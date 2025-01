WCLV Program Guide 01-21-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mozart, Wolfgang Amadeus La clemenza di Tito, K. 621 Consortium Classicum/Dieter Klöcker

Liszt, Franz Piano Concerto No. 2 in A Alfred Brendel, p; Vienna Sym Orch/Michael Gielen

Visée, Robert de Lute Suite in g Rafael Andia, g

Bach, Wilhelm Friedemann Overture (Suite) in g Les Violons du Roy/Bernard Labadie

Benjamin, Arthur Jamaican Rhumba Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p

Ponce, Manuel Mazurka #2 Jorge Federico Osorio, p

Copland, Aaron El Salón México New York Phil/Leonard Bernstein

Ponce, Manuel Scherzino Leslie Enlow & Carlo Pezzimenti, g's

Tchaikovsky, Peter String Quartet No. 3 in e-flat, Op. 30 St Petersburg String Quartet

Wilbye, John Madrigal, The Lady Oriana Canadian Brass

Thompson, Randall Alleluia Musica Sacra Cho/Richard Westenburg

Casadesus, Robert Violin Sonata #2, Op 34 (1941) Fritz Gearhart, v; John Owings, p

Ravel, Maurice Daphnis et Chloé Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Ravel, Maurice Prélude Robert Casadesus, p

Franck, César Symphonic Variations Robert Casadesus, p; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy

Marchand, Louis Pieces de Clavecin (Suite) in d Andrew Appel, hc

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Harpsichord Suite No. 5 in E John Williams, g

Telemann, Georg Philipp Paris Quartet #1 in A Wilbert Hazelzet, f; Trio Sonnerie

Auber, Daniel-François La Muette de Portici Gothenburg Opera Orch/B Tommy Andersson

Beethoven, Ludwig van Ten National Airs with Variations, Op 107 Gregor Weichert, p

Mussorgsky, Modest Pictures at an Exhibition Chicago Sym/Rafael Kubelik

Ginastera, Alberto Estancía Washington Symphonic Brass/Milton Stevens

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Fretwork

Handel, George Frideric Violin Sonata in g, HWV 368 The Brook Street Band

Praetorius, Michael Terpsichore (1612) Los Angeles Guitar Quartet

Beethoven, Ludwig van Violin Concerto in D, Op. 61 Jascha Heifetz, v; NBC Sym Orch/Arturo Toscanini

Susato, Tielman The Danserye (1551) Convivium Musicum Gothenburgense

Scriabin, Alexander Waltz in Ab, Op 38 Chicago Pro Musica

Weill, Kurt “Kleine Dreigroschenmusik (Little Threepenny Music)” Chicago Pro Musica

Brahms, Johannes Variations on A Theme of Schumann, Op 23 Ian Hobson, p; Claude Hobson, p

Schumann, Robert Scenes from Goethe's Faust (1844-53) Champs Elysées Orch/Philippe Herreweghe

von Arnim, Bettina Aus Faust Yoshie Tanaka, ms, Yasuko Mitsui, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Franz Schubert: Overture in the Italian Style (1817)

Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Tambourins (1737)

Johann Sebastian Bach: Fugue in C from 'Toccata, Adagio & Fugue' (1717)

Franz Danzi: Allegro from Concertante for Flute & Clarinet (1814)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1860)

Johannes Brahms: Lullaby (1868)

Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz (1967)

Wolfgang Amadeus Mozart: First movement from String Quintet No. 5 (1790)

John Williams: Pops on the March (1981)

Daniel Auber: La muette de Portici: Overture (1828)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture (1787)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872)

Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Policeman's Song (1879)

Germaine Tailleferre: Scherzo from Piano Trio (1917)

Max Steiner: Casablanca: Suite (1942)

Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D (1782)

Antonio Vivaldi: Concerto for 3 Violins (1720)

Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939)

Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866)

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Frédéric Chopin: Mazurka No. 36 (1845)

Claude Debussy: Mazurka (1891)

Francis Poulenc: Gloria (1961)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 (1812)

Antonín Dvorák: Overture 'My Home' (1882)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

Josef Suk: Toward a New Life (1932)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D (1878)

Anton Bruckner: Andante from Symphony No. 4 'Romantic' (1874)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Adolph von Henselt: Scherzo in b (1839)

Anton Rubinstein: Melody in F (1852)

David Diamond: Rounds for String Orchestra (1944)

Antonio Bazzini: La Ronde des lutins (1852)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 in e (1957)

Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 in c (1722)

Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso (1887)

Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante (1778)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo (1884)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Franz Danzi: Wind Quintet in g (1821)

George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York (1935)

Frank Bridge: Dance Rhapsody (1908)

Bernard Herrmann: Citizen Kane: Breakfast Montage (1941)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 (1823)

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Minuet (1879)

Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 3 (1909)

Cristóbal de Morales: Jubilate Deo (1538)

Harry T. Burleigh: Southland Sketches (1916)

Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture (1822)

Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910)

Igor Stravinsky: Ragtime for 11 Instruments (1918)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Printemps (1887)

Amy Beach: Romance in A (1893)

Harry T. Burleigh: Southland Sketch No. 4 (1916)

Victor Herbert: Irish Rhapsody (1892)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Ferruccio Busoni: Comedy Overture (1897)

Luigi Cherubini: Requiem No. 1 (1816)