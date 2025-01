WCLV Program Guide 01-08-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Zemlinsky, Anton Opera, Der König Kandaules Czech Phil/Antony Beaumont

Telemann, Georg Philipp Essercizii musici American Baroque

Beethoven, Ludwig van Piano Concerto no.1 in C, Op.15 Wilhelm Kempff, p; Berlin Phil/Paul van Kempen

Wieniawski, Henryk Staccato Etude Ruggiero Ricci, v

Coleridge-Taylor Spirituals Virginia Eskin, p

Arnold, Malcolm Symphony #1, Op 22 Royal Phil/Vernon Handley

Vivaldi, Antonio Flute Concerto in F, R 433 (Op 10/1), La tempesta di mare Michala Petri, r; Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov

Tchaikovsky, Peter The Storm, Op. 76 (Overture to Ostrovsky's Drama) Royal Concertgebouw Orch/Bernard Haitink

Werner, Gregor Josef The Curious Musical Instrument Calendar Rhein Bach Collegium

Mozart, Wolfgang Amadeus The Abduction from the Seraglio, K. 384 Prague Chamber Orch

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 14 in A, K. 114 London Phil-Sym/Erich Leinsdorf

Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Aria, Un moto di gioia, K. 579 Gruberova, s; Franz Liszt Chamber Orch/Leppard

Chopin, Frédéric Scherzo no.1 in b minor, Op.20 Vladimir Horowitz, p

Chopin, Frédéric Scherzo no.2 in b-flat minor, Op.31 Martha Argerich, p

Chopin, Frédéric Scherzo no.3 in c-sharp miChesky CD-44 Chopin 4 Ballades - 4 Scherzi 6:35

Chopin, Frédéric Scherzo no.4 in E, Op.54 Peter Katin, p

Arnold, Malcolm Four Scottish Dances, Op 59 Philharmonia Orch/Bryden Thomson

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Kreisler, Fritz Zigeuner Capriccio Lorin Maazel, v; Barton Weber, p

Beethoven, Ludwig van Symphony No. 7 in A, Op. 92 Cleveland Orch/Lorin Maazel

Mozart, Wolfgang Amadeus Don Giovanni, K. 527 Ruggero Raimondi, b; Paris Opéra Orch/Lorin Maazel

Guastavino, Carlos Diez preludios sobre temas de canciones populares argentinas Estela Olevsky, p

Revueltas, Silvestre Two Little Serious Pieces Westwood Wind Quintet

Svetlanov, Evgeny Daybreak in the Field (1949) USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Rubinstein, Anton Waltz capriccio USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov

Medtner, Nikolai Sonata Reminiscenza, Op 38/1 Yevgeny Svetlanov, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 3 in G, K. 216 Joseph Fuchs, v; London Sym Orch/Sir Eugene Goossens

Ruffo, Vincenzo Capriccio La Piva Les Boréades de Montréal/Francis Colpron

Butterworth, George Two English Idylls (1911) Royal Liverpool Phil/John Wilson

Dvorák, Antonín Piano Trio No. 1 in B-Flat, Op. 21 Raphael Trio

Fürstenau, Kaspar Rondo Brilliant, Op 38 Solum, Philharmonia Orch/Dilkes

Weber, Carl Maria von Rondo brillante, Op 52 Garrick Ohlsson, p

Ruffo, Vincenzo El travagliato Les Boreades/Francis Colpron

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Jean Sibelius: The Language of Birds: Wedding March (1911)

Georg Muffat: Florilegium Primum: Suite No.7 'Constancy' (1695)

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)

John Field: Rondeau in A-Flat (1812)

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d (1707)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Engelbert Humperdinck: Sleeping Beauty: Prelude (1902)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

Francis Poulenc: Humoresque (1934)

Giuseppe Martucci: Giga (1892)

Leonard Bernstein: Spring Will Come Again (1973)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Antonín Dvorák: Legend No. 1 (1881)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881)

Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 1 (1817)

Francesco Durante: Concerto No. 8 for Strings 'La Pazzia' (1740)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 'Military' (1794)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1868)

Sir William Walton: Henry V: Agincourt Song (1944)

Ottorino Respighi: The Birds (1927)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 (1811)

Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' (1886)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings (1730)

George Frideric Handel: Rinaldo: Battle & March (1711)

Carl Stamitz: Clarinet Concerto No. 7 in E-Flat (1775)

Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927)

Sergei Rachmaninoff: Polka italienne (1906)

Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 in E-Flat (1853)

