl: Symphony in C (1770)

Ferdinand Hérold: Le pré aux clercs: Overture (1832)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in c (1876)

Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain (1867)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A (1730)

Antonio Vivaldi: Giustino: La gloria del mio sangue (1724)

Alexander Glazunov: Violin Concerto in a (1905)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau (1909)

Antonín Dvorák: The Golden Spinning Wheel (1896)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture (1811)

Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 (1827)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto (1725)

Antonio Vivaldi: Laudamus te from Gloria (1708)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Vincent Persichetti: Divertimento for Band: March (1950)

Ignaz Pleyel: Sinfonia Concertante No. 2 (1805)

John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme (2015)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo (1877)

Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935)

Chris Marshall: Heartstrings (2012)

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in E-Flat 'Storm at Sea' (1725)

John Ireland: Epic March (1942)

John Field: Nocturne No. 11 in E-Flat (1833)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

Grace Williams: Fantasy on Welsh Nursery Tunes (1940)

George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat (1707)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

Emmanuel Chabrier: España (1883)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792)

Amy Beach: La Captive (1898)

Florence Price: Adoration (1951)

Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 (1858)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e (1919)

Antonio Vivaldi: Gloria (1708)

20:00 NIGHT MUSIC with Peter van de Graaff

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat (1835)

Grace Williams: Calm Sea in Summer (1944)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Auguste Franchomme: Nocturne for 2 Cellos (1839)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

César Franck: Allegretto from Symphony in d (1888)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Intermezzo (1911)

Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 (1790)

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 3 'A Day in May' (1961)