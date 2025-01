WCLV Program Guide 01-27-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Vesperae Solennes de Confessore, K. 339 Pamela Heuvelmans, s; Mannheim Chamber Orch/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Quartet No. 2 in E-Flat, K 493 Bart van Oort, forte-p; Tjamke Roelofs, v; Bernadette Verhagen, vi; Jaap ter Linden, vc

Mozart, Wolfgang Amadeus Motet, Exsultate, jubilate, K. 165 Annemarie Kremer, s; Southwest German Chamber Orch/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus March in D, K. 408/2 Salzburg Mozarteum Orch/Hans Graf

Mozart, Wolfgang Amadeus Four German Dances, K. 602 Ensemble Wien

Mozart, Wolfgang Amadeus Six Preludes and Fugues for String Trio, K. 404a Rémy Baudet, v; Staas swierstra, vi; Rainer Zipperling, vc

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 20 in d minor, K. 466 Jenö Jandó, p; Concentus Hungaricus/Andras Ligeti

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 32 in G, K. 318, Overture in the Italian Style Prague Chamber Orch/Sir Charles Mackerras

Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio and Allegro in f, K 594 Berlin Phil Wind Quintet

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 567 Slovak Sinfonietta/Taras Krysa

Mozart, Wolfgang Amadeus Der Frühling, K. 597 Claron McFadden, s; Bart van Oort, forte-p

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 2 in D, K. 211 Vadim Repin, v; Vienna Chamber Orch/Yehudi Menuhin

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quintet No. 6 in E-Flat, K 614 Lindsay String Quartet; Louise Williams, vi

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Elisabeth Schwarzkopf, s; Philharmonia/Carlo Maria Giulini

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Budapest Wind Ensemble/Kalman Berkes

Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute, K. 620 Dresden Staatskapelle/Hans Vonk

Mozart, Wolfgang Amadeus Variations in F, K. 613, on Ein Weib ist das herrlichste Ding Bart van Oort, forte-p

Schack, Benedikt Der Stein der Weisen Boston Baroque Cho and Orch/Martin Pearlman

Mozart, Wolfgang Amadeus Divertimento in B-Flat, K. 439b/1 Chamber Orch of Europe

Mozart, Wolfgang Amadeus Alma Dei Creatoris, K. 277 Teatro Armonico Stuttgart/Nicol Matt

Mozart, Wolfgang Amadeus Motet, Ave verum corpus, K. 618 King's College Choir/Stephen Cleobury

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Sonata No. 1 in C, K. 279 Christoph Eschenbach, p

Reger, Max Variations and Fugue on a Theme by Mozart, Op 132 Norrköping Sym/Leif Segerstam

Mozart, Wolfgang Amadeus Song, Als Luise die Briefe, K 520 Claron McFadden, s; Bart van Oort, forte-p

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 (opera in 2 acts) Soloists; Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/J E Gardiner

Liszt, Franz Réminiscences de Don Juan, after Mozart (1841) Anderson & Roe Piano Duo

Beveridge, Thomas Magic Flute Fantasy New Mexico Brass Quintet

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 16 in D, K. 451 Derek Han, p; Philharmonia Orch/Paul Freeman

Mozart, Wolfgang Amadeus Six German Dances, K. 600 Ensemble Wien

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings (1875)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Gigue (1720)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910)

William Grant Still: Wailing Woman (1946)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto (1725)

Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927)

Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings (1870)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803)

Henryk Wieniawski: Finale from Violin Concerto No. 2 (1870)

Ola Gjeilo: Northern Lights (2008)

Jean Langlais: Pasticcio (1956)

Johannes Brahms: Waltz No. 1 (1865)

Astor Piazzolla: Adiós Nonino (1959)

Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra (1946)

Anonymous: Spiritual 'I Want to Die Easy'

John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993)

Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz (1941)

Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1862)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Wolfgang Amadeus Mozart: The Impresario: Overture (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio for Glass Harmonica (1791)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2 in D (1775)

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 17 'Hunt' (1783)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 12 in F (1778)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 (1878)

William Alwyn: Concerto Grosso No. 2 (1948)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C 'Jupiter' (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town (1944)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

Enrique Granados: Torrijos: Suite (1894)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 24 in c (1786)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 2 in G (1777)

Leopold Mozart: Symphony in G (1767)

Karl Jenkins: Nunc dimittis (2014)

Karl Jenkins: Adiemus 'Songs of Sanctuary' - Cantate Domino (1995)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 (1894)

Anton Arensky: String Quartet No. 1 in G (1888)

Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite (1953)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 (1785)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 1 in E-Flat (1764)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Franz Schubert: Finale from Symphony No. 4 'Tragic' (1816)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Antonio Vivaldi: Fugue from Concerto for 2 Violins (1711)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 9 (1777)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Juan Arriaga: Symphony in D (1825)

Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum (1780)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo alla Turca from Piano Sonata No. 11 (1778)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Divertimento for Strings K 136 (1772)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D (1784)

Édouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

20:00 SPECIAL Their Music Survives: The Resilience and Revival of Jewish Music from The Holocaust with Mat Edelson

To be a Jewish composer or musician under the Third Reich’s reign of terror meant your next note could be your last. At first their works were banned and labeled degenerate, their contributions to the musical canon erased from public display. Later, as the murderous frenzy of the Holocaust exploded in the ghettos and concentration camps, composers and musicians imprisoned there refused to be stilled. On scraps of paper, they penciled their inspirations and played their songs, praying that even if they died, their music would survive. Miraculously, it has.

21:00 NIGHT MUSIC with John Mills

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

Ottorino Respighi: Aria for Strings (1901)

Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan (1944)

Johann Sebastian Bach: Largo from Keyboard Concerto No. 5 (1740)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade (1893)

Amy Beach: A Hermit Thrush at Eve (1921)

Anton Arensky: Andante from String Quartet No. 1 (1888)

Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881)

Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude (1859)

Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut (1907)