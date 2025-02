WCLV Program Guide 02-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Bach, Johann Sebastian Cantata No. 208, "Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd! (Hunt)" Stephen Nielson, p; Ovid Young, p Resmiranda ReS-8014 N/A 5:08

0:05:00 Beethoven, Ludwig van String Quartet No. 2 in G, Op. 18 Juilliard String Quartet CBS M3K-37868 (3) N/A 23:45

0:31:00 Smetana, Bedrich The Bartered Bride London Sym/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8412 Smetana: The Bartered Bride · String Quartet "My Life" 24:23:00

0:55:00 Martinu, Bohuslav etudes and Polkas Antonin Kubalek, p Dorian DOR-90121 Piano Recital: Kubalek, Antonin - SUK, J. / DUSSeK, F.X. / Myslivecek, J. / VANHAL, J.B. / Smetana, B. / DUSSKe, J.L. (Czech Miniature Masterpieces) 1:35

1:00:00 Prokofiev, Serge Cinderella, Op. 87 Galina Heifetz, v; Mark Kaplan, p Connoisseur CD-4204 Prokofiev: Sonatas For Violin & Piano, etc 5:33

1:06:00 Prokofiev, Serge Ballet, "On the Dnieper," Op. 51 Monte Carlo Phil/James DePreist Koch 3-7349-2 N/A 20:41

1:26:00 Prokofiev, Serge Romeo and Juliet, Op. 64 Kelly Burke, cl; Andrew Willis, p Centaur CRC-2562 The Russian Clarinet 13:08

1:41:00 Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto No. 3 in G, BWV 1048 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Philips 400076-2 Bach: The Brandenburg Concertos Nos. 1, 2, and 3 13:26

1:55:00 Caccini, Francesca La Liberazione di Ruggiero Mertine Johns, ms; Vieuxtemps String Quartet Leonarda Le-353 (2) The Lost Tradition Found 1:27

2:00:00 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 99 in e-Flat Cologne Chamber Orch/Helmut Muller-Bruhl Naxos 8.55411 HAYDN: Symphonies, Vol. 18 (Nos. 80, 81, 99) 24:28:00

2:24:00 Dello Joio, Norman Prelude: To a Young Dancer Debra Torok, p Albany TROY-344 Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 1 5:31

2:30:00 Dello Joio, Norman Lyric Pieces for the Young Debra Torok, p; Maryléne Dosse, p Albany TROY-468 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:45

2:32:00 White, Dolores Blues Dialogue Gregory Walker, v Leonarda Le-339 Kaleidoscope: Music By African-American Women 7:09

2:39:00 Gershwin, George Rhapsody in Blue Peter Donohoe, p; London Sinfonietta/Simon Rattle eMI/Ang CDC7-54280-2 Gershwin: Rhapsody In Blue/ Piano Concerto/ Songbook 16:07

2:55:00 Dello Joio, Norman Diversions Debra Torok, p Albany TROY-359 Norman Dello Joio: Complete Works for Piano, Vol. 3 - Family Album, Five Images, Stage Parodies 1:42



03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Ravel, Maurice Jeux d'eau Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Cala CACD-1004 Ravel: Five O'Clock Foxtrot, Bolero, La Valse 5:35

3:06:00 Ravel, Maurice Violin and Cello Sonata (1922) Isidore Cohen, v; Timothy eddy, vc Nonesuch 71355-2 Ravel: Chansons Madecasses / Sites Auriculaires / Sonata For Violin And Cello 20:19

3:26:00 Rameau, Jean-Philippe Les Indes Galantes Les Arts Florissants/William Christie Harmonia Mundi HMX-290605/7 (3) Opera Baroque: Highlights- Italia, england, France 1:49

3:28:00 Beethoven, Ludwig van Zur Namensfeier Overture, Op 115 Leipzig Gewandhaus Orch/Kurt Masur Philips 438706-2 (2) N/A 6:23

3:34:00 Schubert, Franz Wanderer Fantasia in C, Op. 15, for Piano and Orchestra Louis Lortie, p; Hague Residentie Orch/George Pehlivanian Chandos CHAN-9801 Liszt: Works for Piano & Orchestra, Vol. 1 21:02

3:55:00 Schubert, Franz Das Wandern fr "Die Schone Müllerin" Yevgeny Kissin, p RCA 58420-2 Schubert: Piano Sonata In B-flat, Op. Posth./ Schubert-Liszt: Four Songs/ Liszt: Mephisto Waltz No. 1 1:40

4:00:00 Satie, Erik Descriptions automatiques (1913) Frank Glazer, p Vox CDX-5011 (2) Satie: Complete Piano Music 4:52

4:05:00 Satie, Erik Two Posthumous Preludes and a Gnossienne French National Orch London 452937-2 Poulenc: Aubade, Les Biches, etc. 9:18

4:14:00 Poulenc, Francis Suite française (1935) Francis Poulenc, p Odyssey Y-33792 N/A 12:51

