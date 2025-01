WCLV Program Guide 01-28-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Massenet, Jules Werther (1892) Marcelo Alvarez, t; Nice Phil and Cho/Mark Elder

Massenet, Jules Manon Ballet Royal Opera House Orch/Richard Bonynge

Lalliet, Théodore Fantaisie on Massenet's Le Cid Bert Lucarelli, ob; Susan Jolles, h

Handel, George Frideric Water Music Suite No. 1 in F English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Fauré, Gabriel Fantaisie, Op 79 William Bennett, f; English Chamber Orch/Steuart Bedford

Fauré, Gabriel Violin Concerto in d Mischa Lefkowitz, v; Polish Radio Sym Orch/David Amos

Bartók, Béla The Miraculous Mandarin, Op 19 St Louis Sym Cho, St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Grétry, André Lucile Orch de Bretagne/Stefan Sanderling

Bach, Johann Sebastian Fantasia on a Rondo, BWV 918 Igor Kipnis, hc

Bach, Johann Christian Oboe Concerto in F Pauline Oostenrijk, ob; Nieuw Sinfonietta Amsterdam/Jaap ter Linden

Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, clavichord

Bingen, Hildegard von Symphoniae harmoniae celestium revelationum Sequentia (Medieval Music Ensemble)

Massenet, Jules Orchestral Suite No. 2, Scènes hongroises (1871) New Zealand Sym Orch/Jean-Yves Ossonce

Dohnányi, Ernst von Ruralia Hungarica, Op 32b Tasmin Little, v; Martin Roscoe, p

Bartók, Béla Forty-Two Hungarian Folksongs June de Toth, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chilese, Bastiano Canzon in Echo a 8 (1608) Hesperion XXI/Jordi Savall Alia

Françaix, Jean Piano Concerto (1936) Ian Hobson, p; Illinois Sinfonia Da Camera

Beethoven, Ludwig van Piano Sonata #6 in F, Op 10/2 Ian Hobson, p

Rabaud, Henri Merchant of Venice Rheinland-Pfalz Phil/Leif Segerstam

Bizet, Georges L'Arlésienne Suite No. 2 London Sym Orch/Rafael Frühbeck de Burgos

Viardot-Garcia, Pauline Song, Bonjour mon coeur Karin Ott, s; Christoph Keller, p

Rossini, Gioachino Péchés de vieillesse (Sins of My Old Age), Vol XI Alessandro Mangoni, p

Milhaud, Darius Ballade, Op. 61 Claude Helffer, p; French National Orch/David Robertson

Ravel, Maurice Tzigane Aaron Rosand, v; Southwest German Radio Orch/Rolf Reinhardt

French Various French L'Eventail de Jeanne (1927) Philharmonia Orch/Geoffrey Simon

Herold/Lanchbery La Fille mal gardée National Phil/Richard Bonynge

Coste, Napoleon La Ronde de Mai, Op 42 Marc Teicholz, g

Saint-Saens, Camille Symphony No. 1 in E-Flat, Op. 2 ORTF National Orch/Jean Martinon

Saint-Saens, Camille Odelette, Op. 162 William Bennett, f; English Chamber Orch/Steuart Bedford

Bach, Johann Sebastian Flute Concerto in g, BWV 1056 William Bennett, f; St Martin's Academy/Neville Marriner

Helline, Lupus Compt alle uut by tre by drye Convivium Musicum Gothenburgense

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Joseph Haydn: Minuet from Symphony No. 86 (1786)

Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

Emmerich Kálmán: Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány' (1924)

Arturo Márquez: Danzon No. 2 (1994)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875)

George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925)

John Philip Sousa: March 'Semper Fidelis' (1888)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony in d (1864)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko (1869)

Frédéric Chopin: Etude No. 21 'Butterfly' (1836)

Édouard Lalo: Scherzando from Symphonie espagnole (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance 'The Hero Coburg's Victory' (1789)

Gabriel Fauré: Ave Maria (1906)

Felix Mendelssohn: Finale from String Symphony No. 12 (1823)

Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 1 (1858)

Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 4 'Inextinguishable' (1916)

Brian Dykstra: Lancashire Rag (1995)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 57 (1774)

Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954)

Ernesto Lecuona: Malagueña (1927)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture (1749)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo (1884)

Igor Stravinsky: Scherzo à la russe (1943)

Josef Rheinberger: Organ Concerto No. 2 in g (1894)

Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Violin Concerto No. 2 'The Prophets' (1931)

Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)

Franz Schubert: Twelve Waltzes (1820)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Concerto No. 2 (1816)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Mother Goose Ballet (1911)

Leos Janácek: Sinfonietta (1926)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Jean-Féry Rebel: Ulysses: Two Airs & Chaconne (1703)

Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Ritournelle (1733)

Percy Grainger: The Warriors (1916)

Percy Grainger: Walking Tune (1911)

Johann Christoph Friedrich Bach: Trio in C (1770)

Robert Schumann: Symphony No. 4 in d (1851)

Camille Saint-Saëns: Phaëthon (1873)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 in f-Sharp (1841)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in G (1734)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 11 in B (1951)

Ernst Toch: Geographical Fugue (1930)

Alberto Nepomuceno: Suite Antiga (1893)

Jerome Moross: Theme & Variations from Symphony No. 1 (1942)

Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio (1902)

Patrick Doyle: Harry Potter & the Goblet of Fire: Suite (2005)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz (1883)

Karl Goldmark: In Italy (1904)

Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 (1957)

John Stanley: Trumpet Voluntary (1750)

Jean Sibelius: Karelia Suite (1893)

Johan Halvorsen: Mascarade: Holberg Overture (1922)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 5 'Emperor' (1809)

Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings (1933)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Jules Massenet: Le Cid Ballet Suite: Castillan (1885)

Ottorino Respighi: Fantasia slava (1903)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sir George Dyson: Children's Suite after Walter de la Mare (1920)

Frédéric Chopin: Scherzo from Piano Trio (1829)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 4 (1889)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Alan Hovhaness: Concerto for Soprano Saxophone (1980)

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 in F (1875)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Alessandro Scarlatti: Variations on 'La Folia' (1723)

Johannes Brahms: Piano Quintet in f (1864)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D (1737)

Rebecca Clarke: Piano Trio (1921)

Claude Champagne: Danse villageoise (1929)

Samuel Coleridge-Taylor: Danse nègre (1898)

Frédéric Chopin: Berceuse (1844)

Joachim Raff: Symphony No. 8 'Sounds of Spring' (1876)

Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 in f (1811)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat (1831)

23:00 QUIET HOUR

Gabriel Fauré: Nocturne No. 4 in E-Flat (1884)

Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)

Marcel Tournier: Vers la source dans le bois (1922)

Gabriel Fauré: Sicilienne (1898)

Johann Peter Salomon: Romance (1795)

Max Reger: The Violin-Playing Hermit (1913)

Samuel Coleridge-Taylor: Serenade (1895)

Felix Mendelssohn: Adagio from Piano Concerto No. 2 (1837)