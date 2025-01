WCLV Program Guide 01-24-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giménez, Gerónimo La Boda de Luis Alonso Burning River Brass

Boccherini, Luigi String Quartet in A, Op 39/1 (G 213) Tokyo Boccherini Quartet

Weber, Carl Maria von Oberon Philharmonia Orch/Erich Leinsdorf

Mendelssohn, Felix A Midsummer Night's Dream Overture, Op. 21 Atlanta Sym Orch/Yoel Levi

Kunzen, Friedrich Ludwig Holger Danske Inger Dam-Jensen, s, Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard

Schubert, Franz Impromptu in G Flat, D 899, No. 3 Mstislav Rostropovich, vc; Alexander Dedyukhin, p

Bach, Johann Sebastian Two-Clavier Concerto No. 1 in c, BWV 1060 Robert Woolley, hc; Paul Nicholson, hc; Purcell Quartet and Friends

Shostakovich, Dmitri Symphony No. 1 in F minor, Op. 10 Cracow Phil/Gilbert Levine

SEIXAS, Carlos Clavier Sonata No. 4 Sophie Yates, hc

Bingen, Hildegard von Symphoniae harmoniae celestium revelationum Sequentia (Medieval Music Ensemble)

Kunzen, Friedrich Ludwig Holger Danske Danish National Radio Sym/Thomas Dausgaard

Schumann, Robert Three Romances, Op. 28 Norman Shetler, p

Vaughan Williams, Ralph Romance in D-Flat (1951) Tommy Reilly, harmonica; St Martin's Academy/Neville Marriner

Jacob, Gordon Five Pieces Tommy Reilly, harmonica; St Martin's Academy/Neville Marriner

Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Zino Francescatti, v; New York Phil/Dimitri Mitropoulos

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Burleigh Four Concert Pieces (1920) Zina Schiff, v; Mary Barranger, p

Handel, George Frideric Samson Edita Gruberova, s; Wynton Marsalis, tr

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 La Stravaganza Köln/Andrew Manze

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846/69 Keith Jarrett, p

Thomson, Virgil A Joyful Fugue (1962) Budapest Sym Orch/James Bolle Albany

Thomson, Virgil Power Among Men (1958) New London Orch/Ronald Corp

Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Mozart, Wolfgang Amadeus Adagio in C, K. 580a Heinz Holliger, eh; Orlando Quartet

Mozart, Wolfgang Amadeus Oboe Concerto in C, K. 314 Heinz Holliger, ob; Munich Chamber Orch/Hans Stadlmair

Fauré, Gabriel Pelléas et Mélisande, Op. 80 Juliane Banse, s; Stuttgart Radio Sym Orch/Heinz Holliger

Dvorák, Antonín Violin Sonata in F, Op 57 Anthony Marwood, v; Susan Tomes, p

Byrd, William Come, Pretty Babe Alfred Deller, ct; Wenzinger Viol Consort Vanguard

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 35, Geist und Seele wird verwirret (Soul and Spirit) Ostrobothnian Chamber Orch/Juha Kangas

Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.2 in b minor, BWV 1067 Emmanuel Pahud, f; Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul

Copland, Aaron Scherzo Humoristique, The Cat and the Mouse Leo Smit, p

Smit, Leo Symphony in C (1936) Netherlands Chamber Orch/Lucas Vis

Dell'abaco, Evaristo A Sarabande John Mark Rozendaal, viga

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz (1980)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Robert Schumann: Overture to Scenes from Goethe's 'Faust' (1853)

Hans Leo Hassler: Dixit Maria (1600)

Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)

E. T. A. Hoffmann: The Drink of Immortality: Overture (1808)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899)

Mary Earl: Beautiful Ohio (1918)

Giacomo Meyerbeer: Le prophète: Coronation March (1840)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra (1860)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Leroy Anderson: Fiddle-Faddle (1947)

Johann Sebastian Bach: Motet 'Ich lasse dich nicht' (1727)

Sir William Walton: Scherzo from Viola Concerto (1929)

Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' (1946)

Peter Tchaikovsky: Allegro from String Sextet 'Souvenir of Florence' (1890)

Paul Schoenfeld: Café Music: Allegro (1987)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: Three little maids from school (1885)

Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation (1955)

Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F (1731)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano (1787)

Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me (2006)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 (1902)

Walter Kittredge: Tenting on the Old Camp Ground (1864)

John Williams: E.T.: Flying Theme (1982)

Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750)

Constant Lambert: Horoscope: Sarabande for the Followers of Virgo (1937)

Giovanni Gabrieli: Canzoni e Sonate: Canzon 13 (1615)

Felix Mendelssohn: Overture for Wind Instruments (1824)

Frédéric Chopin: Waltz No. 7 in c-Sharp (1838)

Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sir William Walton: Façade: Popular Song (1921)

Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song (1923)

Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos (1720)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C (1795)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle (1864)

Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 (1950)

Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 39 in E-Flat (1788)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

John Field: Rondo from Piano Sonata No. 1 (1801)

John Field: Nocturne No. 1 in E-Flat (1812)

Max Bruch: Concerto for Violin & Viola (1911)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Max Richter: Vivaldi's Spring Concerto Recomposed (2012)

Norman Dello Joio: Meditations on Ecclesiastes (1956)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D (1786)

Joseph Haydn: String Quartet No. 13 in G (1769)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 7 (1944)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926)

Thomas Tallis: Spem in alium (1571)

Carl Friedrich Abel: Symphony in F (1767)

Robert Schumann: Scenes from Childhood (1838)

Bernard Herrmann: Beneath the 12 Mile Reef: The Sea & The Lagoon (1953)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (1700)

Peter Tchaikovsky: Adagio from Symphony No. 1 'Winter Dreams' (1866)

John Williams: The Post: The Presses Roll (2017)

Luther Henderson: The Well-Tampered Bach (1985)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)

Vincenzo Bellini: Norma: Overture (1831)

Peter Heidrich: Happy Birthday Variations (1994)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 (1806)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 20 in c-Sharp (1830)

Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu (1835)

Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Fiesta (1899)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Frank Bridge: Rhapsody 'Enter Spring' (1927)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze (1713)

Leonard Bernstein: Chichester Psalm No. 3 (1965)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joaquín Rodrigo: Fantasía para un gentilhombre (1954)

Carl Nielsen: Symphony No. 5 (1922)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Maurice Ravel: Violin Sonata in G (1927)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Federico Mompou: Intimate Impressions (1914)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Michael Daugherty: Hear the Dust Blow (2021)

Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Bolero (1943)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 2 in E-Flat (1783)

Sir William Walton: Façade - An Entertainment (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 2 in B-Flat (1767)

Henryk Górecki: Totus tuus (1987)

23:00 QUIET HOUR

Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio (1939)

Richard Dubugnon: Hypnos (2010)

Carl Busch: Chippewa Lullaby (1913)

John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983)

Johannes Brahms: Intermezzo in E (1892)

Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Quartet No. 2 (1786)

Nigel Hess: Ladies In Lavender: Theme (2004)

Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)