4:29:00 Dvorák, Antonín String Quartet No. 12 in F, Op. 96, "American" Guarneri String Quartet Philips 420803-2 String Quartets - Streichquartette: 'From My Life' / "American" 25:49:00

4:55:00 Still, William Grant Get on Board Sierra Winds; Carol Urban-Stivers, p Cambria CD-1083 Get on Board: American Music for Woodwinds by William Grant Still 1:26

5:00:00 Debussy, Claude Nocturne in D-Flat Werner Haas, p Philips 438721-2 (2) Complete Piano Music Volume 2 5:43

5:06:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 25 in C, K. 503 Andràs Schiff, p; Salzburg Mozarteum Camerata Academica/Sàndor Vegh London 425791-2 Piano Concertos No. 24, K. 491, No. 25, K. 32:27:00

5:40:00 Debussy, Claude Sonata (#2) for Flute, Viola and Harp William Bennett, f; Roger Tapping, vi; Ieuan Jones, h Cala CACD-1017 (2) French Chamber Music for Woodwinds, Volume One: Debussy and Saint-Saëns 15:43

5:56:00 Wilder, Alec Nonet for Brass Los Angeles Horn Club EMI/Ang CDM7-63764-2 N/A 1:40

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:55 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' (c.1610) Empire Brass Telarc 80204 1:31

06:07:17 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 13458 5:50

06:15:08 Aaron Copland: El Salón México (1936) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

06:28:21 Brian Dykstra: Umgawa Rag (1997) James Umble, saxophone Centaur 3161 5:23

06:36:59 Felix Mendelssohn: Psalm 43 'Richte mich, Gott' Op 78 # 2 (1844) RIAS Chamber Chorus Marcus Creed Harmonia Mundi 2908304 3:45

06:42:22 Joseph Haydn: Piano Trio No. 1 in F H 15:37 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 12:34

06:56:23 John Philip Sousa: Royal Welch Fusilier March (1929) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 3:43

07:03:40 Niels Gade: Finale from Symphony No. 1 Op 5 (1842) Danish National Radio Symphony Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:15

07:12:50 Herbert Howells: Suite for Orchestra: Overture Op 13 'The B's' (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 9557 9:54

07:23:44 Thomas Tallis: If Ye Love Me (1560) Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 2:11

07:27:57 Johannes Brahms: FAE Sonata: Scherzo (1853) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 15312 5:36

07:33:42 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves (1735) Les Délices Délices 2013 1:59

07:41:56 Gerald Finzi: Elegy 'The Fall of the Leaf' (1942) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 64721 10:57

07:56:07 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Scherzo Op 35 # 1 (1886) Joanne Polk, piano Steinway 30037 3:08

08:08:01 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 (1986) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

08:18:28 John Adams: The Chairman Dances (1987) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 12:23

08:33:18 Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4854180 2:53

08:36:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Piano Concerto No. 20 K 466 (1785) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 9:33

08:48:03 Frederick Loewe: Camelot: Suite (1960) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 13:36

09:06:29 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 19:00

09:26:00 Franz Waxman: The Spirit of St. Louis: Ireland (1957) London Symphony Richard Kaufman Varese Sarabande 704 4:20

09:36:21 King Henry VIII: Pastime with Good Company (1520) Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:23

09:38:56 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat Op 64 # 1 'Minute' (1838) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 1:47

09:41:11 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 in D Op 21 # 4 (1775) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

09:50:13 Jacques Offenbach: The Grand Duchess of Gérolstein: Overture (1867) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 4:31

09:56:48 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 3:30



10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:14 Libby Larsen: Collage: Boogie (1988) Baltimore Symphony David Zinman Argo 444454 4:14

10:05:56 Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown (2006) Baltimore Symphony Marin Alsop OMAC 12 4:06

10:11:55 George Walker: String Quartet No. 1 'Lyric' (1946) Catalyst Quartet Azica 71357 22:47

10:36:12 William Boyce: Symphony No. 7 in B-Flat Op 2 # 7 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 8:52

10:45:25 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 20 (1750) Ivo Pogorelich, piano Deutsche Gram 4795448 3:27

10:51:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 20 in d K 466 (1785) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 33:22

11:26:00 Florence Price: Five Preludes (1932) Josh Tatsuo Cullen, piano Blue Griffin 615 9:54

11:37:17 Margaret Bonds: Simon Bore the Cross: Walkin' to Calvary (1965) Janinah Burnett, soprano Dessoff Choirs & Orchestra Malcolm J. Merriweather Avie 2589 8:34

11:47:49 Xavier Dubois Foley: Shelter Island (2020) Randall Goosby, violin Decca 4851664 5:08

11:53:32 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29



12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:46 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 20:27

12:28:45 Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868) Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 44849 29:39



13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:30 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

13:06:19 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1: Procession of the Sardar (1894) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 3:43