Ferde Grofé: Mississippi Suite (1926)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Domenico Scarlatti: Sonata in E 'Cortège' (1750)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Johannes Brahms: Tragic Overture (1881)

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943)

Libby Larsen: Collage: Boogie (1988)

Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 2 in b-Flat (1840)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in F (1720)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds (1778)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite (1942)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels (1910)

Claude Debussy: Preludes Book 1: Les sons et parfums tournent dans l'air du soir (1910)

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen (1878)

Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum (1874)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G (1778)

Stu Philips: Battlestar Galactica: Main title (1978)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six (1829)

Robert Schumann: Papillons (1831)

Leigh Harline: Pinocchio: When You Wish Upon a Star (1940)

Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 (1907)

Robert Schumann: March from Piano Quintet (1842)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale (1845)

Antonio Salieri: Falstaff: Overture (1799)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 1 in A (1770)

Gabriel Fauré: Requiem: Agnus Dei (1888)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat (1870)

Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Johan Svendsen: Allegro from Symphony No. 1 (1867)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joseph Haydn: Trumpet Concerto in E-Flat (1796)

Max Reger: Variations & Fugue on a Theme of Hiller (1904)

20:00 OVATIONS: Apollo’s Fire Allure The Three Amandas – Amanda Forsythe, soprano; Amanda Powell, soprano; Amanda Crider, mezzo-soprano; Jeannette Sorrell, direction, harpsichord, & program design; Francisco Fullana & Emi Tanabe, violins; Andrew Fouts, violin & viola; René Schiffer, cello; William Simms & Brian Kay, lute & theorbo; Parker Ramsay, baroque harp; Anthony Taddeo, percussion (first aired 2/24/2021)

I. Dance of Life

PRELUDE: El Cant dels Ocells (Song of the Birds) – trad. Catalan, arr. J. Sorrell

ANONYMOUS attributed to STEFANO LANDI (1587-1639) Passacaglia della Vita (Dance of Life), arr. J. Sorrell

II. In the Palace of Ferrara

ANDREA FALCONIERI (1586-1656) Ciaccona in G Major, arr. R. Schiffer

LUZZASCHO LUZZASCHI (1545-1607) Toccata del Quarto Tono – Parker Ramsay, harp

Dolcezze amarissime (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell

ALESSANDRO PICCININI (1566-1638) Toccata in G Minor – William Simms, theorbo

BIAGIO MARINI (1594-1663) Passacalio à 4 in G Minor, Op. 22 no. 25

SAMUEL FRIEDRICH CAPRICORNUS (1628-1665) O Felix Jucunditas (O Happy Delight), from Theatrum Musicium, arr. J. Sorrell

III. Love is Too Much

BENEDETTO FERRARI (1603-1681) Amanti, io so vi dire – Ms. Forsythe, soprano

MARINI Sonata sopra Fuggi dolente core, Op. 22 no. 21

LUZZASCHI Troppo ben può questo tiranno (Trio per il Concerto delle Donne), arr. J. Sorrell

IV. Disdain

BARBARA STROZZI (1619-1677) Che si può fare (What can be done?), Op. 8 – Ms. Powell, soprano

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) Quel sguardo sdegnosetto, from the Scherzi Musicali – Ms. Crider, mezzo-soprano

VIRGILIO MAZZOCCHI (1597-1646) Sdegno, campion audace – Ms. Forsythe, soprano

V. The Allure of Spain

DIEGO ORTIZ (1510-1570) Two Recercadas from Trattado de Glosas, arr. J. Sorrell

Recercada 7 sobre la Romanesca

Recercada 2 sobre la Passamezzo moderno

JUAN ARAÑES (died c. 1649) Un Sarao de la Chacona (A Chacona Party), arr. J.Sorrell

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) Concerto in D Major for 4 Violins, RV 549 –Olivier Brault, Adriane Post, Julie Andrijeski, & Evan Few; violins

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – pianist Andre Watts

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 23 in f 'Appassionata' (1805)

Franz Liszt: Piano Sonata in b (1853)

Franz Liszt: Paganini Etude No. 5 'La chasse' (1851)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Andante cantabile (1871)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 4 (1722)

Robert Schumann: Five Pieces in Folk-Style: Langsam (1849)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 12 in G (1839)

André Grétry: Céphale et Procris: Menuetto (1773)

Antonín Dvorák: Romanza from String Quartet No. 10 (1879)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from String Quintet No. 3 (1787)

Luca Moscardi: Tarantella from Suite for Piano 4 Hands (2020)

Jean-Baptiste Barrière: Largo from Cello Sonata Book 3/5 (1739)

Duke Ellington: Day Dream (1940)