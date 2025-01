WCLV Program Guide 01-22-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Nicolai, Otto The Merry Wives of Windsor Fritz Wunderlich, t; Bavarian State Orch/Robert Heger

Vaughan Williams, Ralph The Lark Ascending (1914, rev 1920) London Chamber Orch/Christopher Warren-Green, v

Smith, Alice Mary Symphony in c London Mozart Players/Howard Shelley

Elgar, Edward Caractacus, Op 35 Bournemouth Sinfonietta/Norman Del Mar

Scheidt, Samuel Passamezzo Variations St Louis Brass Quintet

Méhul, Étienne-Nicolas Symphony #4 in E Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski

Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Cincinnati Sym/Jesús López-Cobos

da Ripa, Alberto Nunc Mater exora natum Jacob Heringman, l

Handel, George Frideric Rinaldo Freiburg Baroque Orch/René Jacobs

Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Quartet No. 2 in G, K. 285a Capriccio 10282 N/A 11:48

Haydn, Franz Joseph String Quartet in A, Op. 9, No. 6 Angeles String Quartet

Handel, George Frideric Messiah Handel and Haydn Society/Andrew Parrott

Stravinsky, Igor Violin Concerto in D Anne Sophie Mutter, v; Philharmonia/Paul Sacher

Brahms, Johannes Waltzes, Op 39 Güher, Süher Pekinel, p's

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Fantasia in c, BWV 906 Kenneth Gilbert, hc

Schubert, Franz Quartettsatz, D 103 Juilliard String Quartet

Dvorák, Antonín String Quartet Movement in F, B 120 Panocha String Quartet

Hilgers, Walter Praeludium Gerhard Meinl's Tuba Sextet

Tchaikovsky, Peter Grande Sonate in G, Op. 37a Sviatoslav Richter, p

Hamilton, Iain Scottish Dances, Op 32 Royal Ballet Sinfonia/John Wilson

Planquette, Robert Les Cloches de Corneville New Philharmonia Orch/Richard Bonynge

Pierné, Gabriel Album pour mes petits amis, Op 14 English Chamber Orch/Paul Tortelier

Pierné, Gabriel Violin Sonata, Op 36 Olivier Charlier, v; Jean Hubeau, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 35 in D, K. 385, Haffner Amsterdam Royal Concertgebouw Orch/Nikolaus Harnoncourt

Byrd, William Pavana (Pavin) Canadian Brass

Telemann, Georg Philipp Four-Violin Concerto in D Los Romeros

Bach, Johann Sebastian Three-Violin Concerto in D, BWV 1064 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner

Albéniz, Isaac Iberia Suite West Australian Sym Orch/Jorge Mester

Lecuona, Ernesto Andalucía, Suite Espagnole Thomas Tirino, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Hetman's Mistress' (1854)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Act 4 Entr'acte (1873)

Gaetano Donizetti: Don Pasquale: Overture (1843)

Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911)

Domenico Cimarosa: The Chinese Hero: Overture (1782)

Stephen Foster: Camptown Races (1850)

John Williams: Superman: March (1978)

Robert Farnon: A la claire fontaine (1955)

Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 (1859)

Stephen Sondheim: Company: Side by Side by Side (1970)

Antonio Salieri: Angiolina: Overture (1800)

Ennio Morricone: Once Upon a Time in the West: The Devil (1968)

Carl Nielsen: Allegro collerico from Symphony No. 2 'Four Temperaments' (1902)

Carrie Jacobs-Bonds: A Perfect Day (1910)

Grazyna Bacewicz: Oberek No. 2 (1951)

Thomas Morley: My bonny lass she smileth (1595)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz (1900)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture (1762)

James Horner: Titanic: My Heart Will Go On (1997)

Gabriel Fauré: Dolly Suite (1897)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

Max Steiner: Casablanca: Suite (1942)

Erik Satie: Gnossienne No. 6 (1897)

Anatoly Liadov: The Musical Snuff Box (1893)

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)

Arthur Honegger: Danse de la chèvre (1921)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792)

Roy Harris: Overture 'When Johnny Comes Marching Home' (1934)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821)

Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10/6 (1728)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ottorino Respighi: Roman Festivals (1928)

Zoltán Kodály: Háry János: Suite (1927)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Aaron Copland: Dance Panels: Pas de trois (1959)

Leonard Bernstein: Fancy Free: Big Stuff (1944)

Edvard Grieg: Holberg Suite (1884)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in e 'Fandango' (1756)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Instrumental Suite (1737)

Leos Janácek: Lachian Dances: Wedding Dance (1890)

William Boyce: Symphony No. 8 in d (1760)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)

Remo Pignone: Por el sur (1971)

Julián Plaza: Nocturna (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 8 in D (1768)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malagueña' (1878)

Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923)

Jack Beaver: The Frightened Lady: Portrait of Isla (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G (1885)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture (1827)

Edward White: Puffin' Billy (1952)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Hieronymus Praetorius: Surge, propera, amica mea (1599)

Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture 'Young Henry's Hunt' (1861)

Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917)

Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way (1924)

Hector Berlioz: Béatrice and Bénédict: Overture (1862)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Jan Antonín Kozeluch: Oboe Concerto in F (1780)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign forever (1739)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Alexander Glazunov: Triumphal March (1893)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 in d (1859)

Edvard Grieg: Two Melodies for Strings (1890)

20:00 OVATIONS: Akron Symphony, Christopher Wilkins, conductor; Akron Symphony Chorus; Bethlehem Kelley, violin

William Grant Still, Two Folk Songs

John Corigliano, Fern Hill

Ralph Vaughn Williams, The Lark Ascending

Franz Schubert, Symphony No. 5

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

Paul Moravec: Sanctuary Road (2017)

Terrance McKnight: 'Write It!' - Reflections on 'Sanctuary Road' (2018)

23:15 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

Arvo Pärt: For Lennart in Memoriam (2006)

Johannes Brahms: Andante from Horn Trio (1865)

Heitor Villa-Lobos: Ciranda No. 15 'What beautiful eyes' (1926)

Henri Duparc: Chanson triste (1868)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)