13:10:55 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888) Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4791041 18:36

13:30:57 Vincent Persichetti: A Lincoln Address Op 124 (1973) Barry Scott, narrator Nashville Symphony Leonard Slatkin Naxos 559373 13:13

13:47:04 Gustav Mahler: Veni creator Spiritus from Symphony No. 8 (1910) Minnesota Chorale Minnesota Orchestra Osmo Vänskä BIS 2496 22:57

14:12:06 Johannes Brahms: Alto Rhapsody Op 53 (1869) Jessye Norman, soprano Philadelphia Orchestra Riccardo Muti Philips 426253 12:22

14:26:24 Johann Sebastian Bach: Partita for Solo Flute BWV 1013 (1718) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 16:59

14:44:38 Germaine Tailleferre: Ballade for Piano & Orchestra (1920) Rosario Marciano, piano Luxembourg Philharmonic Louis de Froment Vox 8157 14:18

14:59:34 Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 (1949) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 553624 7:59

15:07:58 Sergei Prokofiev: Pushkin Waltz Op 120 # 2 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:54

15:11:38 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879) London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

15:27:38 Charles Wood: Nunc dimitis in B-Flat (1916) Westminster Abbey Choir James O'Donnell Hyperion 68301 3:11

15:31:15 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals (1886) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 16:29

15:48:24 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 8:48

15:57:30 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959) Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 2:50

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:40 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 in C Op 49 (1899) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

16:11:32 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 13:27

16:28:49 George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people (1739) Monteverdi Choir English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 4:00

16:37:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 20 K 466 (1785) John Gibbons, fortepiano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7575 7:42

16:47:03 Michael Torke: Bright Blue Music (1985) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

16:57:24 Tylman Susato: The Danserye: Bergerette 'Sans roch' (1551) New London Consort Oiseau-Lyre 436131 3:07

17:05:21 Franz Schubert: Kyrie from Mass No. 6 D 950 (1828) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0008 5:26

17:12:15 Arvo Pärt: Fratres for Strings & Percussion (1992) London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 55619 9:58

17:23:31 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D Op 18 # 3 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

17:39:57 Randall Thompson: Frostiana: Stopping by Woods on a Snowy Evening (1959) Turtle Creek Chorale Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Reference 49 4:55

17:45:54 Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening (1935) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:53

17:49:38 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38



18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:57 Hugo Wolf: Scherzo & Finale (1877) Orchestra of Paris Daniel Barenboim Erato 45416 15:03

18:24:23 Anonymous: Spiritual 'This Little Light of Mine' Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 2015 4:05

18:31:09 Anonymous: Spiritual 'You Must Have that True Religion' Seraphic Fire Patrick Dupré Quigley SFM 2015 3:18

18:36:09 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

18:52:05 Morton Gould: Revival: A Fantasy on Six Spirituals (1947) Royal Philharmonic Paul Freeman Sony 586215 6:43



19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:52 Michael Torke: Ash (1988) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 14:56

19:17:57 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 'From the New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 41:33



20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:59 William Arms Fischer: Goin' Home (1922) Kevin Deas, bass PostClassical Ensemble Angel Gil-Ordóñez Naxos 559777 6:08

20:09:17 Gerald Finzi: Love's Labour's Lost Suite Op 28 (1946) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5101 27:00

20:37:58 Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:50

21:03:15 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

21:25:24 Gabriela Montero: Improvisation on 'Happy Birthday' (2007) Gabriela Montero, piano Deutsche Gram 4795096 2:46

21:29:02 Irvin L. Wagner: Variations on 'Happy Birthday' (1990) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 8:00

21:38:44 Florence Price: Three Negro Spirituals (1942) Deborah Moriarty, piano Blue Griffin 633 7:24

21:46:58 Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:29:28 Alberto Hemsi: Viola Quintet in G Op 28 (1943) ARC Ensemble Chandos 20243 17:41

22:48:21 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 7:17

22:56:00 Johann Sebastian Bach: Fugue in C from 'Toccata, Adagio & Fugue' BWV 564 (1717) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 4:48



23:00 QUIET HOUR

23:02:26 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Sir Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:04:36 Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903) Jupiter String Quartet Oberlin Music 1304 8:50

23:13:27 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e Op 72 # 2 (1886) Cleveland Orchestra George Szell Warner 6:02

23:19:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C K 315 (1778) Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 427677 6:05

23:25:42 David Baker: Blues from Cello Sonata (1973) János Starker, cello Sony 586215 7:39

23:33:21 Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat Op 25 # 1 'Aeolian Harp' (1836) Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

23:37:04 Peter Tchaikovsky: The Seasons: May Op 37 # 5 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 5:19

23:42:24 Aaron Copland: Music for a Great City: Night Thoughts (1961) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60149 7:16

23:49:40 Leonard Cohen: Suzanne (1967) Marie McLaughlin, soprano I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802 4:24

23:54:14 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria (1938) Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:34